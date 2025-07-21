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İBB soruşturması: 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı
İBB soruşturması: 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı
Sputnik Türkiye
İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 17’ye çıktı. Soruşturma kapsamında 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla aranan 18 kişiden 2’si daha... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-21T00:09+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye
soruşturma
idari soruşturma
mahkeme
mahkeme kararı
nöbetçi mahkeme
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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 17’ye çıktı.Soruşturma kapsamında 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla aranan 18 kişiden 2’si daha yakalandı. Zanlılara yöneltilen suçlar arasında suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri ele geçirme bulunduğu açıklandı.Gözaltına alınan 2 şüphelinin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği ifade edildi.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, soruşturma, idari soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye, soruşturma, idari soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme

İBB soruşturması: 18 şüpheliden 2'si daha yakalandı

00:09 21.07.2025
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA
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İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 17’ye çıktı. Soruşturma kapsamında 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla aranan 18 kişiden 2’si daha yakalandı.
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 17’ye çıktı.
Soruşturma kapsamında 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla aranan 18 kişiden 2’si daha yakalandı. Zanlılara yöneltilen suçlar arasında suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri ele geçirme bulunduğu açıklandı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği ifade edildi.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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10 Temmuz, 17:23
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