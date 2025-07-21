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İBB soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı
İBB soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 kişiden 8’i, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklandı... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alınan 17 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit'in tutuklanmasına karar verildi.Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ibb-sorusturmasi-18-supheliden-2si-daha-yakalandi-1098025475.html
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türkiye, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, mahkeme, mahkeme kararı

İBB soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı

20:06 21.07.2025 (güncellendi: 20:16 21.07.2025)
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 kişiden 8’i, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklandı. Savcılık, kalan 9 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasını istedi.
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alınan 17 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit'in tutuklanmasına karar verildi.
Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
TÜRKİYE
İBB soruşturması: 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı
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