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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gazeteci-carlson-ukraynadaki-abd-biyolojik-laboratuvarlari-obama-ve-fauci-tarafindan-yonetildi-1098033283.html
Gazeteci Carlson: Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarları Obama ve Fauci tarafından yönetildi
Gazeteci Carlson: Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarları Obama ve Fauci tarafından yönetildi
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Carlson, CIA’nın Kiev'de darbe gerçekleştirerek tehlikeli deneyler için kaotik bir ortam oluşturduğunu belirtti. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T11:22+0300
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ukrayna kri̇zi̇
tucker carlson
ukrayna
abd
barack obama
anthony fauci
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
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Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Başkanı Anthony Fauci ve ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) tehlikeli patojenlerin incelenmesine çok büyük miktarda fon aktardığını anlattı.Carlson, “(Eski ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi, NIAID ve Pentagon'un desteğiyle Ukrayna laboratuvarları aracılığıyla tehlikeli araştırmaların önünü açtı ve bunları finanse etti. Bu bir komplo teorisi değil, belgelenmiş bir gerçek” diye kaydetti.Elon Musk, Tulsi Gabbard ve diğer önde gelen Amerikalıların, Obama'nın işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini açıkça dile getirdiğine anımsatan gazeteci, Ukraynalı askerlerin ABD'den aldıkları silahları yasadışı uluslararası pazarlara sattıklarına da dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiltere-ukrayna-ordusunu-silahlandirmak-icin-50-gunluk-bir-kampanya-baslatacak-1098031286.html
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tucker carlson, ukrayna, abd, barack obama, anthony fauci, elon musk, abd savunma bakanlığı (pentagon)
tucker carlson, ukrayna, abd, barack obama, anthony fauci, elon musk, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Gazeteci Carlson: Ukrayna'daki ABD biyolojik laboratuvarları Obama ve Fauci tarafından yönetildi

11:22 21.07.2025 (güncellendi: 11:27 21.07.2025)
© AP Photo / Seth WenigTucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Seth Wenig
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ABD’li gazeteci Carlson, CIA’nın Kiev'de darbe gerçekleştirerek tehlikeli deneyler için kaotik bir ortam oluşturduğunu belirtti.
Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Başkanı Anthony Fauci ve ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) tehlikeli patojenlerin incelenmesine çok büyük miktarda fon aktardığını anlattı.
Carlson, “(Eski ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi, NIAID ve Pentagon'un desteğiyle Ukrayna laboratuvarları aracılığıyla tehlikeli araştırmaların önünü açtı ve bunları finanse etti. Bu bir komplo teorisi değil, belgelenmiş bir gerçek” diye kaydetti.
Elon Musk, Tulsi Gabbard ve diğer önde gelen Amerikalıların, Obama'nın işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini açıkça dile getirdiğine anımsatan gazeteci, Ukraynalı askerlerin ABD'den aldıkları silahları yasadışı uluslararası pazarlara sattıklarına da dikkat çekti.
Londra manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘İngiltere, Ukrayna ordusunu silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacak’
10:49
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