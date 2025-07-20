https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/yks-cikisinda-babasi-cicekle-karsilamisti-aldigi-puan-belli-oldu-1098013523.html

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu

YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı, aldığı puan belli oldu

Sputnik Türkiye

Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, yabancı dil testinde 431.45250... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T09:04+0300

2025-07-20T09:04+0300

2025-07-20T09:04+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

muş

mehmet emin gülen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098013075_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_2aaf7200ac2c2975473b81bfee9a2879.jpg

Merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin kızları Çimen, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde YKS'ye girmişti. Eşiyle fakültenin önünde kızını bekleyen baba Gülen, sınavın bitmesiyle yanına koştuğu kızına sarılarak çiçek vermiş, duygusal anlar yaşamıştı. Babanın kızına çiçek vererek sarıldığı anları cep telefonlarıyla çeken çevredekilerin görüntüyü sosyal medya hesaplarından "yılın babası" notuyla paylaşması görenleri duygulandırmıştı.Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüdeki öğrenci Çimen Gülen, bugün açıklanan YKS'de 431.45250 puanla 10 bin 840'ıncı sırada yer aldı.'Beklentimin üstünde bir puan aldım'YKS'ye girdiği gün babasının kendisini çiçekle karşıladığını anımsatan Gülen, şunları kaydetti:'Bugün çok gururluyum, neşeliyim'Baba Gülen ise "Hayvancılık yapıyorum. Okumadım ama 5 çocuğumu okuttum. Bugün çok gururluyum, neşeliyim. Kızımla gurur duyuyorum. Ben okumadım ama onların okuması için mücadele ettim. Sınav sonuçları açıklandı, kızım Türkiye'de 10 bin kişinin arasına girdi, sevinçliyim, mutluyum." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/milyoner-ciftci-gizli-nikahindan-bir-gun-sonra-hayatini-kaybetti-miras-bakiciya-kaldi-1098008727.html

muş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), muş, mehmet emin gülen