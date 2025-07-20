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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/dhcde-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusuna-gecti-1098020442.html
DHC'de bir yerleşim birimi daha Rus ordusuna geçti
DHC'de bir yerleşim birimi daha Rus ordusuna geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Donbass'taki Rusya topraklarında varlığını sürdürmeye çalışan Ukrayna güçleri püskürtüyor. 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T14:20+0300
2025-07-20T14:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
özel askeri harekat
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda bir köyün ele geçirildiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleriyle DHC'nin Belaya Gora yerleşimini düşman güçlerinden tamamen temizledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunu besleyen yakıt altyapısına bombardımanlar düzenledi.Ukrayna ordusu, 1 günlük süreçte 1255 askerini daha yitirdi.Rus hava savunma güçleri, 2 güdümlü hava bombası ile 364 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/rusya-ve-trump-itham-edilmisti-abd-baskanindan-obamaya-2016-secimleriyle-ilgili-suclama-1098014833.html
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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat, rus ordusu
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat, rus ordusu

DHC'de bir yerleşim birimi daha Rus ordusuna geçti

14:20 20.07.2025 (güncellendi: 14:21 20.07.2025)
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinРазминирование на территории Запорожской области
Разминирование на территории Запорожской области - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Donbass'taki Rusya topraklarında varlığını sürdürmeye çalışan Ukrayna güçleri püskürtüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda bir köyün ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleriyle DHC'nin Belaya Gora yerleşimini düşman güçlerinden tamamen temizledi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunu besleyen yakıt altyapısına bombardımanlar düzenledi.

Ukrayna ordusu, 1 günlük süreçte 1255 askerini daha yitirdi.

Rus hava savunma güçleri, 2 güdümlü hava bombası ile 364 İHA'yı imha etti.
President Barack Obama speaks with President-elect Donald Trump during the presidential inauguration at the U.S. Capitol in Washington, Friday, Jan 20, 2017. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
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