https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakciyle-gorustu-1098045684.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüşerek cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T20:48+0300
2025-07-21T20:48+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü.Görüşmede Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. İki bakan cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/disisleri-bakani-fidan-urdunlu-mevkidasiyla-telefon-gorusmesi-yapti-1098042689.html
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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüşerek cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü.
Görüşmede Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. İki bakan cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi.