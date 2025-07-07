https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbullular-dikkat--uc-ilcede-15-saat-su-kesintisi-yasanacak-1097670843.html

İstanbullular dikkat : Üç ilçede 15 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbullular dikkat : Üç ilçede 15 saat su kesintisi yaşanacak

Sputnik Türkiye

İSKİ, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta su kesintisi yaşanacağını belirtti. Üç ilçede salı saat 22.00 ile çarşamba 13.00 arasında su verilemeyecek. Hangi ilçelerde... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T15:29+0300

2025-07-07T15:29+0300

2025-07-07T15:29+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

beşiktaş

beyoğlu

şişli

susuzluk

su kesintisi

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İSKİ, Kağıthane-Beyoğlu isale hattındaki çalışma nedeniyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'nin bazı ilçelerinde yaklaşık 15 saat su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Su kesintisi salı 22.00 ile çarşamba 13.00 saatleri arasında uygulanacak. İSKİ yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kesintisiz olarak yeniden verileceğini belirtti.Hangi ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?Beyoğlu İlçesi: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) mahalleleri.Şişli İlçesi: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri.Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy mahalleleri.

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türki̇ye

beyoğlu

şişli

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