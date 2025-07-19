Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/abd-baskani-trump-yeniden-insa-edilmesi-halinde-iranin-nukleer-tesislerini-tekrar-vuracaklarini-1098007809.html
ABD Başkanı Trump, yeniden inşa edilmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini tekrar vuracaklarını açıkladı
ABD Başkanı Trump, yeniden inşa edilmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini tekrar vuracaklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran topraklarında yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda, bu tesisleri yok etmekle tehdit etti. 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T17:06+0300
2025-07-19T17:06+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
mesud pezeşkiyan
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
truth social
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
tahran
donald trump
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097803483_0:18:3074:1747_1920x0_80_0_0_c145428872e3bc891077272fd7a0bcb3.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni nükleer tesisler inşa etmesi halinde bu tesisleri hedef alarak yok edeceklerini açıkladı.Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:İran parlamentosunun ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu resmi temsilcisi İbrahim Rezaei, İran'a uygulanan yaptırım baskısının devam etmesi halinde Tahran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilebileceğini ve uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’ın üzerine çıkarabileceğini açıklamıştı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 2 Temmuz’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alan yasanın uygulanması yönünde bir kararname yayımlamıştı. Tahran, UAEA ile yeniden iş birliğine başlanmasının ön şartı olarak İran’ın nükleer tesisleri ile nükleer bilim insanlarının güvenliğinin sağlanmasını göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/israil-abd-saldirilarindan-sonra-iran-zenginlestirilmis-uranyumun-bir-kismini-geri-kazanabilir-1097815067.html
i̇ran
tahran
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097803483_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_1346c0d7b99553d1d9b64e3601a12709.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇ran, mesud pezeşkiyan, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), truth social, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), tahran, donald trump, i̇srail, abd
ortadoğu, i̇ran, mesud pezeşkiyan, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), truth social, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), tahran, donald trump, i̇srail, abd

ABD Başkanı Trump, yeniden inşa edilmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini tekrar vuracaklarını açıkladı

17:06 19.07.2025
© AATrump yönetimine 20 milyon dolarlık dava
Trump yönetimine 20 milyon dolarlık dava - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© AA
Abone ol
ABD Başkanı Trump, İran topraklarında yeni nükleer tesisler inşa edilmesi durumunda, bu tesisleri yok etmekle tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni nükleer tesisler inşa etmesi halinde bu tesisleri hedef alarak yok edeceklerini açıkladı.
Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İran’daki üç nükleer tesis tamamen yok edildi ve/veya imha edildi. Bunları yeniden faaliyete geçirmek yıllar alırdı ve eğer İran bu yönde bir adım atmak isterse, bu tesisleri yeniden kurmak yerine üç farklı yerde sıfırdan başlamak kendisi için çok daha avantajlı olurdu. Ancak eğer bunu yaparsa, o tesisler de yok edilecek.

İran parlamentosunun ulusal güvenlik ve dış politika komisyonu resmi temsilcisi İbrahim Rezaei, İran'a uygulanan yaptırım baskısının devam etmesi halinde Tahran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilebileceğini ve uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’ın üzerine çıkarabileceğini açıklamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 2 Temmuz’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alan yasanın uygulanması yönünde bir kararname yayımlamıştı. Tahran, UAEA ile yeniden iş birliğine başlanmasının ön şartı olarak İran’ın nükleer tesisleri ile nükleer bilim insanlarının güvenliğinin sağlanmasını göstermişti.
İran'ın Arak'taki Fordo Nükleer tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
DÜNYA
İsrail: ABD saldırılarından sonra İran, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını geri kazanabilir
11 Temmuz, 14:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала