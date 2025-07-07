https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbullular-dikkat--uc-ilcede-15-saat-su-kesintisi-yasanacak-1097670843.html
İstanbullular dikkat : Üç ilçede 15 saat su kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat : Üç ilçede 15 saat su kesintisi yaşanacak
Sputnik Türkiye
İSKİ, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta su kesintisi yaşanacağını belirtti. Üç ilçede salı saat 22.00 ile çarşamba 13.00 arasında su verilemeyecek. Hangi ilçelerde... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T15:29+0300
2025-07-07T15:29+0300
2025-07-07T15:29+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
beşiktaş
beyoğlu
şişli
susuzluk
su kesintisi
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İSKİ, Kağıthane-Beyoğlu isale hattındaki çalışma nedeniyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'nin bazı ilçelerinde yaklaşık 15 saat su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Su kesintisi salı 22.00 ile çarşamba 13.00 saatleri arasında uygulanacak. İSKİ yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kesintisiz olarak yeniden verileceğini belirtti.Hangi ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?Beyoğlu İlçesi: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) mahalleleri.Şişli İlçesi: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri.Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy mahalleleri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/ankaradaki-barajlarda-kente-180-gun-yetecek-kadar-su-kaldi-1097120882.html
türki̇ye
beyoğlu
şişli
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su kesintisi, istanbul su kesintisi son dakika, istanbul su, hangi ilçelerde su kesilecek, iski su kesintisi açıklama, iski su kesintisi liste
su kesintisi, istanbul su kesintisi son dakika, istanbul su, hangi ilçelerde su kesilecek, iski su kesintisi açıklama, iski su kesintisi liste
İstanbullular dikkat : Üç ilçede 15 saat su kesintisi yaşanacak
İSKİ, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta su kesintisi yaşanacağını belirtti. Üç ilçede salı saat 22.00 ile çarşamba 13.00 arasında su verilemeyecek. Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İSKİ, Kağıthane-Beyoğlu isale hattındaki çalışma nedeniyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'nin bazı ilçelerinde yaklaşık 15 saat su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Su kesintisi salı 22.00 ile çarşamba 13.00 saatleri arasında uygulanacak. İSKİ yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kesintisiz olarak yeniden verileceğini belirtti.
Hangi ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
Beyoğlu İlçesi: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) mahalleleri.
Şişli İlçesi: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri.
Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy mahalleleri.