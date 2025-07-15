https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-basbakani-netanyahu-suriyeye-saldirilari-genisletecegi-tehdidinde-bulundu-1097912014.html

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye saldırıları genişleteceği tehdidinde bulundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'ye saldırıları genişleteceği tehdidinde bulundu

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Vadisi’nde bir ordu birliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Suriye’ye yoğun saldırılar düzenlediklerini... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T23:12+0300

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i̇srail savunma bakanlığı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'le birlikte Ürdün Vadisi'ndeki eğitim tesisini ziyaret etti.Netanyahu, tugay komutanlarından operasyonlar ve Haredi askerlerin eğitimleri hakkında brifing aldı. Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail sınırındaki Suriye'nin güneybatı bölgesini askerden arındırılmış bir bölge olarak koruma taahhüdünde bulunduklarını söyledi."Orada ikinci bir Lübnan'ın kurulmasına izin vermeyeceğiz" diyen Başbakan, ayrıca bölgede yaşayan Dürzilerin güvenliğinin de sağlanması gerektiğini vurguladı. Yoğun operasyonlar yürüttüklerini belirten Netanyahu, "Umarım daha fazla operasyona ihtiyaç duyulmaz; bu durum büyük ölçüde Şam'da neyin anlaşıldığı ve neyin yapılmadığına bağlıdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-diaspora-bakani-amichai-chikli-ahmet-saranin-hemen-ortadan-kaldirilmasi-gerekiyor-1097910354.html

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