https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/faiz-karari-oncesi-kritik-uyari-dolar-ve-borsa-icin-surpriz-senaryolar-masada-1098027095.html
Faiz kararı öncesi kritik uyarı: Dolar ve borsa için sürpriz senaryolar masada
Faiz kararı öncesi kritik uyarı: Dolar ve borsa için sürpriz senaryolar masada
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Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalarda beklenti yüksek. Uzmanlar dolar kurunda yeni zirveler, borsada ise sert hareketler... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T07:46+0300
2025-07-21T07:46+0300
2025-07-21T07:46+0300
ekonomi̇
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türkiye cumhuriyet merkez bankası
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Yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi. Temmuz ayı başından itibaren borsada yukarı yönlü hareketler gözlemlenirken, dolar kurunda da tarihi seviyeler test edildi. Bu gelişmeler ışığında piyasalarda olası senaryolar tartışılıyor.3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Habertürk'e yaptığı değerlendirmede faiz indirimi beklentilerinin piyasadaki hareketleri doğrudan etkilediğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:Döviz piyasasına dair öngörülerde de bulunan Baydar, şu ifadeleri kullandı:
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası, borsa, borsa i̇stanbul, dolar, dolar/tl
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası, borsa, borsa i̇stanbul, dolar, dolar/tl
Faiz kararı öncesi kritik uyarı: Dolar ve borsa için sürpriz senaryolar masada
Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalarda beklenti yüksek. Uzmanlar dolar kurunda yeni zirveler, borsada ise sert hareketler yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
Yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi. Temmuz ayı başından itibaren borsada yukarı yönlü hareketler gözlemlenirken, dolar kurunda da tarihi seviyeler test edildi. Bu gelişmeler ışığında piyasalarda olası senaryolar tartışılıyor.
3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Habertürk'e yaptığı değerlendirmede faiz indirimi beklentilerinin piyasadaki hareketleri doğrudan etkilediğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:
“Faiz indirimi konusunda piyasada belirsizlik hakim. 250 baz puandan başlayan ve 600 baz puanlara kadar giden indirim senaryoları konuşuluyor. Borsa da bu belirsizliğin etkisinde kaldı diyebiliriz. Son zamanlarda önemli dalgalanmalar da yönsüz bir borsayı açıkça gösteriyor. Aslında borsa 3 Temmuz günü geldiği seviyelerde dalgalanıyor desek yanlış olmaz.
O yüzden aşağı ve yukarı sert hareketler görsek de bir trend hareketi olduğunu söyleyemeyiz. Faiz kararında faiz indirim miktarı çok belirleyici olacaktır. O yüzden 250 baz puanın üzerinde faiz indirimleri borsayı daha da yukarı itebilir.
Özellikle 500-600 baz puan indirimi borsayı 11.000 puan seviyelerine iyice yaklaştırır."
Döviz piyasasına dair öngörülerde de bulunan Baydar, şu ifadeleri kullandı:
“Euro/dolar paritesi 1.15 seviyelerine gerileyebilir. Bu da ay sonuna kadar doların TL karşısında 41-41.50 bandına ulaşmasına neden olabilir.”