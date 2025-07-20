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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/mit-baskani-kalin-siyasi-partileri-ziyaret-edecek-1098023432.html
MİT Başkanı Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek
MİT Başkanı Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaretlerde Kalın'ın... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM’deki siyasi partileri bilgilendirme ziyaretlerinde bulunacak.Ziyaretlerin, Meclis'te kurulması planlanan komisyon öncesinde bilgilendirme amacı taşıdığı belirtildi. Kalın’ın AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor. Yarından itibaren başlayacak görüşmelerde, terörle mücadelede gelinen aşama ve atılacak yeni adımların ele alınacağı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/mit-baskani-kalindan-kritik-bagdat-ziyareti-terorsuz-turkiye-surecinde-yeni-asama-1097654957.html
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i̇brahim kalın, tbmm, meclis, meclis araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk/pyd, pkk fesih kararı

MİT Başkanı Kalın, siyasi partileri ziyaret edecek

18:50 20.07.2025
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfınca Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen "lisansüstü öğrenci buluşması" etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfınca Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen lisansüstü öğrenci buluşması etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AA
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MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaretlerde Kalın'ın komisyon kurulması süreci öncesinde partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya geleceği belirtildi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında TBMM’deki siyasi partileri bilgilendirme ziyaretlerinde bulunacak.
Ziyaretlerin, Meclis'te kurulması planlanan komisyon öncesinde bilgilendirme amacı taşıdığı belirtildi. Kalın’ın AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.
Yarından itibaren başlayacak görüşmelerde, terörle mücadelede gelinen aşama ve atılacak yeni adımların ele alınacağı aktarıldı.
İbrahim kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
TÜRKİYE
MİT Başkanı Kalın’dan kritik Bağdat ziyareti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
7 Temmuz, 10:54
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