https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankarada-belediye-otobusu-kaza-yapti-yaralilar-var-1097917822.html
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T09:25+0300
2025-07-16T09:25+0300
2025-07-16T09:39+0300
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otobüs kazası
otobüs
belediye
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. EGO’ya ait belediye otobüsü, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeyken, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.Otobüs bariyere, araçlar birbirine girdiÇarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde seyreden iki otomobile çarptı. Kazanın ardından belediye otobüsü yoldan çıkarak üst geçidin beton bariyerine saplandı. Kazada otobüs ve araçlarda ciddi hasar meydana geldi.20 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldıİlk belirlemelere göre olayda 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankaradaki-yangin-faciasinda-muteahhitler-tutuklandi-3-supheli-hl-araniyor-1097917481.html
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ankara, otobüs kazası, otobüs, belediye
ankara, otobüs kazası, otobüs, belediye
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
09:25 16.07.2025 (güncellendi: 09:39 16.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. EGO’ya ait belediye otobüsü, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeyken, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.
Otobüs bariyere, araçlar birbirine girdi
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde seyreden iki otomobile çarptı. Kazanın ardından belediye otobüsü yoldan çıkarak üst geçidin beton bariyerine saplandı. Kazada otobüs ve araçlarda ciddi hasar meydana geldi.
20 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı
İlk belirlemelere göre olayda 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.