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Milli sporcu Birgül Erken’den Türkiye Şampiyonası’nda rekor: Üç günde üç altın madalya
Milli sporcu Birgül Erken’den Türkiye Şampiyonası’nda rekor: Üç günde üç altın madalya
Sputnik Türkiye
Milli sporcu Birgül Erken, Antalya Kaş’taki Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası’nda 38 metreye dalarak rekor kırdı. İşte Erken’in başarıları ve detaylar.
2025-07-19T20:26+0300
2025-07-19T20:26+0300
spor
türkiye
birgül erken
antalya
serbest dalış
şampiyonluk
altın madalya
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Antalya’nın Kaş ilçesinde devam eden Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda milli sporcu Birgül Erken, tarihi bir başarıya imza attı. Paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde gerçekleştirdiği 38 metrelik dalışla Türkiye rekorunu kıran Erken, sporseverleri gururlandırdı.Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı. Üç günlük seride gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Erken, şampiyonanın son gününde çift palet branşında da dalış yapacak. Birgül Erken kimdir?1972 yılında Edirne’de doğan Birgül Erken, serbest dalış branşında milli sporcu ve antrenör olarak tanınıyor. Bugüne kadar hem Türkiye hem de dünya şampiyonalarında birçok rekora imza atan Erken, aynı zamanda “nefes tutma eğitimi” alanında Türkiye’nin öncü isimlerinden biri olarak biliniyor.
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birgül erken, serbest dalış, antalya kaş, türkiye rekoru, paletsiz sabit ağırlık, serbest dalış şampiyonası, milli sporcu
birgül erken, serbest dalış, antalya kaş, türkiye rekoru, paletsiz sabit ağırlık, serbest dalış şampiyonası, milli sporcu

Milli sporcu Birgül Erken’den Türkiye Şampiyonası’nda rekor: Üç günde üç altın madalya

20:26 19.07.2025
© AABirgül Erken’den Türkiye Şampiyonası’nda Rekor: Üç Günde Üç Altın Madalya
Birgül Erken’den Türkiye Şampiyonası’nda Rekor: Üç Günde Üç Altın Madalya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© AA
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Milli serbest dalışçı Birgül Erken, Antalya Kaş’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 38 metreye dalarak rekor kırdı.
Antalya’nın Kaş ilçesinde devam eden Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda milli sporcu Birgül Erken, tarihi bir başarıya imza attı. Paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde gerçekleştirdiği 38 metrelik dalışla Türkiye rekorunu kıran Erken, sporseverleri gururlandırdı.
Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı. Üç günlük seride gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Erken, şampiyonanın son gününde çift palet branşında da dalış yapacak.

Birgül Erken kimdir?

1972 yılında Edirne’de doğan Birgül Erken, serbest dalış branşında milli sporcu ve antrenör olarak tanınıyor.
Bugüne kadar hem Türkiye hem de dünya şampiyonalarında birçok rekora imza atan Erken, aynı zamanda “nefes tutma eğitimi” alanında Türkiye’nin öncü isimlerinden biri olarak biliniyor.
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