https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/bistte-4-ayin-en-yuksek-kapanisi-kaybettiren-tek-sektor-var-1098046431.html

BIST'te 4 ayın en yüksek kapanışı: Kaybettiren tek sektör var

BIST'te 4 ayın en yüksek kapanışı: Kaybettiren tek sektör var

Sputnik Türkiye

BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı. Bankacılık ve holding hisseleri değer kazanırken, en çok kazandıran sektör gayrimenkul oldu. Altının ons fiyatı 3.399... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T22:34+0300

2025-07-21T22:34+0300

2025-07-21T22:34+0300

ekonomi̇

bi̇st

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

sektör

bist-100

bist-50

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BIST 100 endeksi günü 250 puan artışla tamamladı, işlem hacmi 113.6 milyar TL oldu. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 1.93 ve yüzde 2.02 yükseldi. En çok kazandıran sektör yüzde 3,27 ile gayrimenkul, tek kaybettiren ise yüzde 2,01 ile spor oldu.Küresel piyasalarda belirsizlikler sürerken, BIST 100 pozitif seyretti. TCMB Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.86'dan yüzde 29.66'ya düştü. Yurt Dışı ÜFE Haziran'da aylık yüzde 3.42, yıllık yüzde 28.38 arttı.Analistler, yarın yurtiçinde döviz pozisyon verileri; yurtdışında ise Powell ve Lagarde'ın açıklamaları ile yoğun veri akışının izleneceğini belirtiyor. BIST 100'de 10.700-10.800 direnç, 10.400-10.500 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.Piyasalarda güncel fiyatlar ne durumda?Altının onsu 3.399,6 dolar, kilogram fiyatı 4,378 milyon TL.Dolar/TL kuru TCMB'ye göre alışta 40,28, satışta 40,44 TL.Brent petrol yüzde 0,5 düşüşle 68,3 dolar seviyesinde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/memur-ve-memur-emeklisi-maas-farki-ne-zaman-yatacak-odeme-takvimi-bekleniyor-1098040583.html

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