https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/milyoner-ciftci-gizli-nikahindan-bir-gun-sonra-hayatini-kaybetti-miras-bakiciya-kaldi-1098008727.html
Milyoner çiftçi gizli nikahından bir gün sonra hayatını kaybetti: Miras, bakıcıya kaldı
Milyoner çiftçi gizli nikahından bir gün sonra hayatını kaybetti: Miras, bakıcıya kaldı
Sputnik Türkiye
İrlanda’da çiftçi Joe Grogan, gizli nikahından bir gün sonra hayatını kaybetti. 4.7 milyon sterlinlik servete sahip olan Grogan, ölümünden bir gün önce... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T17:32+0300
2025-07-19T17:32+0300
2025-07-19T17:32+0300
yaşam
i̇rlanda
miras
milyoner
çiftçi
bakıcı
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75 yaşındaki milyoner çiftçi Joe Grogan, kendisinden 26 yaş küçük bakıcısı Lisa Flaherty ile gizlice evlendikten bir gün sonra hayatını kaybetti. Grogan’ın ailesi, çiftin ilişkisini bilmediklerini ve evliliğin gizli tutulduğunu söylerken, 220 dönümlük 4.7 milyon sterlin değerindeki çiftliğin mirasçısı bakıcı oldu.'Onu çocukluğumdan beri tanıyorum'Mahkeme kayıtlarına göre, 50 yaşındaki Lisa Flaherty ifadesinde, Joe Grogan’ı çocukluğundan beri tanıdığını söyledi. Flaherty, kendisinin ona bakıcılık yaptığını ancak son dönemde aralarında duygusal bağ oluştuğunu belirtti. Avukatları da mahkemede, “Lisa, Grogan’ın son günlerinde ona aile üyelerinden daha yakın durdu” ifadelerini kullandı.Aileden suçlama: Şüpheli unsurlar varAilesi, ölümünde şüpheli unsurlar bulunduğunu savunarak detaylı adli inceleme talep etti. Ancak çiftçinin cansız bedeni otopsi yapılamadan önce mumyalandığı için kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Mahkeme, ölümün muhtemelen bir enfeksiyondan kaynaklandığını belirterek ailenin ayrıntılı adli soruşturma talebini reddetti.Avukatları, Grogan’ın dördüncü evre Non-Hodgkin lenfoma teşhisi aldığını, bakıcısının ise ona son günlerinde destek olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/mri-odasinda-dehset-zincir-kolye-takan-adam-makineye-cekildi-1098005303.html
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i̇rlanda, miras, milyoner, çiftçi, bakıcı
i̇rlanda, miras, milyoner, çiftçi, bakıcı
Milyoner çiftçi gizli nikahından bir gün sonra hayatını kaybetti: Miras, bakıcıya kaldı
İrlanda’da çiftçi Joe Grogan, gizli nikahından bir gün sonra hayatını kaybetti. 4.7 milyon sterlinlik servete sahip olan Grogan, ölümünden bir gün önce kendisinden 26 yaş küçük bakıcısıyla evlenmişti.
75 yaşındaki milyoner çiftçi Joe Grogan, kendisinden 26 yaş küçük bakıcısı Lisa Flaherty ile gizlice evlendikten bir gün sonra hayatını kaybetti. Grogan’ın ailesi, çiftin ilişkisini bilmediklerini ve evliliğin gizli tutulduğunu söylerken, 220 dönümlük 4.7 milyon sterlin değerindeki çiftliğin mirasçısı bakıcı oldu.
'Onu çocukluğumdan beri tanıyorum'
Mahkeme kayıtlarına göre, 50 yaşındaki Lisa Flaherty ifadesinde, Joe Grogan’ı çocukluğundan beri tanıdığını söyledi. Flaherty, kendisinin ona bakıcılık yaptığını ancak son dönemde aralarında duygusal bağ oluştuğunu belirtti. Avukatları da mahkemede, “Lisa, Grogan’ın son günlerinde ona aile üyelerinden daha yakın durdu” ifadelerini kullandı.
Aileden suçlama: Şüpheli unsurlar var
Ailesi, ölümünde şüpheli unsurlar bulunduğunu savunarak detaylı adli inceleme talep etti. Ancak çiftçinin cansız bedeni otopsi yapılamadan önce mumyalandığı için kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Mahkeme, ölümün muhtemelen bir enfeksiyondan kaynaklandığını belirterek ailenin ayrıntılı adli soruşturma talebini reddetti.
Avukatları, Grogan’ın dördüncü evre Non-Hodgkin lenfoma teşhisi aldığını, bakıcısının ise ona son günlerinde destek olduğunu savundu.