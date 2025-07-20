https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/sakarya-ve-bilecikte-orman-yanginlari-alevlerle-mucadele-suruyor-1098023317.html
Sakarya ve Bilecik’te orman yangınları: Alevlerle mücadele sürüyor
Sakarya ve Bilecik’te orman yangınları: Alevlerle mücadele sürüyor
Sputnik Türkiye
Sakarya’nın Geyve ilçesi vee Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Her iki yangında da ekipler havadan ve karadan... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T18:40+0300
2025-07-20T18:40+0300
2025-07-20T18:40+0300
türki̇ye
türkiye
bilecik
sakarya
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098023143_207:0:1807:900_1920x0_80_0_0_3eb6256d05024da4566df826082bd278.jpg
Uşak'ta başlayan yangının ardından Sakarya ve Bilecik'ten de yangın ihbarı geldi.Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halkın da desteğiyle alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ise Karaköy'le merkeze bağlı Kurtköy arasında yer alan tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/usakta-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1098022083.html
türki̇ye
bilecik
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098023143_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d474d1c0112d89b422ef15153269967c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, bilecik, sakarya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, bilecik, sakarya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Sakarya ve Bilecik’te orman yangınları: Alevlerle mücadele sürüyor
Sakarya’nın Geyve ilçesi vee Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Her iki yangında da ekipler havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.
Uşak'ta başlayan yangının ardından Sakarya ve Bilecik'ten de yangın ihbarı geldi.
Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halkın da desteğiyle alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ise Karaköy'le merkeze bağlı Kurtköy arasında yer alan tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.