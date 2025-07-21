https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiliz-futbolcu-kadin-futbolu-buyudukce-istismar-da-artiyor-1098032156.html
İngiliz futbolcu: Kadın futbolu büyüdükçe, istismar da artıyor
İngiliz futbolcu: Kadın futbolu büyüdükçe, istismar da artıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin savunma oyuncusu Lucy Bronze, takım arkadaşı Jess Carter’ın Euro 2025 sırasında ırkçı mesajlar aldığını açıklamasının ardından, kadın futbolu... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T11:46+0300
2025-07-21T11:46+0300
2025-07-21T11:52+0300
spor
kadın futbolu
istismar
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İngiltere’nin savunma oyuncusu Lucy Bronze, basına yaptığı açıklamada kadın futbolunda yaşanan istismara dikkat çekti. Erkek futbolunda aynı istismarın olduğunu belirten futbolcu, kadın futbolunda bu durumun daha hedef odaklı olduğunun altını çizdi. Bir diğer futbolcu Jess Carter, Euro 2025 turnuvasında "çok fazla ırkçı taciz" yaşadığını belirterek sosyal medyadan bir süre uzaklaşacağını açıklamıştı. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise, bu nefret suçunun sorumlularının adalete teslim edilmesi için polisle iş birliği içinde çalıştığını duyurmuştu.Savunma oyuncusu Lucy Bronze basına şu açıklamaları yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/besiktasta-solskjaer-nesteri-eline-aldi-3-isim-gidiyor-1098026102.html
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kadın futbolu, istismar
İngiliz futbolcu: Kadın futbolu büyüdükçe, istismar da artıyor
11:46 21.07.2025 (güncellendi: 11:52 21.07.2025)
İngiltere’nin savunma oyuncusu Lucy Bronze, takım arkadaşı Jess Carter’ın Euro 2025 sırasında ırkçı mesajlar aldığını açıklamasının ardından, kadın futbolu büyüdükçe oyuncuların daha fazla istismara maruz kaldığını söyledi.
İngiltere’nin savunma oyuncusu Lucy Bronze, basına yaptığı açıklamada kadın futbolunda yaşanan istismara dikkat çekti. Erkek futbolunda aynı istismarın olduğunu belirten futbolcu, kadın futbolunda bu durumun daha hedef odaklı olduğunun altını çizdi.
Bir diğer futbolcu Jess Carter, Euro 2025 turnuvasında "çok fazla ırkçı taciz" yaşadığını belirterek sosyal medyadan bir süre uzaklaşacağını açıklamıştı. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise, bu nefret suçunun sorumlularının adalete teslim edilmesi için polisle iş birliği içinde çalıştığını duyurmuştu.
Savunma oyuncusu Lucy Bronze basına şu açıklamaları yaptı:
“Oyun büyüdükçe, ilgi artıyor, taraftar sayısı artıyor ama eleştirmen sayısı da artıyor. Eleştiriye açığız – zaten sporu bu yüzden seviyoruz – ama istismara açık değiliz."