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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/alman-politikaci-almanlar-hukumetin-ukraynaya-neden-milyarlari-bagisladigini-anlamiyor-1098025198.html
Alman politikacı: Almanlar, hükümetin Ukrayna'ya neden milyarları bağışladığını anlamıyor
Alman politikacı: Almanlar, hükümetin Ukrayna'ya neden milyarları bağışladığını anlamıyor
Sputnik Türkiye
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Weidel, Alman vatandaşların Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin vergi mükelleflerinin parasından... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T23:17+0300
2025-07-20T23:17+0300
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AfD Eş Başkanı Alice Weidel, ARD televizyonuna demecinde Alman vatandaşların, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin vergi mükelleflerinin parasından oluşan milyarlarca euroyu Ukrayna'ya bağışlarken, kendi vatandaşları içinse bara bulamamasını anlayamadığını ifade etti.Weidel, “Friedrich Merz hükümeti, vergi mükelleflerinin dokuz milyar euro tutarındaki parasını veriyor, şimdi de 5 milyar euroya Patriot füzeleri satın almak istiyor. Artık hiç kimse bunu anlamıyor. Her şey için para var, ama kendi halkımız için yok. İşte bu nedenle Almanya İçin Alternatif olarak biz giderek daha fazla destekçi kazanıyoruz” diye konuştu.Alman politikacı, AfD'nin ülke vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda politikalar yürüttüğünü vurguladı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/almanya-basbakani-merz-abde-ukraynaya-iliskin-politika-gelistirmek-zor-hale-geldi-1097997992.html
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almanya, almanya için alternatif (afd), afd, alice weidel, ard, ukrayna, avrupa, nato, friedrich merz, rusya

Alman politikacı: Almanlar, hükümetin Ukrayna'ya neden milyarları bağışladığını anlamıyor

23:17 20.07.2025
© AP Photo / Michael SohnAlice WeidelQ
Alice WeidelQ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
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Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Weidel, Alman vatandaşların Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin vergi mükelleflerinin parasından oluşan milyarlarca euroyu Ukrayna'ya neden bağışladığını anlayamadığını belirtti.
AfD Eş Başkanı Alice Weidel, ARD televizyonuna demecinde Alman vatandaşların, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin vergi mükelleflerinin parasından oluşan milyarlarca euroyu Ukrayna'ya bağışlarken, kendi vatandaşları içinse bara bulamamasını anlayamadığını ifade etti.
Weidel, “Friedrich Merz hükümeti, vergi mükelleflerinin dokuz milyar euro tutarındaki parasını veriyor, şimdi de 5 milyar euroya Patriot füzeleri satın almak istiyor. Artık hiç kimse bunu anlamıyor. Her şey için para var, ama kendi halkımız için yok. İşte bu nedenle Almanya İçin Alternatif olarak biz giderek daha fazla destekçi kazanıyoruz” diye konuştu.
Alman politikacı, AfD'nin ülke vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda politikalar yürüttüğünü vurguladı.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
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Almanya Başbakanı Merz: AB’de Ukrayna’ya ilişkin politika geliştirmek ‘zor hale’ geldi
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