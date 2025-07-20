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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/usakta-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1098022083.html
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T16:14+0300
2025-07-20T16:14+0300
türki̇ye
uşak
orman i̇şletme müdürlüğü
orman yangını
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Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1098014414.html
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uşak, orman i̇şletme müdürlüğü, orman yangını
uşak, orman i̇şletme müdürlüğü, orman yangını

Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

16:14 20.07.2025
© AA / Mehmet Çalıkorman yangını
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AA / Mehmet Çalık
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Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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