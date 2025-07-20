https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/rusya-ve-iran-hazar-denizinde-ortak-tatbikat-yapacak-devrim-muhafizlari-ordusu-da-katilacak-1098018611.html
Rusya ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yapacak: Devrim Muhafızları Ordusu da katılacak
Rusya ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yapacak: Devrim Muhafızları Ordusu da katılacak
Sputnik Türkiye
Rusya ve İran donanmaları, yarın Hazar Denizi'nde CASAREX 2025 tatbikatına başlayacak. 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T12:50+0300
2025-07-20T12:50+0300
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Rusya ve İran'ın yarın Hazar Denizi'nde iki ülkenin donanma kuvvetlerinin yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun katılımıyla tatbikata başlayacağı belirtildi.Tasnim haber ajansına göre İran Donanması tarafından organize edilen CASAREX 2025 Deniz Arama Kurtarma Tatbikatı 3 gün sürecek.Tatbikatta Hazar bölgesindeki ülkelerden gözlemciler de katılacak.Tasnim, tatbikatın amacının deniz güvenliğini artırmak ve Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin donanmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmek olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/rusya-ve-trump-itham-edilmisti-abd-baskanindan-obamaya-2016-secimleriyle-ilgili-suclama-1098014833.html
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hazar denizi, rusya, i̇ran, i̇ran donanması, rusya donanması, tatbikat, rusya-i̇ran i̇lişkileri
hazar denizi, rusya, i̇ran, i̇ran donanması, rusya donanması, tatbikat, rusya-i̇ran i̇lişkileri
Rusya ve İran, Hazar Denizi'nde ortak tatbikat yapacak: Devrim Muhafızları Ordusu da katılacak
Rusya ve İran donanmaları, yarın Hazar Denizi'nde CASAREX 2025 tatbikatına başlayacak.
Rusya ve İran'ın yarın Hazar Denizi'nde iki ülkenin donanma kuvvetlerinin yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun katılımıyla tatbikata başlayacağı belirtildi.
Tasnim haber ajansına göre İran Donanması tarafından organize edilen CASAREX 2025 Deniz Arama Kurtarma Tatbikatı 3 gün sürecek.
Tatbikatta Hazar bölgesindeki ülkelerden gözlemciler de katılacak.
Tasnim, tatbikatın amacının deniz güvenliğini artırmak ve Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin donanmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmek olduğunu bildirdi.