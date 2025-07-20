Meteoroloji'nin uyarısı devam ediyor: Sağanak yağış rüzgarla birleşirken bazı kentlerde hava sıcaklığı yükseliyor
© AA / Mert Alper DervışSağanak yağış
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak bekleniyor. Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da hava açık ve sıcak. İşte il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Temmuz Pazar günü hava tahminlerine göre, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar, hızla yükseliyor, mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yağış alan yerlerde rüzgar, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA
BALIKESİR °C, 36°C – Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C – Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C – Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C – Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C – Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C – Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C – Az bulutlu ve açık
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C – Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA °C, 36°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C – Parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 31°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C – Parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 31°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 43°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 38°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 38°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C – Az bulutlu ve açık