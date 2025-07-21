Faiz kararı öncesi kritik uyarı: Dolar ve borsa için sürpriz senaryolar masada

“Faiz indirimi konusunda piyasada belirsizlik hakim. 250 baz puandan başlayan ve 600 baz puanlara kadar giden indirim senaryoları konuşuluyor. Borsa da bu belirsizliğin etkisinde kaldı diyebiliriz. Son zamanlarda önemli dalgalanmalar da yönsüz bir borsayı açıkça gösteriyor. Aslında borsa 3 Temmuz günü geldiği seviyelerde dalgalanıyor desek yanlış olmaz.

O yüzden aşağı ve yukarı sert hareketler görsek de bir trend hareketi olduğunu söyleyemeyiz. Faiz kararında faiz indirim miktarı çok belirleyici olacaktır. O yüzden 250 baz puanın üzerinde faiz indirimleri borsayı daha da yukarı itebilir.

Özellikle 500-600 baz puan indirimi borsayı 11.000 puan seviyelerine iyice yaklaştırır."