https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/milyoner-ciftci-gizli-nikahindan-bir-gun-sonra-hayatini-kaybetti-miras-bakiciya-kaldi-1098008727.html

Milyoner çiftçi gizli nikahından bir gün sonra hayatını kaybetti: Miras, bakıcıya kaldı

Milyoner çiftçi gizli nikahından bir gün sonra hayatını kaybetti: Miras, bakıcıya kaldı

Sputnik Türkiye

İrlanda’da çiftçi Joe Grogan, gizli nikahından bir gün sonra hayatını kaybetti. 4.7 milyon sterlinlik servete sahip olan Grogan, ölümünden bir gün önce... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T17:32+0300

2025-07-19T17:32+0300

2025-07-19T17:32+0300

yaşam

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miras

milyoner

çiftçi

bakıcı

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75 yaşındaki milyoner çiftçi Joe Grogan, kendisinden 26 yaş küçük bakıcısı Lisa Flaherty ile gizlice evlendikten bir gün sonra hayatını kaybetti. Grogan’ın ailesi, çiftin ilişkisini bilmediklerini ve evliliğin gizli tutulduğunu söylerken, 220 dönümlük 4.7 milyon sterlin değerindeki çiftliğin mirasçısı bakıcı oldu.'Onu çocukluğumdan beri tanıyorum'Mahkeme kayıtlarına göre, 50 yaşındaki Lisa Flaherty ifadesinde, Joe Grogan’ı çocukluğundan beri tanıdığını söyledi. Flaherty, kendisinin ona bakıcılık yaptığını ancak son dönemde aralarında duygusal bağ oluştuğunu belirtti. Avukatları da mahkemede, “Lisa, Grogan’ın son günlerinde ona aile üyelerinden daha yakın durdu” ifadelerini kullandı.Aileden suçlama: Şüpheli unsurlar varAilesi, ölümünde şüpheli unsurlar bulunduğunu savunarak detaylı adli inceleme talep etti. Ancak çiftçinin cansız bedeni otopsi yapılamadan önce mumyalandığı için kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Mahkeme, ölümün muhtemelen bir enfeksiyondan kaynaklandığını belirterek ailenin ayrıntılı adli soruşturma talebini reddetti.Avukatları, Grogan’ın dördüncü evre Non-Hodgkin lenfoma teşhisi aldığını, bakıcısının ise ona son günlerinde destek olduğunu savundu.

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