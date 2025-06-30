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Norveç’te piyango skandalı: Binlerce kişiye yanlışlıkla milyonlar kazandıkları söylendi
Norveç’te piyango skandalı: Binlerce kişiye yanlışlıkla milyonlar kazandıkları söylendi
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Norveç'te binlerce kişi, devlet tarafından işletilen şans oyunları şirketinden gelen mesajla bir anda kendilerini milyoner sandı. Piyango şirketi, sistem... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T10:14+0300
2025-06-30T10:14+0300
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Norveç'te Norsk Tipping adlı devlet şirketi, Cuma günü Eurojackpot çekilişinde kazananlara yanlış meblağlar bildirdiğini açıkladı. Şirketin CEO’su Tonje Sagstuen, hatanın Eurocent’tan Norveç kronuna çevrim sırasında meydana geldiğini söyledi. Yerel medyaya göre, tutarlar 100’e bölüneceğine yanlışlıkla 100 ile çarpıldı. Örneğin bir kadın, ev tadilatını sürdürürken gelen bildirimle 1.2 milyon kron (yaklaşık 119 bin dolar) kazandığını düşündü. Fakat gerçek kazancı bu rakamın çok küçük bir kısmıydı.Yanlış gönderilen mesajların ardından piyango şirketinin CEO'su özür dileyerek görevinden istifa etti. İstifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattıkları için özür dileyerek insanların kızgın olmasını anladığını' belirtti.Norveç Kültür Bakanlığı acil toplantı gerçekleştirdiNorveç Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, şirket yönetimiyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Jaffery, ülke genelinde oyun lisansının tek yetkili şirketi olan Norsk Tipping’in bu tür hatalara yer vermemesi gerektiğini belirterek, “Yönetimin kontrol süreçlerini güçlendirmesini bekliyoruz” dedi.Daha önce de sorun yaşanmıştı Norsk Tipping, son bir yılda birçok teknik problemle ve ciddi hatalarla gündeme geldi. Şirket, hem düzenleyici kurumdan hem de müşterilerinden aldığı eleştirilerin haklı olduğunu kabul etti. Şirket hatanın ardından yanlış ödemeler yapılmadığını, gerçek kazanç tutarlarının Cumartesi akşamı itibarıyla güncellendiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/287-milyon-tl-piyango-kazandi-tek-hatayla-her-seyini-kaybetti-simdi-evinde-multeci-gibi-yasiyor-1096427978.html
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norveç, eurojackpot, piyango
norveç, eurojackpot, piyango

Norveç’te piyango skandalı: Binlerce kişiye yanlışlıkla milyonlar kazandıkları söylendi

10:14 30.06.2025
© AA / Atılgan ÖzdilABD'de 'Mega Millions Lottery'
ABD'de 'Mega Millions Lottery' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© AA / Atılgan Özdil
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Norveç'te binlerce kişi, devlet tarafından işletilen şans oyunları şirketinden gelen mesajla bir anda kendilerini milyoner sandı. Piyango şirketi, sistem hatası yüzünden kazananlara yanlış meblağlar bildirdi. Şirketin CEO'su özür dileyerek istifa etti ve kazananlara yanlış ödemelerin yapılmadığı aktarıldı.
Norveç'te Norsk Tipping adlı devlet şirketi, Cuma günü Eurojackpot çekilişinde kazananlara yanlış meblağlar bildirdiğini açıkladı. Şirketin CEO’su Tonje Sagstuen, hatanın Eurocent’tan Norveç kronuna çevrim sırasında meydana geldiğini söyledi.
Yerel medyaya göre, tutarlar 100’e bölüneceğine yanlışlıkla 100 ile çarpıldı. Örneğin bir kadın, ev tadilatını sürdürürken gelen bildirimle 1.2 milyon kron (yaklaşık 119 bin dolar) kazandığını düşündü. Fakat gerçek kazancı bu rakamın çok küçük bir kısmıydı.
Yanlış gönderilen mesajların ardından piyango şirketinin CEO'su özür dileyerek görevinden istifa etti. İstifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattıkları için özür dileyerek insanların kızgın olmasını anladığını' belirtti.

Norveç Kültür Bakanlığı acil toplantı gerçekleştirdi

Norveç Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery, şirket yönetimiyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Jaffery, ülke genelinde oyun lisansının tek yetkili şirketi olan Norsk Tipping’in bu tür hatalara yer vermemesi gerektiğini belirterek, “Yönetimin kontrol süreçlerini güçlendirmesini bekliyoruz” dedi.

Daha önce de sorun yaşanmıştı

Norsk Tipping, son bir yılda birçok teknik problemle ve ciddi hatalarla gündeme geldi. Şirket, hem düzenleyici kurumdan hem de müşterilerinden aldığı eleştirilerin haklı olduğunu kabul etti. Şirket hatanın ardından yanlış ödemeler yapılmadığını, gerçek kazanç tutarlarının Cumartesi akşamı itibarıyla güncellendiğini duyurdu.
ABD - piyango - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
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287 milyon TL piyango kazandı, tek hatayla her şeyini kaybetti: Şimdi evinde mülteci gibi yaşıyor
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