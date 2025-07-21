Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiltere-ukraynaya-200-milyon-dolar-degerinde-hava-savunma-sistemi-ve-muhimmat-teslim-etti-1098043451.html
İngiltere, Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerinde hava savunma sistemi ve mühimmat teslim etti
İngiltere, Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerinde hava savunma sistemi ve mühimmat teslim etti
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanlığı, Londra’nın 2025 yılı için planlanan 700 milyon sterlinlik (945 milyon dolar) hava savunma sistemleri ile mühimmatının 150 milyon... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T17:37+0300
2025-07-21T17:37+0300
dünya
i̇ngiltere
i̇ngiltere savunma bakanlığı
ukrayna
askeri yardım
londra
kiev
i̇ha
hava savunma sistemi
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083735616_0:29:821:490_1920x0_80_0_0_9a4cd8ed69b07f43fa0e6d74f37c29a0.png
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 2 ayda Ukrayna'ya 150 milyon sterlinden fazla tutarda hava savunma sistemleri ile mühimmat teslim edildi. Ukrayna'yı desteklemek için ayrılan toplam tutarın en az 700 milyon sterlininin bu yıl içinde hava savunma ve topçu mühimmatına harcanması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.İngiltere, bu yıl Ukrayna'ya askeri yardım için toplam 4.5 milyar sterlin aktaracak. Açıklamada, geri kalan finansmanın özellikle insansız hava araçlarının (İHA) satın alınmasına ve Ukrayna'ya daha önce sağlanan İngiliz silahlarının bakım ve onarımına harcanacağı belirtiliyor.Açıklamada ayrıca bugün Kiev'e yardım ile ilgili temas grubunun toplanacağı ve bu toplantı çerçevesinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin ‘Ukrayna'yı silahlandırmak’ için 50 günlük bir kampanya önermeyi planladığını hatırlatıldı. Belgede, özellikle İngiltere ve Almanya'nın, Berlin'in 170 milyon euro tutarındaki fonları kullanılarak Kiev'e hava savunma füzeleri tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varacağı belirtildi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm çabalarını engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiltere-ukrayna-ordusunu-silahlandirmak-icin-50-gunluk-bir-kampanya-baslatacak-1098031286.html
i̇ngiltere
ukrayna
londra
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083735616_64:0:755:518_1920x0_80_0_0_fbfb747fa1efe1c939bf16f1c4b89827.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, i̇ngiltere savunma bakanlığı, ukrayna, askeri yardım, londra, kiev, i̇ha, hava savunma sistemi, avrupa, nato, rusya, abd
i̇ngiltere, i̇ngiltere savunma bakanlığı, ukrayna, askeri yardım, londra, kiev, i̇ha, hava savunma sistemi, avrupa, nato, rusya, abd

İngiltere, Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerinde hava savunma sistemi ve mühimmat teslim etti

17:37 21.07.2025
Patriot uçaksavar sistemi
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
Abone ol
İngiltere Savunma Bakanlığı, Londra’nın 2025 yılı için planlanan 700 milyon sterlinlik (945 milyon dolar) hava savunma sistemleri ile mühimmatının 150 milyon sterlinden (200 milyon dolar) fazlasını 2 ay içinde Kiev'e teslim ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 2 ayda Ukrayna'ya 150 milyon sterlinden fazla tutarda hava savunma sistemleri ile mühimmat teslim edildi. Ukrayna'yı desteklemek için ayrılan toplam tutarın en az 700 milyon sterlininin bu yıl içinde hava savunma ve topçu mühimmatına harcanması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.
İngiltere, bu yıl Ukrayna'ya askeri yardım için toplam 4.5 milyar sterlin aktaracak. Açıklamada, geri kalan finansmanın özellikle insansız hava araçlarının (İHA) satın alınmasına ve Ukrayna'ya daha önce sağlanan İngiliz silahlarının bakım ve onarımına harcanacağı belirtiliyor.

İngiltere, 6 ayda İngiltere-Letonya İHA koalisyonu aracılığıyla teslim edilen 20.000 İHA'ya ek olarak Ukrayna'ya yaklaşık 50.000 askeri İHA teslim etti. İngiltere bu yıl, 2024'teki 10.000 İHA teslimatını 2025'te 100.000'e çıkarmak için bu yıl 350 milyon sterlin ayırdı.

Açıklamada ayrıca bugün Kiev'e yardım ile ilgili temas grubunun toplanacağı ve bu toplantı çerçevesinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin ‘Ukrayna'yı silahlandırmak’ için 50 günlük bir kampanya önermeyi planladığını hatırlatıldı. Belgede, özellikle İngiltere ve Almanya'nın, Berlin'in 170 milyon euro tutarındaki fonları kullanılarak Kiev'e hava savunma füzeleri tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varacağı belirtildi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm çabalarını engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.
Londra manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘İngiltere, Ukrayna ordusunu silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacak’
10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала