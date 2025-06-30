https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/norvecte-piyango-skandali-binlerce-kisiye-yanlislikla-milyonlar-kazandiklari-soylendi-1097448824.html

Norveç’te piyango skandalı: Binlerce kişiye yanlışlıkla milyonlar kazandıkları söylendi

Norveç’te piyango skandalı: Binlerce kişiye yanlışlıkla milyonlar kazandıkları söylendi

Sputnik Türkiye

Norveç'te binlerce kişi, devlet tarafından işletilen şans oyunları şirketinden gelen mesajla bir anda kendilerini milyoner sandı. Piyango şirketi, sistem... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T10:14+0300

2025-06-30T10:14+0300

2025-06-30T10:14+0300

yaşam

norveç

eurojackpot

piyango

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Norveç'te Norsk Tipping adlı devlet şirketi, Cuma günü Eurojackpot çekilişinde kazananlara yanlış meblağlar bildirdiğini açıkladı. Şirketin CEO’su Tonje Sagstuen, hatanın Eurocent’tan Norveç kronuna çevrim sırasında meydana geldiğini söyledi. Yerel medyaya göre, tutarlar 100’e bölüneceğine yanlışlıkla 100 ile çarpıldı. Örneğin bir kadın, ev tadilatını sürdürürken gelen bildirimle 1.2 milyon kron (yaklaşık 119 bin dolar) kazandığını düşündü. Fakat gerçek kazancı bu rakamın çok küçük bir kısmıydı.Yanlış gönderilen mesajların ardından piyango şirketinin CEO'su özür dileyerek görevinden istifa etti. İstifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattıkları için özür dileyerek insanların kızgın olmasını anladığını' belirtti.Norveç Kültür Bakanlığı acil toplantı gerçekleştirdiNorveç Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, şirket yönetimiyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Jaffery, ülke genelinde oyun lisansının tek yetkili şirketi olan Norsk Tipping’in bu tür hatalara yer vermemesi gerektiğini belirterek, “Yönetimin kontrol süreçlerini güçlendirmesini bekliyoruz” dedi.Daha önce de sorun yaşanmıştı Norsk Tipping, son bir yılda birçok teknik problemle ve ciddi hatalarla gündeme geldi. Şirket, hem düzenleyici kurumdan hem de müşterilerinden aldığı eleştirilerin haklı olduğunu kabul etti. Şirket hatanın ardından yanlış ödemeler yapılmadığını, gerçek kazanç tutarlarının Cumartesi akşamı itibarıyla güncellendiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/287-milyon-tl-piyango-kazandi-tek-hatayla-her-seyini-kaybetti-simdi-evinde-multeci-gibi-yasiyor-1096427978.html

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