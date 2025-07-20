https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/cumhurbaskani-erdogan-kibris-baris-harekati-mesruydu-1098023816.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin kaybedecek 60 yılı daha yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin kaybedecek 60 yılı daha yok

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni’nde konuştu. 20.07.2025, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

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kuzey kıbrıs

kıbrıs sorunu

kıbrıs barış harekatı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kıbrıs Türk halkının barışa ve huzura kavuştuğu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bizi Lefkoşa'da bağrına basan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. seneyi devriyesinde can veren şehitlerimizi kıymetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum'' dedi.'Şükranla, minnetle yad ediyorum'Kıbrıs Barış Harekatı'nın liderliğini üstlenen yetkililere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Ada’ya huzur ve barış gelmiştir'Kıbrıs Barış Harekatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Öncelikle şunun altını çizerek ifade etmek isterim. Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik ihlaller karşısında garantörlük yükümlülükleri çerçevesinde atılmış meşru bir adımdır. Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte ENOSİS hayalleri kuranları hüsrana uğratmıştır. Ada’ya huzur ve barış gelmiştir. 1955’te EOKA terörü ile başlayan, 1974’e kadar Kıbrıs Türk’ünü baskı altında bırakan o karanlık dönem milletimizin yüreğine kazınmıştır. 1571’den beri Ada’nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkı, kendi öz yurdunda sığıntı gibi yaşamak zorunda bırakıldı. O vahameti tarif etmek kolay değil'' açıklamasında bulundu.'Müzakere masalarında kaçtılar'Kuzey Kıbrıs'ın kaybedecek 60 yılı daha olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/cumhurbaskani-erdogan-kibrisa-yonelik-yatirimlarimiz-surecek-1098022620.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı