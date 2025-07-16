https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankarada-belediye-otobusu-kaza-yapti-yaralilar-var-1097917822.html

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T09:25+0300

2025-07-16T09:25+0300

2025-07-16T09:39+0300

türki̇ye

ankara

otobüs kazası

otobüs

belediye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097918087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19f47eabeb324afffa381e613f672edb.jpg

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. EGO’ya ait belediye otobüsü, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeyken, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.Otobüs bariyere, araçlar birbirine girdiÇarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde seyreden iki otomobile çarptı. Kazanın ardından belediye otobüsü yoldan çıkarak üst geçidin beton bariyerine saplandı. Kazada otobüs ve araçlarda ciddi hasar meydana geldi.20 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldıİlk belirlemelere göre olayda 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankaradaki-yangin-faciasinda-muteahhitler-tutuklandi-3-supheli-hl-araniyor-1097917481.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, otobüs kazası, otobüs, belediye