ABD Başkanı Trump, yeniden inşa edilmesi halinde İran'ın nükleer tesislerini tekrar vuracaklarını açıkladı

İran’daki üç nükleer tesis tamamen yok edildi ve/veya imha edildi. Bunları yeniden faaliyete geçirmek yıllar alırdı ve eğer İran bu yönde bir adım atmak isterse, bu tesisleri yeniden kurmak yerine üç farklı yerde sıfırdan başlamak kendisi için çok daha avantajlı olurdu. Ancak eğer bunu yaparsa, o tesisler de yok edilecek.