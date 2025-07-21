https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/disisleri-bakani-fidan-urdunlu-mevkidasiyla-telefon-gorusmesi-yapti-1098042689.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ele... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T17:06+0300
2025-07-21T17:06+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüşme yaptı.Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki ateşkes sürecini ve ülkenin bölünmesine yönelik girişimlere karşı ortak tutum alınması gerekliliğini değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/disisleri-bakani-fidan-teyakkuzda-kalmaya-devam-edecegiz-1097823638.html
türki̇ye
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ürdün
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türkiye, hakan fidan, suriye, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu, dürzi, dürziler
türkiye, hakan fidan, suriye, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu, dürzi, dürziler
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ele alındı. Taraflar, Suriye'nin bölünmesini hedefleyen adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki ateşkes sürecini ve ülkenin bölünmesine yönelik girişimlere karşı ortak tutum alınması gerekliliğini değerlendirdi.