Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/cumhurbaskani-erdogan-kibris-baris-harekati-mesruydu-1098023816.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin kaybedecek 60 yılı daha yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin kaybedecek 60 yılı daha yok
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni’nde konuştu. 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T20:08+0300
2025-07-20T20:22+0300
türki̇ye
türkiye
recep tayyip erdoğan
kıbrıs
kuzey kıbrıs
kıbrıs sorunu
kıbrıs barış harekatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096820398_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_302d6366d8a571fa96e785a0cbf99a41.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kıbrıs Türk halkının barışa ve huzura kavuştuğu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bizi Lefkoşa'da bağrına basan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. seneyi devriyesinde can veren şehitlerimizi kıymetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum'' dedi.'Şükranla, minnetle yad ediyorum'Kıbrıs Barış Harekatı'nın liderliğini üstlenen yetkililere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Ada’ya huzur ve barış gelmiştir'Kıbrıs Barış Harekatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Öncelikle şunun altını çizerek ifade etmek isterim. Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik ihlaller karşısında garantörlük yükümlülükleri çerçevesinde atılmış meşru bir adımdır. Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte ENOSİS hayalleri kuranları hüsrana uğratmıştır. Ada’ya huzur ve barış gelmiştir. 1955’te EOKA terörü ile başlayan, 1974’e kadar Kıbrıs Türk’ünü baskı altında bırakan o karanlık dönem milletimizin yüreğine kazınmıştır. 1571’den beri Ada’nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkı, kendi öz yurdunda sığıntı gibi yaşamak zorunda bırakıldı. O vahameti tarif etmek kolay değil'' açıklamasında bulundu.'Müzakere masalarında kaçtılar'Kuzey Kıbrıs'ın kaybedecek 60 yılı daha olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/cumhurbaskani-erdogan-kibrisa-yonelik-yatirimlarimiz-surecek-1098022620.html
türki̇ye
kıbrıs
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096820398_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a2e3448176484ea2ff6bd8526b31823.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı
türkiye, recep tayyip erdoğan, kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin kaybedecek 60 yılı daha yok

20:08 20.07.2025 (güncellendi: 20:22 20.07.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni’nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kıbrıs Türk halkının barışa ve huzura kavuştuğu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bizi Lefkoşa'da bağrına basan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. seneyi devriyesinde can veren şehitlerimizi kıymetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

'Şükranla, minnetle yad ediyorum'

Kıbrıs Barış Harekatı'nın liderliğini üstlenen yetkililere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararlı liderliğini üstlenen dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan hocamızı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış Alparslan Türkeş’i, Adnan Menderes’i ve Fatih Rüştü Zorlu’yu şükranla, minnetle yad ediyorum. Rauf Denktaş’ı da rahmetle anıyor, hatıralarını saygıyla selamlıyorum.

'Ada’ya huzur ve barış gelmiştir'

Kıbrıs Barış Harekatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Öncelikle şunun altını çizerek ifade etmek isterim. Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik ihlaller karşısında garantörlük yükümlülükleri çerçevesinde atılmış meşru bir adımdır. Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte ENOSİS hayalleri kuranları hüsrana uğratmıştır. Ada’ya huzur ve barış gelmiştir. 1955’te EOKA terörü ile başlayan, 1974’e kadar Kıbrıs Türk’ünü baskı altında bırakan o karanlık dönem milletimizin yüreğine kazınmıştır. 1571’den beri Ada’nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkı, kendi öz yurdunda sığıntı gibi yaşamak zorunda bırakıldı. O vahameti tarif etmek kolay değil'' açıklamasında bulundu.

'Müzakere masalarında kaçtılar'

Kuzey Kıbrıs'ın kaybedecek 60 yılı daha olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Cennetten bir parça olan bu topraklar kelimelerin bile anlatmakta yetersiz kaldığı vahşet günlerine tanıklık etti. Şimdi birileri çıkıyor, 'geçmişi tamamen geride bırakalım' diyor. İyi de biz kumsal katliamını, noel vahşetini, Erenköy direnişinde toprağa düşen gençlerimizi nasıl unutabiliriz. Bayraktar Türk Alayını her birinizin ailesinden çıkan mücahitleri unutmak mümkün mü? Kıbrıs Türk'üne çektirilen çileleri yapılan ambargoyu nasıl unutabiliriz? Kimse kusura bakamasın, biz Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize yapılanları asla unutmayız. Ada'nın tek başına sahip olmalarına izin verilmeyeceğini bildikleri için Rumlar hep çözümsüzlük peşimde koştu. Müzakere masalarında kaçtılar. Masayı her devirdiklerine çözüm istediklerini ileri sürdüler. Kıbrıs Türklerini azınlık görüp sözde devletlerine yamamaya çakıştılar. Federal çözüme karşı, Rumlar üniter devlet tutturmuşlardır.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'la diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı
17:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала