https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/usakta-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1098022083.html
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T16:14+0300
2025-07-20T16:14+0300
2025-07-20T16:14+0300
türki̇ye
uşak
orman i̇şletme müdürlüğü
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098021477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76673673dc8a69dbf64538235b8c3340.jpg
Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1098014414.html
türki̇ye
uşak
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
uşak, orman i̇şletme müdürlüğü, orman yangını
uşak, orman i̇şletme müdürlüğü, orman yangını
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.