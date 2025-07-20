https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/usakta-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1098022083.html

Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T16:14+0300

2025-07-20T16:14+0300

2025-07-20T16:14+0300

türki̇ye

uşak

orman i̇şletme müdürlüğü

orman yangını

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Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1098014414.html

türki̇ye

uşak

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uşak, orman i̇şletme müdürlüğü, orman yangını