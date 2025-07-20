https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/mit-baskani-kalin-siyasi-partileri-ziyaret-edecek-1098023432.html
MİT Başkanı Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek
MİT Başkanı Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaretlerde Kalın'ın... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T18:50+0300
2025-07-20T18:50+0300
2025-07-20T18:50+0300
türki̇ye
i̇brahim kalın
tbmm
meclis
meclis araştırma komisyonu
tbmm meclis başkanlığı
meclis komisyonu
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM’deki siyasi partileri bilgilendirme ziyaretlerinde bulunacak.Ziyaretlerin, Meclis'te kurulması planlanan komisyon öncesinde bilgilendirme amacı taşıdığı belirtildi. Kalın’ın AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor. Yarından itibaren başlayacak görüşmelerde, terörle mücadelede gelinen aşama ve atılacak yeni adımların ele alınacağı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/mit-baskani-kalindan-kritik-bagdat-ziyareti-terorsuz-turkiye-surecinde-yeni-asama-1097654957.html
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i̇brahim kalın, tbmm, meclis, meclis araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk/pyd, pkk fesih kararı
i̇brahim kalın, tbmm, meclis, meclis araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk/pyd, pkk fesih kararı
MİT Başkanı Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaretlerde Kalın'ın komisyon kurulması süreci öncesinde partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya geleceği belirtildi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM’deki siyasi partileri bilgilendirme ziyaretlerinde bulunacak.
Ziyaretlerin, Meclis'te kurulması planlanan komisyon öncesinde bilgilendirme amacı taşıdığı belirtildi. Kalın’ın AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.
Yarından itibaren başlayacak görüşmelerde, terörle mücadelede gelinen aşama ve atılacak yeni adımların ele alınacağı aktarıldı.