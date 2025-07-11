https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/murat-calik-yeniden-cezaevine-gonderildi-1097815993.html
Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderildi
Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderildi
Sputnik Türkiye
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve dün anjiyo yapılan tutuklu Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T14:49+0300
2025-07-11T14:49+0300
2025-07-11T14:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
mehmet murat çalık
beylikdüzü belediyesi
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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün anjiyo yapılan Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderildi.Avukatı duyurduİki kez kanser atlatan ve cezaevinde 18 kilo kaybeden Murat Çalık, yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü. İki gün önce koroner yoğun bakıma alınan Çalık, dün ise anjiyo olmuştu.Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/yogun-bakima-alinan-murat-calik-anjiyo-oldu-1097777856.html
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murat çalık, murat çalık cezaevine gönderildi
murat çalık, murat çalık cezaevine gönderildi
Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderildi
14:49 11.07.2025 (güncellendi: 14:52 11.07.2025)
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve dün anjiyo yapılan tutuklu Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi.
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün anjiyo yapılan Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderildi.
İki kez kanser atlatan ve cezaevinde 18 kilo kaybeden Murat Çalık, yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü. İki gün önce koroner yoğun bakıma alınan Çalık, dün ise anjiyo olmuştu.
Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Artık sözün bittiği, kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Mehmet Murat Çalık tekrar cezaevine sevkedildi! Defalarca operasyon geçiren, sağlık sorunları her dakika daha da kötüleşen Mehmet Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde cezaevine sevkedildi!"