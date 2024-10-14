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16 yaşındaki Ediz Gürel'e Büyük Usta ünvanı nasıl geldi?: 'Milyon farklı olasılık, tek hamle'
16 yaşındaki Ediz Gürel'e Büyük Usta ünvanı nasıl geldi?: 'Milyon farklı olasılık, tek hamle'
Sputnik Türkiye
Ediz Gürel, Prag Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Büyük Usta (GM) ünvanını kazandı, yeni hedefi ise Dünya’da ilk 100’de varlık göstermek. Sputnik'e konuşan... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T19:21+0300
2024-10-14T19:22+0300
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ediz gürel
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Türkiye'nin satranç oyuncuları dünya yıldızlarına kafa tutuyor. Bu başarının son kahramanı ise henüz 16 yaşında Büyük Usta (GM) ünvanını kazanan ve Türkiye'de bu ünvanı elde eden en genç sporcu olan Ediz Gürel.Gürel, satranca başladığı ilk günden itibaren dikkat çekici bir yükseliş yaşadı ama Türkiye ve tüm dünyada tanınır olmasını hiç şüphesiz Büyük Usta ünvanı sağladı. Ediz Gürel, hem Büyük Usta olma yoluna giden süreci hem de yeni hedeflerini Sputnik'e anlattı.Ediz Gürel kimdir? 'Satranca başladıktan 6 ay sonra Milli Takım'a girdim'En genç büyük usta ünvanı nasıl geldi?Ediz Gürel, Prag Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Büyük Usta (GM) ünvanını kazandı. Peki neler hissetti?'En etkilendiğim sporcu Magnus Carlsen'Gürel bir yandan okuluna devam ederken bir yandan da yoğun satranç temposuna ayak uydurmaya çalışıyor. Gürel yeni hedeflerini de açıkladı:'Planlı ve düzenli yaşam olmadan olmaz'Her başarıda olduğu gibi satrançta da başarı düzen ile geliyor. Ediz Gürel kendi düzenini şu şekilde açıklıyor:'Milyon olasılığı düşünmeden taşı oynatamazsınız'Ediz Gürel'in satranç için olmazsa olmazı ise 'düşünmek': Büyük Usta (GM) ünvanı nedir?Büyükusta ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından seçkin satranç oyuncularına verilir. Dünya Şampiyonu dışında, Büyükusta bir satranç oyuncusunun ulaşabileceği en yüksek ünvandır. Satranç literatüründe genellikle GM (grand master) olarak kısaltılır. "Uluslararası Büyük Usta" için IGM kısaltması, genellikle eski literatürde, zaman zaman görülür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/satranc-tarihine-gecti-ediz-gurel-16-yasinda-buyuk-usta-oldu-1081479491.html
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16 yaşındaki Ediz Gürel'e Büyük Usta ünvanı nasıl geldi?: 'Milyon farklı olasılık, tek hamle'

19:21 14.10.2024 (güncellendi: 19:22 14.10.2024)
© İHA / İHA-AW157074Satranç tarihine geçti: Ediz Gürel, 16 yaşında büyük usta oldu
Satranç tarihine geçti: Ediz Gürel, 16 yaşında büyük usta oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
© İHA / İHA-AW157074
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Zeynep Gökalp - Sputnik Türkiye
Zeynep Gökalp
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Ediz Gürel, Prag Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Büyük Usta (GM) ünvanını kazandı, yeni hedefi ise Dünya’da ilk 100’de varlık göstermek. Sputnik'e konuşan sporcu "Satrançta her bir hamle için milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız" dedi.
Türkiye'nin satranç oyuncuları dünya yıldızlarına kafa tutuyor. Bu başarının son kahramanı ise henüz 16 yaşında Büyük Usta (GM) ünvanını kazanan ve Türkiye'de bu ünvanı elde eden en genç sporcu olan Ediz Gürel.
Gürel, satranca başladığı ilk günden itibaren dikkat çekici bir yükseliş yaşadı ama Türkiye ve tüm dünyada tanınır olmasını hiç şüphesiz Büyük Usta ünvanı sağladı.
Ediz Gürel, hem Büyük Usta olma yoluna giden süreci hem de yeni hedeflerini Sputnik'e anlattı.

Ediz Gürel kimdir?

