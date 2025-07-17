https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kagithanede-4-katli-binanin-balkonu-coktu-bina-tahliye-edildi-1097965604.html

Kağıthane'de 4 katlı binanın balkonu çöktü: Bina tahliye edildi

Kağıthane'de 4 katlı binanın balkonu çöktü: Bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T17:54+0300

2025-07-17T17:54+0300

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çökme tehlikesi

bina çökmesi

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İstanbul Kağıthane’de bulunan 4 katlı bir binada balkon çökmesi paniğe neden oldu. Çağlayan Mahallesi Levent Sokak’ta bulunan apartmanın en üst katındaki dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden çöktü. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası bina, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Ekiplerin çökme nedenini tespit etmek ve binanın genel durumunu incelemek üzere çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/kadikoyde-dairenin-balkonu-coktu-6-katli-bina-tahliye-edildi-1095727713.html

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türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, çökme, çökme tehlikesi, bina çökmesi, balkon çökmesi