https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/meteorolojinin-uyarisi-devam-ediyor-saganak-yagis-ruzgarla-birlesirken-bazi-kentlerde-hava-1098012574.html

Meteoroloji'nin uyarısı devam ediyor: Sağanak yağış rüzgarla birleşirken bazı kentlerde hava sıcaklığı yükseliyor

Meteoroloji'nin uyarısı devam ediyor: Sağanak yağış rüzgarla birleşirken bazı kentlerde hava sıcaklığı yükseliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 20 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da sıcaklık yükseliyor. Adana, Konya, Trabzon, Erzurum gibi kentlerde sağanak bekleniyor. İl il güncel hava durumu detayları burada.

2025-07-20T08:45+0300

2025-07-20T08:45+0300

2025-07-20T08:45+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Temmuz Pazar günü hava tahminlerine göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar, hızla yükseliyor, mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yağış alan yerlerde rüzgar, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.MARMARABALIKESİR °C, 36°C – Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 37°C – Az bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°C – Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°C – Az bulutlu ve açıkEGEAFYONKARAHİSAR °C, 33°C – Parçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 38°C – Parçalı ve az bulutluİZMİR °C, 37°C – Az bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZADANA °C, 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUANKARA °C, 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 32°C – Parçalı bulutluKONYA °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 31°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBOLU °C, 30°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 28°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM °C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 39°C – Parçalı ve az bulutluVAN °C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR °C, 43°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN °C, 38°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°C – Az bulutlu ve açık

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