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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüşerek cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü.Görüşmede Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. İki bakan cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/disisleri-bakani-fidan-urdunlu-mevkidasiyla-telefon-gorusmesi-yapti-1098042689.html
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türkiye, hakan fidan, gazze, i̇ran, i̇stanbul, i̇ran dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri, i̇ran nükleer anlaşması
türkiye, hakan fidan, gazze, i̇ran, i̇stanbul, i̇ran dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri, i̇ran nükleer anlaşması

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü

20:48 21.07.2025
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüşerek cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü.
Görüşmede Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. İki bakan cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı
17:06
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