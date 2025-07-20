https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/mit-baskani-kalin-siyasi-partileri-ziyaret-edecek-1098023432.html

MİT Başkanı Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek

MİT Başkanı Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaretlerde Kalın'ın... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T18:50+0300

2025-07-20T18:50+0300

2025-07-20T18:50+0300

türki̇ye

i̇brahim kalın

tbmm

meclis

meclis araştırma komisyonu

tbmm meclis başkanlığı

meclis komisyonu

pkk

ypg/pkk

pkk/kck

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/08/1065501711_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_19f7913f772d6a42d6e6bba8d0d08a20.jpg

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM’deki siyasi partileri bilgilendirme ziyaretlerinde bulunacak.Ziyaretlerin, Meclis'te kurulması planlanan komisyon öncesinde bilgilendirme amacı taşıdığı belirtildi. Kalın’ın AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor. Yarından itibaren başlayacak görüşmelerde, terörle mücadelede gelinen aşama ve atılacak yeni adımların ele alınacağı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/mit-baskani-kalindan-kritik-bagdat-ziyareti-terorsuz-turkiye-surecinde-yeni-asama-1097654957.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim kalın, tbmm, meclis, meclis araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk/pyd, pkk fesih kararı