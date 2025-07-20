https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/yargi-tatili-basladi-adli-tatil-ne-zaman-bitecek-1098023702.html
Yargı tatili başladı: Adli tatil ne zaman bitecek?
Yargı tatili başladı: Adli tatil ne zaman bitecek?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde adli tatil bugün itibarıyla başladı. Yargı mensupları için 1 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek olan tatilde sadece nöbetçi mahkeme ve... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T19:41+0300
2025-07-20T19:41+0300
2025-07-20T19:41+0300
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Bugün başlayan adli tatil, sınırlı yargı faaliyetleriyle 1 Eylül 2025’e kadar sürecek.Adli tatil süresince yalnızca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 62. maddesinde belirtilen dava ve işler görülmeye devam edecek.Tatile tabi olan işlerde ise sürelerin sonu adli tatile denk gelirse, bu süreler ilgili kanunlara göre uzayacak. Buna göre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre ise 3 gün uzatma uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/10-yargi-paketi-ne-zaman-cikacak-komisyondan-gecti-mi-mahkumlara-af-var-mi-1096693910.html
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türkiye, mahkeme, mahkeme kararı, adliye, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı
Yargı tatili başladı: Adli tatil ne zaman bitecek?
Türkiye genelinde adli tatil bugün itibarıyla başladı. Yargı mensupları için 1 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek olan tatilde sadece nöbetçi mahkeme ve savcılıkların görevde olacağı belirtildi.
Bugün başlayan adli tatil, sınırlı yargı faaliyetleriyle 1 Eylül 2025’e kadar sürecek.
Adli tatil süresince yalnızca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 62. maddesinde belirtilen dava ve işler görülmeye devam edecek.
Tatile tabi olan işlerde ise sürelerin sonu adli tatile denk gelirse, bu süreler ilgili kanunlara göre uzayacak. Buna göre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre ise 3 gün uzatma uygulanacak.