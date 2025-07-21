https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiliz-futbolcu-kadin-futbolu-buyudukce-istismar-da-artiyor-1098032156.html

İngiliz futbolcu: Kadın futbolu büyüdükçe, istismar da artıyor

İngiliz futbolcu: Kadın futbolu büyüdükçe, istismar da artıyor

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin savunma oyuncusu Lucy Bronze, takım arkadaşı Jess Carter’ın Euro 2025 sırasında ırkçı mesajlar aldığını açıklamasının ardından, kadın futbolu... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T11:46+0300

2025-07-21T11:46+0300

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spor

kadın futbolu

istismar

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İngiltere’nin savunma oyuncusu Lucy Bronze, basına yaptığı açıklamada kadın futbolunda yaşanan istismara dikkat çekti. Erkek futbolunda aynı istismarın olduğunu belirten futbolcu, kadın futbolunda bu durumun daha hedef odaklı olduğunun altını çizdi. Bir diğer futbolcu Jess Carter, Euro 2025 turnuvasında "çok fazla ırkçı taciz" yaşadığını belirterek sosyal medyadan bir süre uzaklaşacağını açıklamıştı. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise, bu nefret suçunun sorumlularının adalete teslim edilmesi için polisle iş birliği içinde çalıştığını duyurmuştu.Savunma oyuncusu Lucy Bronze basına şu açıklamaları yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/besiktasta-solskjaer-nesteri-eline-aldi-3-isim-gidiyor-1098026102.html

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kadın futbolu, istismar