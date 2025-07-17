https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kagithanede-4-katli-binanin-balkonu-coktu-bina-tahliye-edildi-1097965604.html
Kağıthane'de 4 katlı binanın balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 4 katlı binanın balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T17:54+0300
2025-07-17T17:54+0300
2025-07-17T17:54+0300
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çökme
çökme tehlikesi
bina çökmesi
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İstanbul Kağıthane’de bulunan 4 katlı bir binada balkon çökmesi paniğe neden oldu. Çağlayan Mahallesi Levent Sokak’ta bulunan apartmanın en üst katındaki dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çöktü. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası bina, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Ekiplerin çökme nedenini tespit etmek ve binanın genel durumunu incelemek üzere çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/kadikoyde-dairenin-balkonu-coktu-6-katli-bina-tahliye-edildi-1095727713.html
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türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, çökme, çökme tehlikesi, bina çökmesi, balkon çökmesi
türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, çökme, çökme tehlikesi, bina çökmesi, balkon çökmesi
Kağıthane'de 4 katlı binanın balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis, itfaiye ve zabıta ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
İstanbul Kağıthane’de bulunan 4 katlı bir binada balkon çökmesi paniğe neden oldu.
Çağlayan Mahallesi Levent Sokak’ta bulunan apartmanın en üst katındaki dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çöktü. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası bina, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Ekiplerin çökme nedenini tespit etmek ve binanın genel durumunu incelemek üzere çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.