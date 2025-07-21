https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/bir-gecede-iki-kez-milyoner-oldu-1098035268.html
Bir gecede iki kez milyoner oldu
Bir gecede iki kez milyoner oldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Paul Corcoran adlı bir kişi, yaptığı yanlışlık sayesinde bir gecede iki kez milyoner oldu. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T13:54+0300
2025-07-21T13:54+0300
2025-07-21T13:54+0300
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ABD'li bir kişi aynı piyango çekilişinde iki defa 1 milyon kazandı. Powerball piyangosundan yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiği açıklandı.Paul Corcoran, 9 Temmuz Çarşamba günü yapılacak Powerball çekilişi yedi bilet satın aldı ve yanlışlıkla o biletteki son çekilişin zaten gerçekleştiğini düşünerek 9 Temmuz çekilişini de içeren başka bir çoklu çekiliş bileti daha satın aldı.Corcoran'ın her iki Powerball bileti, o gece çekilen beş beyaz topun hepsiyle (beyaz toplar 5, 9, 25, 28, 69 ve kırmızı Powerball 5) eşleşti ve Cocoran iki tane 1 milyon dolarlık ödül kazandı. 1 milyon dolarlık iki ödülünü (vergiler hariç) 11 Temmuz Cuma günü Massachusetts Eyalet Piyangosu'nun Dorchester merkezinde aldı.Corcoran’ın her iki bileti de Powerball numarası olan kırmızı topu (şanslı numara: 5) kaçırdı. Bu nedenle 217 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanamadı; ancak iki adet 1 milyon dolarlık ödül onun oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/norvecte-piyango-skandali-binlerce-kisiye-yanlislikla-milyonlar-kazandiklari-soylendi-1097448824.html
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powerball, abd, massachusetts
powerball, abd, massachusetts
Bir gecede iki kez milyoner oldu
ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Paul Corcoran adlı bir kişi, yaptığı yanlışlık sayesinde bir gecede iki kez milyoner oldu.
ABD'li bir kişi aynı piyango çekilişinde iki defa 1 milyon kazandı. Powerball piyangosundan yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiği açıklandı.
Paul Corcoran, 9 Temmuz Çarşamba günü yapılacak Powerball çekilişi yedi bilet satın aldı ve yanlışlıkla o biletteki son çekilişin zaten gerçekleştiğini düşünerek 9 Temmuz çekilişini de içeren başka bir çoklu çekiliş bileti daha satın aldı.
Corcoran'ın her iki Powerball bileti, o gece çekilen beş beyaz topun hepsiyle (beyaz toplar 5, 9, 25, 28, 69 ve kırmızı Powerball 5) eşleşti ve Cocoran iki tane 1 milyon dolarlık ödül kazandı. 1 milyon dolarlık iki ödülünü (vergiler hariç) 11 Temmuz Cuma günü Massachusetts Eyalet Piyangosu'nun Dorchester merkezinde aldı.
Corcoran’ın her iki bileti de Powerball numarası olan kırmızı topu (şanslı numara: 5) kaçırdı. Bu nedenle 217 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanamadı; ancak iki adet 1 milyon dolarlık ödül onun oldu.