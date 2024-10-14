https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/16-yasindaki-ediz-gurele-buyuk-usta-unvani-nasil-geldi-milyon-farkli-olasilik-tek-hamle-1088777948.html

16 yaşındaki Ediz Gürel'e Büyük Usta ünvanı nasıl geldi?: 'Milyon farklı olasılık, tek hamle'

16 yaşındaki Ediz Gürel'e Büyük Usta ünvanı nasıl geldi?: 'Milyon farklı olasılık, tek hamle'

Sputnik Türkiye

Ediz Gürel, Prag Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Büyük Usta (GM) ünvanını kazandı, yeni hedefi ise Dünya’da ilk 100’de varlık göstermek. Sputnik'e konuşan... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T19:21+0300

2024-10-14T19:21+0300

2024-10-14T19:22+0300

yaşam

satranç

ediz gürel

büyük usta

sporcu

türkiye satranç federasyonu

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Türkiye'nin satranç oyuncuları dünya yıldızlarına kafa tutuyor. Bu başarının son kahramanı ise henüz 16 yaşında Büyük Usta (GM) ünvanını kazanan ve Türkiye'de bu ünvanı elde eden en genç sporcu olan Ediz Gürel.Gürel, satranca başladığı ilk günden itibaren dikkat çekici bir yükseliş yaşadı ama Türkiye ve tüm dünyada tanınır olmasını hiç şüphesiz Büyük Usta ünvanı sağladı. Ediz Gürel, hem Büyük Usta olma yoluna giden süreci hem de yeni hedeflerini Sputnik'e anlattı.Ediz Gürel kimdir? 'Satranca başladıktan 6 ay sonra Milli Takım'a girdim'En genç büyük usta ünvanı nasıl geldi?Ediz Gürel, Prag Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Büyük Usta (GM) ünvanını kazandı. Peki neler hissetti?'En etkilendiğim sporcu Magnus Carlsen'Gürel bir yandan okuluna devam ederken bir yandan da yoğun satranç temposuna ayak uydurmaya çalışıyor. Gürel yeni hedeflerini de açıkladı:'Planlı ve düzenli yaşam olmadan olmaz'Her başarıda olduğu gibi satrançta da başarı düzen ile geliyor. Ediz Gürel kendi düzenini şu şekilde açıklıyor:'Milyon olasılığı düşünmeden taşı oynatamazsınız'Ediz Gürel'in satranç için olmazsa olmazı ise 'düşünmek': Büyük Usta (GM) ünvanı nedir?Büyükusta ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından seçkin satranç oyuncularına verilir. Dünya Şampiyonu dışında, Büyükusta bir satranç oyuncusunun ulaşabileceği en yüksek ünvandır. Satranç literatüründe genellikle GM (grand master) olarak kısaltılır. "Uluslararası Büyük Usta" için IGM kısaltması, genellikle eski literatürde, zaman zaman görülür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/satranc-tarihine-gecti-ediz-gurel-16-yasinda-buyuk-usta-oldu-1081479491.html

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