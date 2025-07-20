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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/meteorolojinin-uyarisi-devam-ediyor-saganak-yagis-ruzgarla-birlesirken-bazi-kentlerde-hava-1098012574.html
Meteoroloji'nin uyarısı devam ediyor: Sağanak yağış rüzgarla birleşirken bazı kentlerde hava sıcaklığı yükseliyor
Meteoroloji'nin uyarısı devam ediyor: Sağanak yağış rüzgarla birleşirken bazı kentlerde hava sıcaklığı yükseliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 20 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da sıcaklık yükseliyor. Adana, Konya, Trabzon, Erzurum gibi kentlerde sağanak bekleniyor. İl il güncel hava durumu detayları burada.
2025-07-20T08:45+0300
2025-07-20T08:45+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
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yağış
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Temmuz Pazar günü hava tahminlerine göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar, hızla yükseliyor, mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yağış alan yerlerde rüzgar, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.MARMARABALIKESİR °C, 36°C – Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 37°C – Az bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°C – Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°C – Az bulutlu ve açıkEGEAFYONKARAHİSAR °C, 33°C – Parçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 38°C – Parçalı ve az bulutluİZMİR °C, 37°C – Az bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZADANA °C, 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUANKARA °C, 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 32°C – Parçalı bulutluKONYA °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 31°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBOLU °C, 30°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 28°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUERZURUM °C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 39°C – Parçalı ve az bulutluVAN °C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR °C, 43°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN °C, 38°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°C – Az bulutlu ve açık
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20 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, il il hava durumu, sağanak yağış, sıcaklık artışı, i̇stanbul hava durumu, konya yağış, diyarbakır sıcaklık, rüzgar uyarısı, bugün hava nasıl
20 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, il il hava durumu, sağanak yağış, sıcaklık artışı, i̇stanbul hava durumu, konya yağış, diyarbakır sıcaklık, rüzgar uyarısı, bugün hava nasıl

Meteoroloji'nin uyarısı devam ediyor: Sağanak yağış rüzgarla birleşirken bazı kentlerde hava sıcaklığı yükseliyor

08:45 20.07.2025
© AA / Mert Alper DervışSağanak yağış
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak bekleniyor. Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da hava açık ve sıcak. İşte il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Temmuz Pazar günü hava tahminlerine göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar, hızla yükseliyor, mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yağış alan yerlerde rüzgar, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

BALIKESİR °C, 36°C – Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C – Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C – Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C – Az bulutlu ve açık

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA °C, 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C – Parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 31°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 43°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 38°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C – Az bulutlu ve açık
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