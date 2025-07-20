https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/rusya-ve-trump-itham-edilmisti-abd-baskanindan-obamaya-2016-secimleriyle-ilgili-suclama-1098014833.html

Rusya ve Trump itham edilmişti: ABD Başkanı'ndan Obama'ya 2016 seçimleriyle ilgili suçlama

Rusya ve Trump itham edilmişti: ABD Başkanı'ndan Obama'ya 2016 seçimleriyle ilgili suçlama

Sputnik Türkiye

2016 yılındaki başkanlık seçimlerini kaybeden Demokratların Rusya ve Trump'a karşı yürüttüğü kampanyanın 'tezgah' olduğunun ortaya çıkması sonrası ABD... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T10:17+0300

2025-07-20T10:17+0300

2025-07-20T10:17+0300

dünya

abd

rusya

demokratlar

donald trump

barack obama

seçimlere müdahale

abd başkanlık seçimleri

2016 abd başkanlık seçimleri

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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın 2016 yılındaki seçimlerde yolsuzluk yaptığını savundu.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın Obama ile onun döneminden bazı yetkilileri 2016'daki başkanlık seçimleri hakkında Rusya aleyhine algı yaratmakla suçlayarak yargılanmalarını talep etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Hiçbir kanıt ortaya koyulmadan Rusya'nın seçimlere müdahaleyle, kendisinin de Moskova'yla işbirliği yapmakla suçlandığı 2016 başkanlık seçimleri hakkında önemli bir açıklama yapan Trump, "Soruşturma grubu, Obama'nın ve en üst düzeyde seçim yolsuzluğu yaptıkları açıkça ortaya çıkan 'haydutların' yargılanması gerektiği konusunda harika bir iş çıkardı" dedi.2016 seçimlerine dair gizliliği kaldırılmış raporu kamuoyuyla paylaşan Gabbard, Obama'nın çevresindeki bazı yetkililerin Rusya ve Trump aleyhinde suçlamalar yönelterek ihanete varan komplo kurduklarını vurgulamıştı.Soruşturma sürecinde bulunan delillerin Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini söyleyen Ulusal İstihbarat Direktörü, söz konusu kişiler hakkında cezai soruşturma açılması için adım attıklarını bildirmişti.Rusya soruşturmasıDemokratlar, Trump'ın 2016 seçimlerini kazanması sonrası Rusya ve Cumhuriyetçi lider hakkında karalama kampanyası başlatırken, 2017'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından 2.5 yıl süren bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Trump'ın suçlu olduğunu gösteren kanıt bulunamamış ve dosya kapatılmıştı.Trump'ın 2. dönemiyle birlikte ise Özel Yetkili Savcı John Durham'ın başkanlığında bir soruşturma açılmış ve 2 kişinin delilleri Trump aleyhinde değiştirdiği tespit edilmiş, söz konusu kişiler suçunu itiraf etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/abd-baskani-trump-yeniden-insa-edilmesi-halinde-iranin-nukleer-tesislerini-tekrar-vuracaklarini-1098007809.html

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abd, rusya, demokratlar, donald trump, barack obama, seçimlere müdahale, abd başkanlık seçimleri, 2016 abd başkanlık seçimleri