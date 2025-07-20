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YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu
YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu
Sputnik Türkiye
Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, yabancı dil testinde 431.45250... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T09:04+0300
2025-07-20T09:04+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
muş
mehmet emin gülen
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Merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin kızları Çimen, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde YKS'ye girmişti. Eşiyle fakültenin önünde kızını bekleyen baba Gülen, sınavın bitmesiyle yanına koştuğu kızına sarılarak çiçek vermiş, duygusal anlar yaşamıştı. Babanın kızına çiçek vererek sarıldığı anları cep telefonlarıyla çeken çevredekilerin görüntüyü sosyal medya hesaplarından "yılın babası" notuyla paylaşması görenleri duygulandırmıştı.Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüdeki öğrenci Çimen Gülen, bugün açıklanan YKS'de 431.45250 puanla 10 bin 840'ıncı sırada yer aldı.'Beklentimin üstünde bir puan aldım'YKS'ye girdiği gün babasının kendisini çiçekle karşıladığını anımsatan Gülen, şunları kaydetti:'Bugün çok gururluyum, neşeliyim'Baba Gülen ise "Hayvancılık yapıyorum. Okumadım ama 5 çocuğumu okuttum. Bugün çok gururluyum, neşeliyim. Kızımla gurur duyuyorum. Ben okumadım ama onların okuması için mücadele ettim. Sınav sonuçları açıklandı, kızım Türkiye'de 10 bin kişinin arasına girdi, sevinçliyim, mutluyum." diye konuştu.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), muş, mehmet emin gülen
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), muş, mehmet emin gülen

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu

09:04 20.07.2025
© AA / Sabri YıldırımYKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu
YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AA / Sabri Yıldırım
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Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, yabancı dil testinde 431.45250 puan alarak ailesini sevindirdi.
Merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin kızları Çimen, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde YKS'ye girmişti. Eşiyle fakültenin önünde kızını bekleyen baba Gülen, sınavın bitmesiyle yanına koştuğu kızına sarılarak çiçek vermiş, duygusal anlar yaşamıştı.
© AAYKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu
YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu
© AA
Babanın kızına çiçek vererek sarıldığı anları cep telefonlarıyla çeken çevredekilerin görüntüyü sosyal medya hesaplarından "yılın babası" notuyla paylaşması görenleri duygulandırmıştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüdeki öğrenci Çimen Gülen, bugün açıklanan YKS'de 431.45250 puanla 10 bin 840'ıncı sırada yer aldı.


'Beklentimin üstünde bir puan aldım'

YKS'ye girdiği gün babasının kendisini çiçekle karşıladığını anımsatan Gülen, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir gündü. Daha da güzel olanı babamın beni çiçekle karşılamasıydı. Bugün YKS sonucu açıklandı. Beklentimin üstünde bir puan aldım. İlk 10 bin kişinin arasına girdim. Yapay Zeka Destekli Yazılım Mühendisliği Bölümünü istiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'i tercih edeceğim. Ailemin beklentisini bu şekilde karşılamam beni çok gururlandırdı. Çok mutluyuz."
© AA / Sabri YıldırımYKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu
YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu
© AA / Sabri Yıldırım


'Bugün çok gururluyum, neşeliyim'

Baba Gülen ise "Hayvancılık yapıyorum. Okumadım ama 5 çocuğumu okuttum. Bugün çok gururluyum, neşeliyim. Kızımla gurur duyuyorum. Ben okumadım ama onların okuması için mücadele ettim. Sınav sonuçları açıklandı, kızım Türkiye'de 10 bin kişinin arasına girdi, sevinçliyim, mutluyum." diye konuştu.
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