Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/bir-gecede-iki-kez-milyoner-oldu-1098035268.html
Bir gecede iki kez milyoner oldu
Bir gecede iki kez milyoner oldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Paul Corcoran adlı bir kişi, yaptığı yanlışlık sayesinde bir gecede iki kez milyoner oldu. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T13:54+0300
2025-07-21T13:54+0300
yaşam
powerball
abd
massachusetts
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098036708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3cebc959c6574dd56531d28c214a51f.jpg
ABD'li bir kişi aynı piyango çekilişinde iki defa 1 milyon kazandı. Powerball piyangosundan yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiği açıklandı.Paul Corcoran, 9 Temmuz Çarşamba günü yapılacak Powerball çekilişi yedi bilet satın aldı ve yanlışlıkla o biletteki son çekilişin zaten gerçekleştiğini düşünerek 9 Temmuz çekilişini de içeren başka bir çoklu çekiliş bileti daha satın aldı.Corcoran'ın her iki Powerball bileti, o gece çekilen beş beyaz topun hepsiyle (beyaz toplar 5, 9, 25, 28, 69 ve kırmızı Powerball 5) eşleşti ve Cocoran iki tane 1 milyon dolarlık ödül kazandı. 1 milyon dolarlık iki ödülünü (vergiler hariç) 11 Temmuz Cuma günü Massachusetts Eyalet Piyangosu'nun Dorchester merkezinde aldı.Corcoran’ın her iki bileti de Powerball numarası olan kırmızı topu (şanslı numara: 5) kaçırdı. Bu nedenle 217 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanamadı; ancak iki adet 1 milyon dolarlık ödül onun oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/norvecte-piyango-skandali-binlerce-kisiye-yanlislikla-milyonlar-kazandiklari-soylendi-1097448824.html
abd
massachusetts
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098036708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b779c0dee0fe266a5e0a1f8b673cbe4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
powerball, abd, massachusetts
powerball, abd, massachusetts

Bir gecede iki kez milyoner oldu

13:54 21.07.2025
© AP Photo / Richard VogelPowerball
Powerball - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Richard Vogel
Abone ol
ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Paul Corcoran adlı bir kişi, yaptığı yanlışlık sayesinde bir gecede iki kez milyoner oldu.
ABD'li bir kişi aynı piyango çekilişinde iki defa 1 milyon kazandı. Powerball piyangosundan yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiği açıklandı.
Paul Corcoran, 9 Temmuz Çarşamba günü yapılacak Powerball çekilişi yedi bilet satın aldı ve yanlışlıkla o biletteki son çekilişin zaten gerçekleştiğini düşünerek 9 Temmuz çekilişini de içeren başka bir çoklu çekiliş bileti daha satın aldı.
Corcoran'ın her iki Powerball bileti, o gece çekilen beş beyaz topun hepsiyle (beyaz toplar 5, 9, 25, 28, 69 ve kırmızı Powerball 5) eşleşti ve Cocoran iki tane 1 milyon dolarlık ödül kazandı. 1 milyon dolarlık iki ödülünü (vergiler hariç) 11 Temmuz Cuma günü Massachusetts Eyalet Piyangosu'nun Dorchester merkezinde aldı.
Corcoran’ın her iki bileti de Powerball numarası olan kırmızı topu (şanslı numara: 5) kaçırdı. Bu nedenle 217 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanamadı; ancak iki adet 1 milyon dolarlık ödül onun oldu.
ABD'de 'Mega Millions Lottery' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
YAŞAM
Norveç’te piyango skandalı: Binlerce kişiye yanlışlıkla milyonlar kazandıkları söylendi
30 Haziran , 10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала