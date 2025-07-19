https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/milli-sporcu-birgul-erkenden-turkiye-sampiyonasinda-rekor-uc-gunde-uc-altin-madalya-1098011094.html

Milli sporcu Birgül Erken’den Türkiye Şampiyonası’nda rekor: Üç günde üç altın madalya

Milli sporcu Birgül Erken’den Türkiye Şampiyonası’nda rekor: Üç günde üç altın madalya

Sputnik Türkiye

Milli sporcu Birgül Erken, Antalya Kaş’taki Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası’nda 38 metreye dalarak rekor kırdı. İşte Erken’in başarıları ve detaylar.

2025-07-19T20:26+0300

2025-07-19T20:26+0300

2025-07-19T20:26+0300

spor

türkiye

birgül erken

antalya

serbest dalış

şampiyonluk

altın madalya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/13/1098010939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34113244b52979c9cca18c71c0d632.jpg

Antalya’nın Kaş ilçesinde devam eden Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda milli sporcu Birgül Erken, tarihi bir başarıya imza attı. Paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde gerçekleştirdiği 38 metrelik dalışla Türkiye rekorunu kıran Erken, sporseverleri gururlandırdı.Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı. Üç günlük seride gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Erken, şampiyonanın son gününde çift palet branşında da dalış yapacak. Birgül Erken kimdir?1972 yılında Edirne’de doğan Birgül Erken, serbest dalış branşında milli sporcu ve antrenör olarak tanınıyor. Bugüne kadar hem Türkiye hem de dünya şampiyonalarında birçok rekora imza atan Erken, aynı zamanda “nefes tutma eğitimi” alanında Türkiye’nin öncü isimlerinden biri olarak biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/mourinho-da-devredeydi-galatasaray-harekete-gecti-ederson-imzaya-yakin-akanji-listede-ilk-sirada-1098002185.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birgül erken, serbest dalış, antalya kaş, türkiye rekoru, paletsiz sabit ağırlık, serbest dalış şampiyonası, milli sporcu