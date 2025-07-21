Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü.Görüşmede Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. İki bakan cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'yle görüştü

© AA / Murat Gök Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü © AA / Murat Gök

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüşerek cuma günü İstanbul’da yapılacak nükleer müzakereleri değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.