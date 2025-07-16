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Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-16T09:39+0300
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ankara
otobüs kazası
otobüs
belediye
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. EGO’ya ait belediye otobüsü, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeyken, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.Otobüs bariyere, araçlar birbirine girdiÇarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde seyreden iki otomobile çarptı. Kazanın ardından belediye otobüsü yoldan çıkarak üst geçidin beton bariyerine saplandı. Kazada otobüs ve araçlarda ciddi hasar meydana geldi.20 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldıİlk belirlemelere göre olayda 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankaradaki-yangin-faciasinda-muteahhitler-tutuklandi-3-supheli-hl-araniyor-1097917481.html
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ankara, otobüs kazası, otobüs, belediye
ankara, otobüs kazası, otobüs, belediye

Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

09:25 16.07.2025 (güncellendi: 09:39 16.07.2025)
© AAAnkara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. EGO’ya ait belediye otobüsü, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeyken, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı.

Otobüs bariyere, araçlar birbirine girdi

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde seyreden iki otomobile çarptı. Kazanın ardından belediye otobüsü yoldan çıkarak üst geçidin beton bariyerine saplandı. Kazada otobüs ve araçlarda ciddi hasar meydana geldi.

20 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk belirlemelere göre olayda 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
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