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Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, Türkiye'de tarihi keşfe çıktı: Lymra Antik Kenti'nde görüntülendi
Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, Türkiye'de tarihi keşfe çıktı: Lymra Antik Kenti'nde görüntülendi
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, Türkiye'nin tarihi zenginliklerinden Lymra Antik Kenti'nde görüntülendi. Antik kent ve oyuncunun ziyaretine dair detaylar haberimizde.
2025-07-19T19:50+0300
2025-07-19T19:52+0300
yaşam
antalya
likya
anya taylor-joy
türkiye
the queen's gambit
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The Queen’s Gambit dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Anya Taylor-Joy, tatil rotasına Türkiye’yi ekledi. Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan tarihi Lymra Antik Kenti’ni ziyaret eden 28 yaşındaki yıldız, sıcak havada antik kentten geçen dereye girerek serinledi.Ortaca'da bölge halkıyla sohbet eden Taylor-Joy, ayranlarının fotoğraf taleplerini geri çevirmedi. Ünlü oyuncu, tarihi kalıntılar arasında geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından da paylaştı.Lymra Antik Kenti, Likya uygarlığına ait önemli yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor. Kaya mezarları, su yolları ve sur kalıntılarıyla dikkat çeken kent, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.🌟 Anya Taylor-Joy kimdir?Anya Josephine Marie Taylor-Joy, 16 Nisan 1996'da Miami, Florida'da doğmuş, İngiliz ve Arjantinli kökenlere sahip bir oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlamış ve 2015 yapımı "The Witch" filmiyle büyük çıkış yakalamıştır. Sonraki yıllarda "Split", "Glass", "Emma" ve "The Queen's Gambit" gibi projelerdeki performanslarıyla tanınmıştır. Taylor-Joy, 2020 yılında Altın Küre Ödülü kazanmış ve 2021'de Time dergisi tarafından "100 Next" listesinde yer almıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/gryffindordan-50-puan-kesildi-unlu-oyuncu-hiz-sinirini-asinca-ehliyetine-el-konuldu-1097945174.html
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anya taylor-joy, lymra antik kenti, demre, antalya, anya taylor-joy türkiye, anya taylor-joy tatil, ünlüler antalya, likya antik kentleri
anya taylor-joy, lymra antik kenti, demre, antalya, anya taylor-joy türkiye, anya taylor-joy tatil, ünlüler antalya, likya antik kentleri

Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, Türkiye'de tarihi keşfe çıktı: Lymra Antik Kenti'nde görüntülendi

19:50 19.07.2025 (güncellendi: 19:52 19.07.2025)
© AP Photo / Jordan StraussAnya Taylor-Joy, Antalya’da Lymra Antik Kenti’nde görüntülendi
Anya Taylor-Joy, Antalya’da Lymra Antik Kenti’nde görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
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Hollywood yıldızı Anya Taylor-Joy, tatil için geldiği Türkiye’de, Antalya’nın Demre ilçesindeki Lymra Antik Kenti’ni ziyaret etti. Ünlü oyuncunun dereye girerek serinlediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
The Queen’s Gambit dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Anya Taylor-Joy, tatil rotasına Türkiye’yi ekledi. Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan tarihi Lymra Antik Kenti’ni ziyaret eden 28 yaşındaki yıldız, sıcak havada antik kentten geçen dereye girerek serinledi.
Ortaca'da bölge halkıyla sohbet eden Taylor-Joy, ayranlarının fotoğraf taleplerini geri çevirmedi. Ünlü oyuncu, tarihi kalıntılar arasında geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
© Fotoğraf / Anya Taylor-Joy InstagramAnya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
Anya Taylor-Joy
© Fotoğraf / Anya Taylor-Joy Instagram
Lymra Antik Kenti, Likya uygarlığına ait önemli yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor. Kaya mezarları, su yolları ve sur kalıntılarıyla dikkat çeken kent, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

🌟 Anya Taylor-Joy kimdir?

Anya Josephine Marie Taylor-Joy, 16 Nisan 1996'da Miami, Florida'da doğmuş, İngiliz ve Arjantinli kökenlere sahip bir oyuncudur.
Oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlamış ve 2015 yapımı "The Witch" filmiyle büyük çıkış yakalamıştır. Sonraki yıllarda "Split", "Glass", "Emma" ve "The Queen's Gambit" gibi projelerdeki performanslarıyla tanınmıştır.
Taylor-Joy, 2020 yılında Altın Küre Ödülü kazanmış ve 2021'de Time dergisi tarafından "100 Next" listesinde yer almıştır.
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