https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/dhcde-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusuna-gecti-1098020442.html
DHC'de bir yerleşim birimi daha Rus ordusuna geçti
DHC'de bir yerleşim birimi daha Rus ordusuna geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Donbass'taki Rusya topraklarında varlığını sürdürmeye çalışan Ukrayna güçleri püskürtüyor. 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T14:20+0300
2025-07-20T14:20+0300
2025-07-20T14:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
özel askeri harekat
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097473586_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e451b1fefac774ba8d37d42f32cb1f14.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda bir köyün ele geçirildiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleriyle DHC'nin Belaya Gora yerleşimini düşman güçlerinden tamamen temizledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunu besleyen yakıt altyapısına bombardımanlar düzenledi.Ukrayna ordusu, 1 günlük süreçte 1255 askerini daha yitirdi.Rus hava savunma güçleri, 2 güdümlü hava bombası ile 364 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/rusya-ve-trump-itham-edilmisti-abd-baskanindan-obamaya-2016-secimleriyle-ilgili-suclama-1098014833.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097473586_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea857e21d15a10f0de50db87c4076c4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat, rus ordusu
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat, rus ordusu
DHC'de bir yerleşim birimi daha Rus ordusuna geçti
14:20 20.07.2025 (güncellendi: 14:21 20.07.2025)
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Donbass'taki Rusya topraklarında varlığını sürdürmeye çalışan Ukrayna güçleri püskürtüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda bir köyün ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleriyle DHC'nin Belaya Gora yerleşimini düşman güçlerinden tamamen temizledi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunu besleyen yakıt altyapısına bombardımanlar düzenledi.
Ukrayna ordusu, 1 günlük süreçte 1255 askerini daha yitirdi.
Rus hava savunma güçleri, 2 güdümlü hava bombası ile 364 İHA'yı imha etti.