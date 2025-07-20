https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/cumhurbaskani-erdogan-kibrisa-yonelik-yatirimlarimiz-surecek-1098022620.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'la diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'la diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen 'Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T17:45+0300

2025-07-20T17:45+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen açılış ve temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kuzey Kıbrıs'ın özgürlük bayramını kutlarım. Mayıs ayında bir aradaydık. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkesinin açılışını gerçekleştirerek bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. TEKNOFEST'te dile getirdiğim tüm projelerde ciddi aşamalar kat ettik. Bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız. Kıbrıs Türkü'yle birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıl dönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs'la diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türkü'nün birliği, beraberliği, huzuru ve refahı için biz buradayız, her zaman da burada olacağız'' açıklamasında bulundu.'Kuzey Kıbrıs kalkınma hamlesi başlattı'Kuzey Kıbrıs'a yapılan alt yapı çalışmalarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Devrim niteliğinde adımlar atıyoruz'İnternet alanında yapılan çalışmaları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dijitalleşme alanında veri güvenliği çalışmalarıyla Kuzey Kıbrıs'ın güçlendirilmesine yönelik önemli destekler vermiştik. İşlemleri daha hızlı yapılmasının önünü açtık. Fiber altyapı girişimleriyle bu süreci bir sonraki adıma taşıyoruz. Tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-rusyayla-direkt-ucak-seferlerinin-baslamasini-umuyoruz-1095359438.html

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