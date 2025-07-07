https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/mit-baskani-kalindan-kritik-bagdat-ziyareti-terorsuz-turkiye-surecinde-yeni-asama-1097654957.html

MİT Başkanı Kalın’dan kritik Bağdat ziyareti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama

MİT Başkanı Kalın’dan kritik Bağdat ziyareti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama

Sputnik Türkiye

MİT Başkanı İbrahim Kalın, PKK’nın silah bırakma sürecinin koordinasyonu için yarın Irak’ın başkenti Bağdat’a gidiyor. Sürecin hızlandığı dönemde... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T10:54+0300

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türki̇ye

i̇brahim kalın

abdullah öcalan

bağdat

irak

pkk

meclis

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

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Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştireceği ziyaret, PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik koordinasyon görüşmeleri açısından kritik öneme sahip.Türkiye’nin ulusal güvenlik politikası çerçevesinde son dönemde yoğunlaşan diplomatik ve istihbari temaslar, kalıcı barışın sağlanması için yeni bir zemin hazırlıyor. Ankara’nın öncelikli gündeminde, terörle mücadelede nihai sonuca ulaşılması var.Silah bırakma sürecinde Irak etkisiIrak’ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK’nın silah bırakması için yürütülen müzakereler, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin desteğiyle şekilleniyor. Bu kapsamda, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Iraklı yetkililerle yapacağı temaslarda, lojistik ve siyasi koordinasyon başlıklarının ele alınması bekleniyor.Meclis gündeminde terörsüz Türkiye komisyonuMİT Başkanı Kalın, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u da ziyaret edecek. Görüşmede, Meclis bünyesinde kurulması planlanan “Terörsüz Türkiye Komisyonu”nun yapısı ve işleyişine dair fikir alışverişi yapılacak.İmralı ve DEM Parti temaslarıSürecin bir diğer ayağında ise HDP'nin selefi olan DEM Parti'nin İmralı Cezaevi’nde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme dikkat çekiyor. Bugün saat 15.00’te, DEM heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede, çözüm sürecine yönelik olası siyasi temasların ele alınacağı öngörülüyor.Türkiye-Irak arasında kritik koordinasyonKalın’ın Bağdat temaslarının odak noktası, Irak topraklarında PKK’ya karşı ortak tutum geliştirilmesi. Türkiye’nin bölgesel iş birliğine verdiği önem, bu ziyaretle yeniden vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/ahmet-hakan-erdogana-ucakta-gazeteciler-soru-sormuyorlarmis-herkes-istedigi-soruyu-sorabiliyor-1097651623.html

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i̇brahim kalın, abdullah öcalan, bağdat, irak, pkk, meclis, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)