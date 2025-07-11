Paşinyan bir çıkmazın içinde. Kadife devrimi olarak adlandırılan dalgayla, aslında az çok planlanmış, en azından Batı tarafından desteklenen, mutlak özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi değerlerle, yani bildiğimiz tüm o iddialı retoriklerle iktidara geldi. Ancak tüm bunlar yok oldu ve bugün eli kolu bağlı durumda çünkü Batı ile ittifakı nedeniyle Rusya ile ilişkilerini kopardı.

Paşinyan şu anda kendisine ‘Yeter! Verecek başka bir şeyimiz yok, nereye gidiyoruz?’ diyen Ermeni halkıyla ters düşmüş durumda. Ve şimdi Ermeni kimliğinin temeline, bu kimliğin savunma kalesi olmaya devam edenlere, yani Kilise'ye saldırıyor.

Samvel Karapetyan gerçek bir vatansever, yolsuzluk yaptığından şüphelenilemeyecek başarılı bir iş insanı. O gerçek bir vatanseverdir çünkü ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ adlı şirketi satın alarak Ermenistan'da elektrik üretimini yeniden canlandırdı. Ayrıca, elbette, sadık bir takipçisi olarak Kilise'yi de destekledi.

Çok kötülük yapıldı, Paşinyan çok ileri gitti. Kiliseye yönelik bu alçakça saldırılar, her türlü muhalefeti etkisiz hale getirme ve susturma arzusu nihayetinde onu mahvetti.