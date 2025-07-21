https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/besiktasta-solskjaer-nesteri-eline-aldi-3-isim-gidiyor-1098026102.html
Beşiktaş'ta Solskjaer neşteri eline aldı: 3 isim gidiyor
Beşiktaş'ta Solskjaer neşteri eline aldı: 3 isim gidiyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlaması sürerken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in Avusturya kampı sonrası bazı isimlerle yolları ayırmayı planladığı... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T07:12+0300
2025-07-21T07:12+0300
2025-07-21T07:12+0300
spor
ole gunnar solskjaer
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı esiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya kampının ardından bazı oyuncularla yolların ayrılmasını istediği basına yansıdı. Avusturya kampına tüm futbolcuları dahil eden Norveçli teknik adam, kamp boyunca oyuncuları yakından izleme şansı buldu. Son hazırlık maçında Petrzalka ile karşılaşan Beşiktaş’ta Solskjaer, mücadele sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı:Bu açıklamanın ardından kadroda düşünülmeyen oyuncular netlik kazanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi Al Musrati’ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Libyalı futbolcu, kampta oynanan 4 hazırlık maçına da yedek kulübesinde başladı. Sadece 2 maçta ikinci yarılarda oyuna dahil oldu.Bir diğer ayrılık adayı ise Jean Onana olduğu iddia edildi. Kamerunlu orta saha oyuncusu için teklif beklendiği iddia edildi. Onana da kamp boyunca oynanan 4 maçın sadece birinde ikinci yarıda süre buldu.Beşiktaş’ta yol ayrımına gelinen bir diğer isim Bahtiyar Zaynutdinov oldu. Kazak futbolcuya özellikle Rus kulüplerinden teklif gelebileceği öne sürüldü.Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
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ole gunnar solskjaer, beşiktaş
ole gunnar solskjaer, beşiktaş
Beşiktaş'ta Solskjaer neşteri eline aldı: 3 isim gidiyor
Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlaması sürerken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in Avusturya kampı sonrası bazı isimlerle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı esiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya kampının ardından bazı oyuncularla yolların ayrılmasını istediği basına yansıdı.
Avusturya kampına tüm futbolcuları dahil eden Norveçli teknik adam, kamp boyunca oyuncuları yakından izleme şansı buldu. Son hazırlık maçında Petrzalka ile karşılaşan Beşiktaş’ta Solskjaer, mücadele sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı:
“Bugün futbolculara fikrimi değiştirmeleri için şans verdim. Fakat bazı isimler fikrimi değiştiremedi.”
Bu açıklamanın ardından kadroda düşünülmeyen oyuncular netlik kazanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi Al Musrati’ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Libyalı futbolcu, kampta oynanan 4 hazırlık maçına da yedek kulübesinde başladı. Sadece 2 maçta ikinci yarılarda oyuna dahil oldu.
Bir diğer ayrılık adayı ise Jean Onana olduğu iddia edildi. Kamerunlu orta saha oyuncusu için teklif beklendiği iddia edildi. Onana da kamp boyunca oynanan 4 maçın sadece birinde ikinci yarıda süre buldu.
Beşiktaş’ta yol ayrımına gelinen bir diğer isim Bahtiyar Zaynutdinov oldu. Kazak futbolcuya özellikle Rus kulüplerinden teklif gelebileceği öne sürüldü.
Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.