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Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
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12:35
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Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu
Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu
Sputnik Türkiye
Sivas'ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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numune hastanesi
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan 53 öğrenci tedavi altına alındı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü, yemeklerden numune aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sakaryada-kiz-ogrenci-yurdundaki-80-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1093920736.html
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i̇l sağlık müdürlüğü, numune hastanesi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu zehirlenme
i̇l sağlık müdürlüğü, numune hastanesi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu zehirlenme

Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu

10:11 27.04.2025
© AA / Halife YalçınkayaSivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu
Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© AA / Halife Yalçınkaya
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Sivas'ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan 53 öğrenci tedavi altına alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü, yemeklerden numune aldı.
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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Sakarya'da kız öğrenci yurdundaki 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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