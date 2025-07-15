https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-basbakani-netanyahu-suriyeye-saldirilari-genisletecegi-tehdidinde-bulundu-1097912014.html
İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye saldırıları genişleteceği tehdidinde bulundu
İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye saldırıları genişleteceği tehdidinde bulundu
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Vadisi’nde bir ordu birliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Suriye’ye yoğun saldırılar düzenlediklerini... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T23:12+0300
2025-07-15T23:12+0300
2025-07-15T23:12+0300
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i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'le birlikte Ürdün Vadisi'ndeki eğitim tesisini ziyaret etti.Netanyahu, tugay komutanlarından operasyonlar ve Haredi askerlerin eğitimleri hakkında brifing aldı. Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail sınırındaki Suriye'nin güneybatı bölgesini askerden arındırılmış bir bölge olarak koruma taahhüdünde bulunduklarını söyledi."Orada ikinci bir Lübnan'ın kurulmasına izin vermeyeceğiz" diyen Başbakan, ayrıca bölgede yaşayan Dürzilerin güvenliğinin de sağlanması gerektiğini vurguladı. Yoğun operasyonlar yürüttüklerini belirten Netanyahu, "Umarım daha fazla operasyona ihtiyaç duyulmaz; bu durum büyük ölçüde Şam'da neyin anlaşıldığı ve neyin yapılmadığına bağlıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-diaspora-bakani-amichai-chikli-ahmet-saranin-hemen-ortadan-kaldirilmasi-gerekiyor-1097910354.html
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ortadoğu, suriye, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), şam, heyet tahrir şam, şam büyükelçiliği, heyet tahrir el şam (htş), dürzi, dürziler
ortadoğu, suriye, i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), şam, heyet tahrir şam, şam büyükelçiliği, heyet tahrir el şam (htş), dürzi, dürziler
İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye saldırıları genişleteceği tehdidinde bulundu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Vadisi’nde bir ordu birliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Suriye’ye yoğun saldırılar düzenlediklerini belirterek, Şam’ın tavrına bağlı olarak bu saldırıları genişletebileceği tehdidinde bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'le birlikte Ürdün Vadisi'ndeki eğitim tesisini ziyaret etti.
Netanyahu, tugay komutanlarından operasyonlar ve Haredi askerlerin eğitimleri hakkında brifing aldı. Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail sınırındaki Suriye'nin güneybatı bölgesini askerden arındırılmış bir bölge olarak koruma taahhüdünde bulunduklarını söyledi.
"Orada ikinci bir Lübnan'ın kurulmasına izin vermeyeceğiz" diyen Başbakan, ayrıca bölgede yaşayan Dürzilerin güvenliğinin de sağlanması gerektiğini vurguladı.
Yoğun operasyonlar yürüttüklerini belirten Netanyahu, "Umarım daha fazla operasyona ihtiyaç duyulmaz; bu durum büyük ölçüde Şam'da neyin anlaşıldığı ve neyin yapılmadığına bağlıdır" dedi.