https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/disisleri-bakani-fidan-teyakkuzda-kalmaya-devam-edecegiz-1097823638.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, gelişmenin Terörsüz... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T18:59+0300
2025-07-11T18:59+0300
2025-07-11T18:59+0300
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dışişleri bakanlığı
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ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
pkk fesih kararı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama geldi.Bakan Fidan, “Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi bir liderlik sergilediğini belirten Bakan Fidan, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır” dedi.Bu iradeyi hayata geçiren tüm devlet yetkililerini kutlayan Fidan, sürecin dikkatle takip edileceğini vurgulayarak, “KCK, bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-erdogan-bugun-atilan-adimin-hayirlara-vesile-olmasini-diliyorum-1097819160.html
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türkiye, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı
türkiye, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı
Dışişleri Bakanı Fidan: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, gelişmenin Terörsüz Türkiye bakımından önemli ve memnuniyet verici olduğunu ancak teyakkuzda kalmaya devam edileceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama geldi.
Bakan Fidan, “Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi bir liderlik sergilediğini belirten Bakan Fidan, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır” dedi.
Bu iradeyi hayata geçiren tüm devlet yetkililerini kutlayan Fidan, sürecin dikkatle takip edileceğini vurgulayarak, “KCK, bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.