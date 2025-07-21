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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/belediye-duyurdu-17-mahallede-24-saatlik-su-kesintisi-yasanacak-1098045572.html
Belediye duyurdu: 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşanacak
Belediye duyurdu: 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşanacak
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaatındaki bağlantı çalışması nedeniyle yarın 17... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T20:36+0300
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i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
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i̇zmir valiliği
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İzmir’de Konak Üçyol Metro inşaatı nedeniyle yarın 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi uygulanacak.İZSU'dan yapılan açıklamada Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi. Çalışma nedeniyle 22 Temmuz Salı günü saat 09.00 - 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbullular-dikkat--uc-ilcede-15-saat-su-kesintisi-yasanacak-1097670843.html
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, su, su kesintisi, kanalizasyon, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, su, su kesintisi, kanalizasyon, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

Belediye duyurdu: 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

20:36 21.07.2025 (güncellendi: 20:41 21.07.2025)
© AAsu
su - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaatındaki bağlantı çalışması nedeniyle yarın 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintinin 22 Temmuz saat 09.00'dan 23 Temmuz saat 09.00'a kadar süreceği belirtildi.
İzmir’de Konak Üçyol Metro inşaatı nedeniyle yarın 17 mahallede 24 saatlik su kesintisi uygulanacak.
İZSU'dan yapılan açıklamada Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında bağlantı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi. Çalışma nedeniyle 22 Temmuz Salı günü saat 09.00 - 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında 24 saat süreyle Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
TÜRKİYE
İstanbullular dikkat : Üç ilçede 15 saat su kesintisi yaşanacak
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