https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/murat-calik-yeniden-cezaevine-gonderildi-1097815993.html

Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderildi

Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderildi

Sputnik Türkiye

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve dün anjiyo yapılan tutuklu Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T14:49+0300

2025-07-11T14:49+0300

2025-07-11T14:52+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

mehmet murat çalık

beylikdüzü belediyesi

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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün anjiyo yapılan Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden cezaevine gönderildi.Avukatı duyurduİki kez kanser atlatan ve cezaevinde 18 kilo kaybeden Murat Çalık, yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü. İki gün önce koroner yoğun bakıma alınan Çalık, dün ise anjiyo olmuştu.Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/yogun-bakima-alinan-murat-calik-anjiyo-oldu-1097777856.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

murat çalık, murat çalık cezaevine gönderildi