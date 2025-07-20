https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/dhcde-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusuna-gecti-1098020442.html

DHC'de bir yerleşim birimi daha Rus ordusuna geçti

DHC'de bir yerleşim birimi daha Rus ordusuna geçti

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Donbass'taki Rusya topraklarında varlığını sürdürmeye çalışan Ukrayna güçleri püskürtüyor. 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T14:20+0300

2025-07-20T14:20+0300

2025-07-20T14:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

özel askeri harekat

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda bir köyün ele geçirildiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleriyle DHC'nin Belaya Gora yerleşimini düşman güçlerinden tamamen temizledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunu besleyen yakıt altyapısına bombardımanlar düzenledi.Ukrayna ordusu, 1 günlük süreçte 1255 askerini daha yitirdi.Rus hava savunma güçleri, 2 güdümlü hava bombası ile 364 İHA'yı imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/rusya-ve-trump-itham-edilmisti-abd-baskanindan-obamaya-2016-secimleriyle-ilgili-suclama-1098014833.html

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Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat, rus ordusu