https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gazeteci-carlson-ukraynadaki-abd-biyolojik-laboratuvarlari-obama-ve-fauci-tarafindan-yonetildi-1098033283.html

Gazeteci Carlson: Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarları Obama ve Fauci tarafından yönetildi

Gazeteci Carlson: Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarları Obama ve Fauci tarafından yönetildi

Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Carlson, CIA’nın Kiev'de darbe gerçekleştirerek tehlikeli deneyler için kaotik bir ortam oluşturduğunu belirtti. 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T11:22+0300

2025-07-21T11:22+0300

2025-07-21T11:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

tucker carlson

ukrayna

abd

barack obama

anthony fauci

elon musk

abd savunma bakanlığı (pentagon)

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Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Başkanı Anthony Fauci ve ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) tehlikeli patojenlerin incelenmesine çok büyük miktarda fon aktardığını anlattı.Carlson, “(Eski ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi, NIAID ve Pentagon'un desteğiyle Ukrayna laboratuvarları aracılığıyla tehlikeli araştırmaların önünü açtı ve bunları finanse etti. Bu bir komplo teorisi değil, belgelenmiş bir gerçek” diye kaydetti.Elon Musk, Tulsi Gabbard ve diğer önde gelen Amerikalıların, Obama'nın işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini açıkça dile getirdiğine anımsatan gazeteci, Ukraynalı askerlerin ABD'den aldıkları silahları yasadışı uluslararası pazarlara sattıklarına da dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiltere-ukrayna-ordusunu-silahlandirmak-icin-50-gunluk-bir-kampanya-baslatacak-1098031286.html

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tucker carlson, ukrayna, abd, barack obama, anthony fauci, elon musk, abd savunma bakanlığı (pentagon)