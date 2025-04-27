https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/sivasta-toplu-gida-zehirlenmesi-53-ogrenci-hastaneye-basvurdu-1095713271.html
Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu
Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu
Sputnik Türkiye
Sivas'ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T10:11+0300
2025-04-27T10:11+0300
2025-04-27T10:11+0300
türki̇ye
i̇l sağlık müdürlüğü
numune hastanesi
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
toplu zehirlenme
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan 53 öğrenci tedavi altına alındı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü, yemeklerden numune aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sakaryada-kiz-ogrenci-yurdundaki-80-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1093920736.html
türki̇ye
numune hastanesi
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i̇l sağlık müdürlüğü, numune hastanesi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu zehirlenme
i̇l sağlık müdürlüğü, numune hastanesi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu zehirlenme
Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu
Sivas'ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan 53 öğrenci tedavi altına alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü, yemeklerden numune aldı.