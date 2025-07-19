https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/abd-baskani-trump-yeniden-insa-edilmesi-halinde-iranin-nukleer-tesislerini-tekrar-vuracaklarini-1098007809.html
ABD Başkanı Trump, yeniden inşa edilmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini tekrar vuracaklarını açıkladı
ABD Başkanı Trump, yeniden inşa edilmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini tekrar vuracaklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran topraklarında yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda, bu tesisleri yok etmekle tehdit etti. 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T17:06+0300
2025-07-19T17:06+0300
2025-07-19T17:06+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
mesud pezeşkiyan
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
truth social
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
tahran
donald trump
i̇srail
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni nükleer tesisler inşa etmesi halinde bu tesisleri hedef alarak yok edeceklerini açıkladı.Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:İran parlamentosunun ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu resmi temsilcisi İbrahim Rezaei, İran'a uygulanan yaptırım baskısının devam etmesi halinde Tahran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilebileceğini ve uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’ın üzerine çıkarabileceğini açıklamıştı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 2 Temmuz’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alan yasanın uygulanması yönünde bir kararname yayımlamıştı. Tahran, UAEA ile yeniden iş birliğine başlanmasının ön şartı olarak İran’ın nükleer tesisleri ile nükleer bilim insanlarının güvenliğinin sağlanmasını göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/israil-abd-saldirilarindan-sonra-iran-zenginlestirilmis-uranyumun-bir-kismini-geri-kazanabilir-1097815067.html
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i̇srail
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ortadoğu, i̇ran, mesud pezeşkiyan, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), truth social, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), tahran, donald trump, i̇srail, abd
ortadoğu, i̇ran, mesud pezeşkiyan, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), truth social, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), tahran, donald trump, i̇srail, abd
ABD Başkanı Trump, yeniden inşa edilmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini tekrar vuracaklarını açıkladı
ABD Başkanı Trump, İran topraklarında yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda, bu tesisleri yok etmekle tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni nükleer tesisler inşa etmesi halinde bu tesisleri hedef alarak yok edeceklerini açıkladı.
Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İran’daki üç nükleer tesis tamamen yok edildi ve/veya imha edildi. Bunları yeniden faaliyete geçirmek yıllar alırdı ve eğer İran bu yönde bir adım atmak isterse, bu tesisleri yeniden kurmak yerine üç farklı yerde sıfırdan başlamak kendisi için çok daha avantajlı olurdu. Ancak eğer bunu yaparsa, o tesisler de yok edilecek.
İran parlamentosunun ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu resmi temsilcisi İbrahim Rezaei, İran'a uygulanan yaptırım baskısının devam etmesi halinde Tahran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilebileceğini ve uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’ın üzerine çıkarabileceğini açıklamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 2 Temmuz’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alan yasanın uygulanması yönünde bir kararname yayımlamıştı. Tahran, UAEA ile yeniden iş birliğine başlanmasının ön şartı olarak İran’ın nükleer tesisleri ile nükleer bilim insanlarının güvenliğinin sağlanmasını göstermişti.