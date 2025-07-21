https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gazeteci-carlson-ukraynadaki-abd-biyolojik-laboratuvarlari-obama-ve-fauci-tarafindan-yonetildi-1098033283.html
Gazeteci Carlson: Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarları Obama ve Fauci tarafından yönetildi
Gazeteci Carlson: Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarları Obama ve Fauci tarafından yönetildi
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Carlson, CIA’nın Kiev'de darbe gerçekleştirerek tehlikeli deneyler için kaotik bir ortam oluşturduğunu belirtti. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T11:22+0300
2025-07-21T11:22+0300
2025-07-21T11:27+0300
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ukrayna
abd
barack obama
anthony fauci
elon musk
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Başkanı Anthony Fauci ve ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) tehlikeli patojenlerin incelenmesine çok büyük miktarda fon aktardığını anlattı.Carlson, “(Eski ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi, NIAID ve Pentagon'un desteğiyle Ukrayna laboratuvarları aracılığıyla tehlikeli araştırmaların önünü açtı ve bunları finanse etti. Bu bir komplo teorisi değil, belgelenmiş bir gerçek” diye kaydetti.Elon Musk, Tulsi Gabbard ve diğer önde gelen Amerikalıların, Obama'nın işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini açıkça dile getirdiğine anımsatan gazeteci, Ukraynalı askerlerin ABD'den aldıkları silahları yasadışı uluslararası pazarlara sattıklarına da dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiltere-ukrayna-ordusunu-silahlandirmak-icin-50-gunluk-bir-kampanya-baslatacak-1098031286.html
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tucker carlson, ukrayna, abd, barack obama, anthony fauci, elon musk, abd savunma bakanlığı (pentagon)
tucker carlson, ukrayna, abd, barack obama, anthony fauci, elon musk, abd savunma bakanlığı (pentagon)
Gazeteci Carlson: Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarları Obama ve Fauci tarafından yönetildi
11:22 21.07.2025 (güncellendi: 11:27 21.07.2025)
ABD’li gazeteci Carlson, CIA’nın Kiev'de darbe gerçekleştirerek tehlikeli deneyler için kaotik bir ortam oluşturduğunu belirtti.
Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Başkanı Anthony Fauci ve ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) tehlikeli patojenlerin incelenmesine çok büyük miktarda fon aktardığını anlattı.
Carlson, “(Eski ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi, NIAID ve Pentagon'un desteğiyle Ukrayna laboratuvarları aracılığıyla tehlikeli araştırmaların önünü açtı ve bunları finanse etti. Bu bir komplo teorisi değil, belgelenmiş bir gerçek” diye kaydetti.
Elon Musk, Tulsi Gabbard ve diğer önde gelen Amerikalıların, Obama'nın işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini açıkça dile getirdiğine anımsatan gazeteci, Ukraynalı askerlerin ABD'den aldıkları silahları yasadışı uluslararası pazarlara sattıklarına da dikkat çekti.