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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ele... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüşme yaptı.Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki ateşkes sürecini ve ülkenin bölünmesine yönelik girişimlere karşı ortak tutum alınması gerekliliğini değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/disisleri-bakani-fidan-teyakkuzda-kalmaya-devam-edecegiz-1097823638.html
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türkiye, hakan fidan, suriye, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu, dürzi, dürziler
türkiye, hakan fidan, suriye, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu, dürzi, dürziler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı

17:06 21.07.2025
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ele alındı. Taraflar, Suriye'nin bölünmesini hedefleyen adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin güneyindeki ateşkes sürecini ve ülkenin bölünmesine yönelik girişimlere karşı ortak tutum alınması gerekliliğini değerlendirdi.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz
11 Temmuz, 18:59
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