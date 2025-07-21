https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ibb-sorusturmasi-8-supheli-hakkinda-tutuklama-talep-edildi-1098045431.html

İBB soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı

İBB soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 kişiden 8’i, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklandı... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T20:06+0300

2025-07-21T20:06+0300

2025-07-21T20:16+0300

türki̇ye

türkiye

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇bb meclisi

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu

mahkeme

mahkeme kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46fa29840cbf6fd39ae989cabb1ac271.jpg

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alınan 17 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit'in tutuklanmasına karar verildi.Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ibb-sorusturmasi-18-supheliden-2si-daha-yakalandi-1098025475.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, mahkeme, mahkeme kararı