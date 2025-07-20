https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/osimhen-transferinde-sona-dogru-gidiliyor-iste-tum-detaylar-1098020890.html

Osimhen transferinde sona doğru gidiliyor: İşte tüm detaylar

Osimhen transferinde sona doğru gidiliyor: İşte tüm detaylar

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Napoli ile uzun süren pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı. İşte transferin perde arkasındaki... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T15:33+0300

2025-07-20T15:33+0300

2025-07-20T15:33+0300

spor

galatasaray

napoli

osimhen

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Victor Osimhen için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılılar, uzun uğraşlar sonucunda İtalyan temsilcisi Napoli’yi ikna etmeyi başardı. Daha önce Nijeryalı golcüyle anlaşan Cimbom, 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.Victor Osimhen transferinin perde arkasındaki önemli detaylar da ortaya çıktı. Sezonun bitimiyle başlayan görüşmelerde Galatasaray, Napoli ile yapılan sözleşmede yer alan 75 milyon Euro'yu ödemeyi kabul ederek pazarlık sürecini başlattı. Ancak süreçte birçok engelle karşılaşıldı.Napoli önce rakamın tamamını peşin talep etti. Ardından 40 milyon Euro'yu peşin, kalan kısmı ise iki taksit halinde ödemeyi önerdi. Bu da yetmedi, Galatasaray’dan İtalyan bankalarından teminat getirmesi istendi. Bu aşamada ise oyuncunun kararlı tavrı belirleyici oldu. Napoli’ye “Galatasaray’dan başka takımda oynamak istemiyorum” diyen Victor Osimhen, ısrarını sürdürerek kulübünün yumuşamasını sağladı. Aynı zamanda Galatasaray yönetiminin de bu transferden vazgeçmemesinde etkili oldu.Başkan Dursun Özbek’in, görüşmeleri yürüten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’ya “Osimhen hep dik durdu, bunu karşılıksız bırakamayız. Başka bir golcüye bakmayın ve transferi bitirin” dediği öğrenildi.İş İmzaya KaldıGalatasaray, Osimhen transferinde tüm pürüzleri giderdi. Şu anda yalnızca Napoli ile yapılacak anlaşmanın detayları konuşuluyor. Resmi imzaların atılması an meselesi.Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan ekibine 40 milyon Euro’yu peşin ödeyecek. Kalan 35 milyon Euro ise 2026’ya kadar iki taksit halinde ödenecek. Ayrıca Galatasaray, Napoli’nin koyduğu “Osimhen’in 2027’ye kadar İtalya’daki başka bir kulübe satılmaması” şartını da kabul etti.

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