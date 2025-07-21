https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/beyaz-saray-trump-israilin-suriyedeki-bombardimanlarindan-saskinlik-duydu-1098046559.html
Beyaz Saray: Trump, İsrail'in Suriye'deki bombardımanlarından şaşkınlık duydu
Beyaz Saray: Trump, İsrail'in Suriye'deki bombardımanlarından şaşkınlık duydu
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Süveyda’daki saldırıların ardından İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği bombardımanlardan... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T22:47+0300
2025-07-21T22:47+0300
2025-07-21T22:47+0300
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ortadoğu, abd, suriye, suriye hükümeti, suriye ordusu, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)
ortadoğu, abd, suriye, suriye hükümeti, suriye ordusu, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)
Beyaz Saray: Trump, İsrail'in Suriye'deki bombardımanlarından şaşkınlık duydu
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Süveyda’daki saldırıların ardından İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği bombardımanlardan şaşkınlık duydu.