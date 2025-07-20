https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/sakarya-ve-bilecikte-orman-yanginlari-alevlerle-mucadele-suruyor-1098023317.html

Sakarya ve Bilecik’te orman yangınları: Alevlerle mücadele sürüyor

Sakarya ve Bilecik’te orman yangınları: Alevlerle mücadele sürüyor

Sputnik Türkiye

Sakarya’nın Geyve ilçesi vee Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Her iki yangında da ekipler havadan ve karadan... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T18:40+0300

2025-07-20T18:40+0300

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Uşak'ta başlayan yangının ardından Sakarya ve Bilecik'ten de yangın ihbarı geldi.Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halkın da desteğiyle alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ise Karaköy'le merkeze bağlı Kurtköy arasında yer alan tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/usakta-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1098022083.html

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türkiye, bilecik, sakarya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi