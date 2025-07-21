https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ibb-sorusturmasi-18-supheliden-2si-daha-yakalandi-1098025475.html

İBB soruşturması: 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı

İBB soruşturması: 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı

Sputnik Türkiye

İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 17’ye çıktı. Soruşturma kapsamında 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla aranan 18 kişiden 2’si daha... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T00:09+0300

2025-07-21T00:09+0300

2025-07-21T00:09+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türkiye

soruşturma

idari soruşturma

mahkeme

mahkeme kararı

nöbetçi mahkeme

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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 17’ye çıktı.Soruşturma kapsamında 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla aranan 18 kişiden 2’si daha yakalandı. Zanlılara yöneltilen suçlar arasında suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri ele geçirme bulunduğu açıklandı.Gözaltına alınan 2 şüphelinin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ibb-sorusturmasinda-adem-soytekin-tahliye-oldu-1097790412.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, soruşturma, idari soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme