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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/fransiz-uzman-kilisenin-ic-ozerk-sureclerine-mudahale-onemli-bir-guc-merkezi-uzerinde-kontrol-kurma-1098046830.html
Fransız uzman: Kilise'nin iç özerk süreçlerine müdahale, önemli bir güç merkezi üzerinde kontrol kurma girişimidir
Fransız uzman: Kilise'nin iç özerk süreçlerine müdahale, önemli bir güç merkezi üzerinde kontrol kurma girişimidir
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Uluslararası hukuk uzmanı Guerguerian, Ermenistan’da Kilise'nin iç özerk süreçlerine müdahalenin, önemli bir güç merkezi üzerinde kontrol kurma girişimi... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T23:26+0300
2025-07-21T23:26+0300
dünya
ermenistan
samvel karapetyan
tutuklama
değerlendirme
vatikan
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Ermeni asıllı Fransız akademisyen ve hukuk uzmanı, Fransa’daki Ermeni Diasporası temsilcisi Gerard Guerguerian, Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıları Sputnik’e değerlendirdi.“Katolikosun istifası talebi, her ne sebeple olursa olsun, hata yapıp yapmadığına bakılmaksızın her zaman Kilise içinde karara bağlanmıştır ve bu şekilde devam etmektedir. Bu kurumsal bağımsızlık sorgulanamaz” diyen Guerguerian, sözlerini şöyle sürdürdü:İş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasına da değinen Guerguerian, “Karapetyan, bağışları, sponsorlukları ve ticari faaliyetleri ile Ermenistan’da iyi tanınan biridir. Halk, hem grubunun ekonomik gücünü hem de genel olarak kiliseye yönelik faaliyetlerini ve genel olarak hayırseverliğini takdir ediyor” dedi ve şöyle devam etti:Fransız uzman, “Kara para aklama, yolsuzlukla ilgili uluslararası sözleşmeler açısından çok ciddi bir konudur. Ancak gerekçeli bir mahkeme kararı olmadan kara para aklama hakkında bu kadar sert açıklamalar yapmak çok aceleci olur. Somut kanıtlara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ermenistanda-karapetyan-ve-kiliseye-yonelik-baskilar-pasinyan-rejiminin-panik-icinde-oldugunu-1097826054.html
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ermenistan, samvel karapetyan, tutuklama, değerlendirme, vatikan
ermenistan, samvel karapetyan, tutuklama, değerlendirme, vatikan

Fransız uzman: Kilise'nin iç özerk süreçlerine müdahale, önemli bir güç merkezi üzerinde kontrol kurma girişimidir

23:26 21.07.2025
© Sputnik / Asatur YesayantsSamvel Karapetyan
Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Uluslararası hukuk uzmanı Guerguerian, Ermenistan’da Kilise'nin iç özerk süreçlerine müdahalenin, önemli bir güç merkezi üzerinde kontrol kurma girişimi olduğunu vurguladı.
Ermeni asıllı Fransız akademisyen ve hukuk uzmanı, Fransa’daki Ermeni Diasporası temsilcisi Gerard Guerguerian, Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıları Sputnik’e değerlendirdi.
“Katolikosun istifası talebi, her ne sebeple olursa olsun, hata yapıp yapmadığına bakılmaksızın her zaman Kilise içinde karara bağlanmıştır ve bu şekilde devam etmektedir. Bu kurumsal bağımsızlık sorgulanamaz” diyen Guerguerian, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kilise'nin iç özerk süreçlerine müdahale etme girişimi, önemli bir güç merkezi üzerinde kontrol kurma girişimidir. Sonuçta Katolikos'un etkisi gerçekten önemlidir: Ermeni Apostolik Kilisesi (güç merkezi olarak) halk tarafından tanınmıştır. Dolayısıyla bu ya iktidarı ele geçirme, ya da Katolikos'un seçilme sürecini etkileme arzusu meselesidir. Bu, Vatikan'da Papa'nın atanma sürecini kontrol altına almaya çalışmakla aynı şeydir. Sonuçta Eçmiadzin'deki Katolikos, aslında papalığın bir benzeridir.

İş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasına da değinen Guerguerian, “Karapetyan, bağışları, sponsorlukları ve ticari faaliyetleri ile Ermenistan’da iyi tanınan biridir. Halk, hem grubunun ekonomik gücünü hem de genel olarak kiliseye yönelik faaliyetlerini ve genel olarak hayırseverliğini takdir ediyor” dedi ve şöyle devam etti:

Orada sözüm ona kara para aklama unsurları olsaydı, birincisi bu bilinirdi, ikincisi ise, hakkında çoktan davalar açılmış olurdu. Onunki gibi büyük bir grubun 5, 10 gün veya 3 ay içinde aniden yeni bir şeye, kara para aklamaya girişmesi mümkün değil.

Fransız uzman, “Kara para aklama, yolsuzlukla ilgili uluslararası sözleşmeler açısından çok ciddi bir konudur. Ancak gerekçeli bir mahkeme kararı olmadan kara para aklama hakkında bu kadar sert açıklamalar yapmak çok aceleci olur. Somut kanıtlara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
DÜNYA
‘Ermenistan’da Karapetyan ve Kilise’ye yönelik baskılar Paşinyan rejiminin panik içinde olduğunu gösteriyor’
11 Temmuz, 21:17
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