Rusya ve Trump itham edilmişti: ABD Başkanı'ndan Obama'ya 2016 seçimleriyle ilgili suçlama
© AP Photo / Saul LoebPresident Barack Obama speaks with President-elect Donald Trump during the presidential inauguration at the U.S. Capitol in Washington, Friday, Jan 20, 2017.
© AP Photo / Saul Loeb
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2016 yılındaki başkanlık seçimlerini kaybeden Demokratların Rusya ve Trump'a karşı yürüttüğü kampanyanın 'tezgah' olduğunun ortaya çıkması sonrası ABD Başkanı'ndan salvo geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın 2016 yılındaki seçimlerde yolsuzluk yaptığını savundu.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın Obama ile onun döneminden bazı yetkilileri 2016'daki başkanlık seçimleri hakkında Rusya aleyhine algı yaratmakla suçlayarak yargılanmalarını talep etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hiçbir kanıt ortaya koyulmadan Rusya'nın seçimlere müdahaleyle, kendisinin de Moskova'yla işbirliği yapmakla suçlandığı 2016 başkanlık seçimleri hakkında önemli bir açıklama yapan Trump, "Soruşturma grubu, Obama'nın ve en üst düzeyde seçim yolsuzluğu yaptıkları açıkça ortaya çıkan 'haydutların' yargılanması gerektiği konusunda harika bir iş çıkardı" dedi.
2016 seçimlerine dair gizliliği kaldırılmış raporu kamuoyuyla paylaşan Gabbard, Obama'nın çevresindeki bazı yetkililerin Rusya ve Trump aleyhinde suçlamalar yönelterek ihanete varan komplo kurduklarını vurgulamıştı.
Soruşturma sürecinde bulunan delillerin Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini söyleyen Ulusal İstihbarat Direktörü, söz konusu kişiler hakkında cezai soruşturma açılması için adım attıklarını bildirmişti.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın Obama ile onun döneminden bazı yetkilileri 2016'daki başkanlık seçimleri hakkında Rusya aleyhine algı yaratmakla suçlayarak yargılanmalarını talep etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hiçbir kanıt ortaya koyulmadan Rusya'nın seçimlere müdahaleyle, kendisinin de Moskova'yla işbirliği yapmakla suçlandığı 2016 başkanlık seçimleri hakkında önemli bir açıklama yapan Trump, "Soruşturma grubu, Obama'nın ve en üst düzeyde seçim yolsuzluğu yaptıkları açıkça ortaya çıkan 'haydutların' yargılanması gerektiği konusunda harika bir iş çıkardı" dedi.
2016 seçimlerine dair gizliliği kaldırılmış raporu kamuoyuyla paylaşan Gabbard, Obama'nın çevresindeki bazı yetkililerin Rusya ve Trump aleyhinde suçlamalar yönelterek ihanete varan komplo kurduklarını vurgulamıştı.
Soruşturma sürecinde bulunan delillerin Adalet Bakanlığı'na teslim edildiğini söyleyen Ulusal İstihbarat Direktörü, söz konusu kişiler hakkında cezai soruşturma açılması için adım attıklarını bildirmişti.
Rusya soruşturması
Demokratlar, Trump'ın 2016 seçimlerini kazanması sonrası Rusya ve Cumhuriyetçi lider hakkında karalama kampanyası başlatırken, 2017'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından 2.5 yıl süren bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Trump'ın suçlu olduğunu gösteren kanıt bulunamamış ve dosya kapatılmıştı.
Trump'ın 2. dönemiyle birlikte ise Özel Yetkili Savcı John Durham'ın başkanlığında bir soruşturma açılmış ve 2 kişinin delilleri Trump aleyhinde değiştirdiği tespit edilmiş, söz konusu kişiler suçunu itiraf etmişti.
Trump'ın 2. dönemiyle birlikte ise Özel Yetkili Savcı John Durham'ın başkanlığında bir soruşturma açılmış ve 2 kişinin delilleri Trump aleyhinde değiştirdiği tespit edilmiş, söz konusu kişiler suçunu itiraf etmişti.