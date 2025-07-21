https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/fransiz-uzman-kilisenin-ic-ozerk-sureclerine-mudahale-onemli-bir-guc-merkezi-uzerinde-kontrol-kurma-1098046830.html

Fransız uzman: Kilise'nin iç özerk süreçlerine müdahale, önemli bir güç merkezi üzerinde kontrol kurma girişimidir

Fransız uzman: Kilise'nin iç özerk süreçlerine müdahale, önemli bir güç merkezi üzerinde kontrol kurma girişimidir

Sputnik Türkiye

Uluslararası hukuk uzmanı Guerguerian, Ermenistan’da Kilise'nin iç özerk süreçlerine müdahalenin, önemli bir güç merkezi üzerinde kontrol kurma girişimi... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T23:26+0300

2025-07-21T23:26+0300

2025-07-21T23:26+0300

dünya

ermenistan

samvel karapetyan

tutuklama

değerlendirme

vatikan

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Ermeni asıllı Fransız akademisyen ve hukuk uzmanı, Fransa’daki Ermeni Diasporası temsilcisi Gerard Guerguerian, Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanmasını ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıları Sputnik’e değerlendirdi.“Katolikosun istifası talebi, her ne sebeple olursa olsun, hata yapıp yapmadığına bakılmaksızın her zaman Kilise içinde karara bağlanmıştır ve bu şekilde devam etmektedir. Bu kurumsal bağımsızlık sorgulanamaz” diyen Guerguerian, sözlerini şöyle sürdürdü:İş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasına da değinen Guerguerian, “Karapetyan, bağışları, sponsorlukları ve ticari faaliyetleri ile Ermenistan’da iyi tanınan biridir. Halk, hem grubunun ekonomik gücünü hem de genel olarak kiliseye yönelik faaliyetlerini ve genel olarak hayırseverliğini takdir ediyor” dedi ve şöyle devam etti:Fransız uzman, “Kara para aklama, yolsuzlukla ilgili uluslararası sözleşmeler açısından çok ciddi bir konudur. Ancak gerekçeli bir mahkeme kararı olmadan kara para aklama hakkında bu kadar sert açıklamalar yapmak çok aceleci olur. Somut kanıtlara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ermenistanda-karapetyan-ve-kiliseye-yonelik-baskilar-pasinyan-rejiminin-panik-icinde-oldugunu-1097826054.html

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ermenistan, samvel karapetyan, tutuklama, değerlendirme, vatikan