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‘Ermenistan’da Karapetyan ve Kilise’ye yönelik baskılar Paşinyan rejiminin panik içinde olduğunu gösteriyor’
‘Ermenistan’da Karapetyan ve Kilise’ye yönelik baskılar Paşinyan rejiminin panik içinde olduğunu gösteriyor’
Sputnik Türkiye
Fransa’daki Ermeni diasporası üyesi ve girişimci Michel Abrahamyan, Ermenistan hükümetinin Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan ve Kilise’ye yönelik... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
samvel karapetyan
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Michel Abrahamyan, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin Samvel Karapetyan ve Kilise’ye yönelik baskılarını Sputnik’e değerlendirdi.Kiliseye yönelik alçakça saldırılarının, her türlü muhalefeti etkisiz hale getirme ve susturma arzusunun Paşinyan'ın sonunu hazırladığını belirten Abrahamyan, şunları ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bm-ermeni-apostolik-kilisesi-ile-ilgili-durumun-cozume-kavusturulmasini-umuyoruz-1097727713.html
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, kilise, batı, ermenistan, avrupa, rusya, paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, samvel karapetyan, kilise, batı, ermenistan, avrupa, rusya, paşinyan

‘Ermenistan’da Karapetyan ve Kilise’ye yönelik baskılar Paşinyan rejiminin panik içinde olduğunu gösteriyor’

21:17 11.07.2025
© Sputnik / Aleksandr KryajevErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
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Fransa’daki Ermeni diasporası üyesi ve girişimci Michel Abrahamyan, Ermenistan hükümetinin Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan ve Kilise’ye yönelik baskılarının Başbakan Paşinyan rejiminin panik içinde olduğunu gösterdiğini belirtti.
Michel Abrahamyan, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin Samvel Karapetyan ve Kilise’ye yönelik baskılarını Sputnik’e değerlendirdi.
Kiliseye yönelik alçakça saldırılarının, her türlü muhalefeti etkisiz hale getirme ve susturma arzusunun Paşinyan'ın sonunu hazırladığını belirten Abrahamyan, şunları ifade etti.

Paşinyan bir çıkmazın içinde. Kadife devrimi olarak adlandırılan dalgayla, aslında az çok planlanmış, en azından Batı tarafından desteklenen, mutlak özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi değerlerle, yani bildiğimiz tüm o iddialı retoriklerle iktidara geldi. Ancak tüm bunlar yok oldu ve bugün eli kolu bağlı durumda çünkü Batı ile ittifakı nedeniyle Rusya ile ilişkilerini kopardı.

Paşinyan şu anda kendisine ‘Yeter! Verecek başka bir şeyimiz yok, nereye gidiyoruz?’ diyen Ermeni halkıyla ters düşmüş durumda. Ve şimdi Ermeni kimliğinin temeline, bu kimliğin savunma kalesi olmaya devam edenlere, yani Kilise'ye saldırıyor.

Samvel Karapetyan gerçek bir vatansever, yolsuzluk yaptığından şüphelenilemeyecek başarılı bir iş insanı. O gerçek bir vatanseverdir çünkü ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ adlı şirketi satın alarak Ermenistan'da elektrik üretimini yeniden canlandırdı. Ayrıca, elbette, sadık bir takipçisi olarak Kilise'yi de destekledi.

Çok kötülük yapıldı, Paşinyan çok ileri gitti. Kiliseye yönelik bu alçakça saldırılar, her türlü muhalefeti etkisiz hale getirme ve susturma arzusu nihayetinde onu mahvetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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