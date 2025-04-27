https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/sivasta-toplu-gida-zehirlenmesi-53-ogrenci-hastaneye-basvurdu-1095713271.html

Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu

Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu

Sputnik Türkiye

Sivas'ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T10:11+0300

2025-04-27T10:11+0300

2025-04-27T10:11+0300

türki̇ye

i̇l sağlık müdürlüğü

numune hastanesi

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

toplu zehirlenme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095712999_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ab2fa63fda364b5bf9588e26ded0e273.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan 53 öğrenci tedavi altına alındı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü, yemeklerden numune aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sakaryada-kiz-ogrenci-yurdundaki-80-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1093920736.html

türki̇ye

numune hastanesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇l sağlık müdürlüğü, numune hastanesi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu zehirlenme