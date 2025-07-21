https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiltere-ukraynaya-200-milyon-dolar-degerinde-hava-savunma-sistemi-ve-muhimmat-teslim-etti-1098043451.html
İngiltere, Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerinde hava savunma sistemi ve mühimmat teslim etti
İngiltere, Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerinde hava savunma sistemi ve mühimmat teslim etti
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanlığı, Londra’nın 2025 yılı için planlanan 700 milyon sterlinlik (945 milyon dolar) hava savunma sistemleri ile mühimmatının 150 milyon... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T17:37+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 2 ayda Ukrayna'ya 150 milyon sterlinden fazla tutarda hava savunma sistemleri ile mühimmat teslim edildi. Ukrayna'yı desteklemek için ayrılan toplam tutarın en az 700 milyon sterlininin bu yıl içinde hava savunma ve topçu mühimmatına harcanması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.İngiltere, bu yıl Ukrayna'ya askeri yardım için toplam 4.5 milyar sterlin aktaracak. Açıklamada, geri kalan finansmanın özellikle insansız hava araçlarının (İHA) satın alınmasına ve Ukrayna'ya daha önce sağlanan İngiliz silahlarının bakım ve onarımına harcanacağı belirtiliyor.Açıklamada ayrıca bugün Kiev'e yardım ile ilgili temas grubunun toplanacağı ve bu toplantı çerçevesinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin ‘Ukrayna'yı silahlandırmak’ için 50 günlük bir kampanya önermeyi planladığını hatırlatıldı. Belgede, özellikle İngiltere ve Almanya'nın, Berlin'in 170 milyon euro tutarındaki fonları kullanılarak Kiev'e hava savunma füzeleri tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varacağı belirtildi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm çabalarını engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiltere-ukrayna-ordusunu-silahlandirmak-icin-50-gunluk-bir-kampanya-baslatacak-1098031286.html
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i̇ngiltere, i̇ngiltere savunma bakanlığı, ukrayna, askeri yardım, londra, kiev, i̇ha, hava savunma sistemi, avrupa, nato, rusya, abd
i̇ngiltere, i̇ngiltere savunma bakanlığı, ukrayna, askeri yardım, londra, kiev, i̇ha, hava savunma sistemi, avrupa, nato, rusya, abd
İngiltere, Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerinde hava savunma sistemi ve mühimmat teslim etti
İngiltere Savunma Bakanlığı, Londra’nın 2025 yılı için planlanan 700 milyon sterlinlik (945 milyon dolar) hava savunma sistemleri ile mühimmatının 150 milyon sterlinden (200 milyon dolar) fazlasını 2 ay içinde Kiev'e teslim ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 2 ayda Ukrayna'ya 150 milyon sterlinden fazla tutarda hava savunma sistemleri ile mühimmat teslim edildi. Ukrayna'yı desteklemek için ayrılan toplam tutarın en az 700 milyon sterlininin bu yıl içinde hava savunma ve topçu mühimmatına harcanması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.
İngiltere, bu yıl Ukrayna'ya askeri yardım için toplam 4.5 milyar sterlin aktaracak. Açıklamada, geri kalan finansmanın özellikle insansız hava araçlarının (İHA) satın alınmasına ve Ukrayna'ya daha önce sağlanan İngiliz silahlarının bakım ve onarımına harcanacağı belirtiliyor.
İngiltere, 6 ayda İngiltere-Letonya İHA koalisyonu aracılığıyla teslim edilen 20.000 İHA'ya ek olarak Ukrayna'ya yaklaşık 50.000 askeri İHA teslim etti. İngiltere bu yıl, 2024'teki 10.000 İHA teslimatını 2025'te 100.000'e çıkarmak için bu yıl 350 milyon sterlin ayırdı.
Açıklamada ayrıca bugün Kiev'e yardım ile ilgili temas grubunun toplanacağı ve bu toplantı çerçevesinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin ‘Ukrayna'yı silahlandırmak’ için 50 günlük bir kampanya önermeyi planladığını hatırlatıldı. Belgede, özellikle İngiltere ve Almanya'nın, Berlin'in 170 milyon euro tutarındaki fonları kullanılarak Kiev'e hava savunma füzeleri tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varacağı belirtildi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm çabalarını engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.