https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/dunyaca-unlu-yatirim-bankasindan-turkiye-icin-enflasyon-ve-faiz-tahmini-1097607469.html
Dünyaca ünlü yatırım bankasından Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini
Dünyaca ünlü yatırım bankasından Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini
Sputnik Türkiye
Yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini açıkladı. Banka, Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimine başlayabileceğini... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T16:21+0300
2025-07-04T16:21+0300
2025-07-04T16:21+0300
ekonomi̇
morgan stanley
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
politika faizi
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
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Amerikan merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında faiz indirimine başlayabileceği tahmininde bulundu. Kurum, ilk adımda 250 baz puanlık bir indirimle politika faizinin yüzde 43,5'e çekilmesini bekliyor. Raporda, politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 36'ya çekileceği tahminine yer verildi. Morgan Stanley, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yıl sonu enflasyonun yüzde 29'a gerilemesini bekliyor.Gıda grubunda yıllık enflasyon en düşük seviyeye gerilediEkonomim'in haberine göre, Morgan Stanley, manşet enflasyondaki aşağı yönlü sürprizin büyük ölçüde taze sebze ve meyve fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığını belirtti. İşlenmiş gıda enflasyonunun da ılımlı seyrettiği ifade edilirken, gıda grubunda yıllık enflasyonun Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye, yüzde 30,2'ye gerilediği vurgulandı.Enerji fiyatlarında yaşanan artışın özellikle akaryakıt ve su tarifelerinden kaynaklandığına dikkat çekilen raporda, temmuz ayında doğalgaz zammının da etkisiyle enerji kaynaklı enflasyonist baskıların artacağı belirtildi. Hizmet kalemlerinde ise kira, ulaşım ve eğitim fiyatlarındaki güçlü artışlar öne çıktı. Özellikle okul ücretlerindeki yükseliş dikkat çekti.Morgan Stanley, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre enflasyon eğiliminde belirgin bir ivme kaybı olmadığını, ancak yılın ikinci yarısında iç talepteki zayıflama, enflasyon beklentilerindeki düşüş ve baz etkisinin katkısıyla dezenflasyon sürecinin hız kazanacağını öngörüyor.TCMB'den yıl sonuna kadar 700 baz puanlık indirim bekleniyorRaporda, temmuz ayında 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından eylül, ekim ve aralık aylarında da üç kez daha 250 baz puanlık indirim yapılacağı ve politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 36'ya çekileceği tahminine yer verildi. Morgan Stanley, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yıl sonu enflasyonun yüzde 29'a gerilemesini bekliyor.
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morgan stanley, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, politika faizi, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı
morgan stanley, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, politika faizi, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı
Dünyaca ünlü yatırım bankasından Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini
Yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini açıkladı. Banka, Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimine başlayabileceğini belirtirken; politika faizinin yüzde 43.5'e çekilmesini beklediğini kaydetti.
Amerikan merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında faiz indirimine başlayabileceği tahmininde bulundu. Kurum, ilk adımda 250 baz puanlık bir indirimle politika faizinin yüzde 43,5'e çekilmesini bekliyor. Raporda, politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 36'ya çekileceği tahminine yer verildi. Morgan Stanley, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yıl sonu enflasyonun yüzde 29'a gerilemesini bekliyor.
Gıda grubunda yıllık enflasyon en düşük seviyeye geriledi
Ekonomim'in haberine göre, Morgan Stanley, manşet enflasyondaki aşağı yönlü sürprizin büyük ölçüde taze sebze ve meyve fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığını belirtti. İşlenmiş gıda enflasyonunun da ılımlı seyrettiği ifade edilirken, gıda grubunda yıllık enflasyonun Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye, yüzde 30,2'ye gerilediği vurgulandı.
Enerji fiyatlarında yaşanan artışın özellikle akaryakıt ve su tarifelerinden kaynaklandığına dikkat çekilen raporda, temmuz ayında doğalgaz zammının da etkisiyle enerji kaynaklı enflasyonist baskıların artacağı belirtildi. Hizmet kalemlerinde ise kira, ulaşım ve eğitim fiyatlarındaki güçlü artışlar öne çıktı. Özellikle okul ücretlerindeki yükseliş dikkat çekti.
Morgan Stanley, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre enflasyon eğiliminde belirgin bir ivme kaybı olmadığını, ancak yılın ikinci yarısında iç talepteki zayıflama, enflasyon beklentilerindeki düşüş ve baz etkisinin katkısıyla dezenflasyon sürecinin hız kazanacağını öngörüyor.
TCMB'den yıl sonuna kadar 700 baz puanlık indirim bekleniyor
Raporda, temmuz ayında 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından eylül, ekim ve aralık aylarında da üç kez daha 250 baz puanlık indirim yapılacağı ve politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 36'ya çekileceği tahminine yer verildi. Morgan Stanley, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yıl sonu enflasyonun yüzde 29'a gerilemesini bekliyor.