5 Aralık 2008 tarihinde Bursa’da doğdum. Annem, babam ve ablam olmak üzere dört kişilik bir aileyiz. Babam inşaat mühendisi, annem beden eğitimi öğretmeni, ablam Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. Ben Bursa Emine Örnek Koleji Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim.

'Satranca başladıktan 6 ay sonra Milli Takım'a girdim'

Satranca hazırlık sınıfında 7 yaşımda öğretmenimin ilgimi fark etmesi sonucu benim bir kursa yazılmam konusunda tavsiye vermesi sayesinde başladım. Bursa’da katıldığım ilk iki turnuvada elde ettiğim başarılardan sonra, satranca başlayalı henüz 6 ay olmuşken o tarihlerde Türkiye Satranç Milli Takımı Altyapısına girebilmeyi başardım.

En genç büyük usta ünvanı nasıl geldi?

Ediz Gürel, Prag Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Büyük Usta (GM) ünvanını kazandı. Peki neler hissetti?
Satrançta ünvanların alınabilmesi için farklı şartların oluşması gerekir. Örneğin CM yani Usta Adayı olmak için uluslararası kuvvet puanının (ELO) 2200 olması, FIDE Master ( FIDE Ustası) 2300 ELO, IM (Uluslararası Usta) 2400 ELO ve şartların oluştuğu turnuvada 3 IM normu almak ve Büyükusta yani GM yani için de yine 2500 ELO barajını aşıp ve 3 GM normunu tamamlamak gereklidir. Ben tüm ünvanlarımı daha önceden almış bir IM sporcuydum. Grandmaster olmak için 2 normumu da tamamlamış ve 2500 ELO barajını geçmiş olarak Prag’da düzenlenen turnuvaya katıldım. Prag’da son normumu tamamladığımda elbette çok mutlu oldum. Artık yoluma Büyük Usta olarak devam edecektim. Bunun yarattığı mutluluğu ve getirdiği sorumluluğu kelimelerle anlatabilmek çok zor.

'En etkilendiğim sporcu Magnus Carlsen'

Gürel bir yandan okuluna devam ederken bir yandan da yoğun satranç temposuna ayak uydurmaya çalışıyor. Gürel yeni hedeflerini de açıkladı:

Satrançta oyun kalitesinden en çok etkilendiğim sporcu Magnus Carslen. Benim hedeflerime gelince; ben hedeflerini sırayla koyan ve büyük konuşmaktan hoşlanmayan biriyim. Büyük Usta olduktan sonraki ilk hedefim 2700 ELO’yu geçip Dünya’da ilk 100’de varlık göstermek. Bunu gerçekleştirdikten sonra kendime yeni bir hedef koyacağım.

'Planlı ve düzenli yaşam olmadan olmaz'

Her başarıda olduğu gibi satrançta da başarı düzen ile geliyor. Ediz Gürel kendi düzenini şu şekilde açıklıyor:
Satrançta başarılı olmak için en önemli kriter planlı ve düzenli çalışmak, planlı ve düzenli bir yaşama sahip olmak. Beslenmesine, uyku düzenine, çalışma saatlerinde verimli çalışmaya dikkat etmeyen hiçbir sporcu kendi alanında başarılı olamaz.

'Milyon olasılığı düşünmeden taşı oynatamazsınız'

Ediz Gürel'in satranç için olmazsa olmazı ise 'düşünmek':
Mizaç olarak ben düşünmeyi, düşünerek hareket etmeyi severim. Satrançta her bir hamle için milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız. Bunun dışında sabır ve azim diyebilirim.
Satranç tarihine geçti: Ediz Gürel, 16 yaşında büyük usta oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
Satranç tarihine geçti: Ediz Gürel, 16 yaşında büyük usta oldu
7 Mart, 13:28

Büyük Usta (GM) ünvanı nedir?

Büyükusta ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından seçkin satranç oyuncularına verilir. Dünya Şampiyonu dışında, Büyükusta bir satranç oyuncusunun ulaşabileceği en yüksek ünvandır.
Satranç literatüründe genellikle GM (grand master) olarak kısaltılır. "Uluslararası Büyük Usta" için IGM kısaltması, genellikle eski literatürde, zaman zaman görülür.
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