Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/beyaz-saray-trump-israilin-suriyedeki-bombardimanlarindan-saskinlik-duydu-1098046559.html
Beyaz Saray: Trump, İsrail'in Suriye'deki bombardımanlarından şaşkınlık duydu
Beyaz Saray: Trump, İsrail'in Suriye'deki bombardımanlarından şaşkınlık duydu
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Süveyda’daki saldırıların ardından İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği bombardımanlardan... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T22:47+0300
2025-07-21T22:47+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090476503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b62233f619159d18c231fda9bd7f3630.jpg
suriye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090476503_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5729421ee832bd7ba4b7059170c035.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, suriye, suriye hükümeti, suriye ordusu, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)
ortadoğu, abd, suriye, suriye hükümeti, suriye ordusu, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)

Beyaz Saray: Trump, İsrail'in Suriye'deki bombardımanlarından şaşkınlık duydu

22:47 21.07.2025
© AP Photo / Seth WenigKaroline Leavitt
Karoline Leavitt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Abone ol
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Süveyda’daki saldırıların ardından İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği bombardımanlardan şaşkınlık duydu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала