https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/istanbul-milletvekilleri-isa-mesih-sahin-ve-selim-temurci-gelecek-partisinden-istifa-etti-1098011722.html

İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci Gelecek Partisi'nden istifa etti

İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci Gelecek Partisi'nden istifa etti

Sputnik Türkiye

İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, Gelecek Partisinden istifa ettiklerini açıkladı. 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T22:06+0300

2025-07-19T22:06+0300

2025-07-19T22:06+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

selim temurci

gelecek partisi

i̇stanbul

tbmm

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Şahin ve Temurci'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, büyük umutlarla kurulan Gelecek Partisinin içinde olduğu mevcut durumun, Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesinin artık imkansız hale geldiği belirtildi.Organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçildiği ifade edilen açıklamada, amacını, hedeflerini ve kuruluş ilkelerini unutan bir siyasi yapının geleceğinin de olamayacağına işaret edildi.'Süreç içerisinde yaşanan kimlik bunalımları, sokağın gerçeklerinden kopuk siyaset tarzı, siyasetin doğasına aykırı düşen ittifaklar, 'ben' merkezli siyaset anlayışı, geçmişle hesaplaşma psikolojisi gibi sebeplerin Gelecek Partisi'ni kuruluş iddiasından uzaklaştırdığı' savunulan açıklamada, 'Genel Başkan tarafından da sahici bir çıkış yolu ortaya konulmadığı' eleştirisinde bulunuldu.'Ne acıdır ki 'ehliyet, liyakat ve istişare' diye yola çıkanlar, bugün sadece sadakat istemektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Şahin ve Temurci'nin istifalarının ardından TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

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