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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'la diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'la diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen 'Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen açılış ve temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kuzey Kıbrıs'ın özgürlük bayramını kutlarım. Mayıs ayında bir aradaydık. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkesinin açılışını gerçekleştirerek bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. TEKNOFEST'te dile getirdiğim tüm projelerde ciddi aşamalar kat ettik. Bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız. Kıbrıs Türkü'yle birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıl dönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs'la diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türkü'nün birliği, beraberliği, huzuru ve refahı için biz buradayız, her zaman da burada olacağız'' açıklamasında bulundu.'Kuzey Kıbrıs kalkınma hamlesi başlattı'Kuzey Kıbrıs'a yapılan alt yapı çalışmalarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Devrim niteliğinde adımlar atıyoruz'İnternet alanında yapılan çalışmaları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dijitalleşme alanında veri güvenliği çalışmalarıyla Kuzey Kıbrıs'ın güçlendirilmesine yönelik önemli destekler vermiştik. İşlemleri daha hızlı yapılmasının önünü açtık. Fiber altyapı girişimleriyle bu süreci bir sonraki adıma taşıyoruz. Tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-rusyayla-direkt-ucak-seferlerinin-baslamasini-umuyoruz-1095359438.html
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türkiye, kuzey kıbrıs, yol, yol çalışması, hastane
türkiye, kuzey kıbrıs, yol, yol çalışması, hastane
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'la diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı
17:45 20.07.2025 (güncellendi: 19:17 20.07.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen 'Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen açılış ve temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kuzey Kıbrıs'ın özgürlük bayramını kutlarım. Mayıs ayında bir aradaydık. Şu anda içinde bulunduğumuz yerleşkesinin açılışını gerçekleştirerek bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. TEKNOFEST'te dile getirdiğim tüm projelerde ciddi aşamalar kat ettik. Bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız. Kıbrıs Türkü'yle birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıl dönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs'la diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türkü'nün birliği, beraberliği, huzuru ve refahı için biz buradayız, her zaman da burada olacağız'' açıklamasında bulundu.
'Kuzey Kıbrıs kalkınma hamlesi başlattı'
Kuzey Kıbrıs'a yapılan alt yapı çalışmalarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Kuzey Kıbrıs'ın ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Akaryakıttan 77 milyon lira, toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek. Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak, Lefkoşa nefes alacaktır. Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin ilk etabının temelini atıyoruz. 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlar düşünüldü. Hastane açılışımızı da inşallah birlikte yapacağız. Biz yaparız. Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz dedik ve getirdik. Kuzey Kıbrıs kalkınma hamlesi başlattı. Ulaştırma, sağlık gibi alanlarda projeler yaptık. Son 2 yılda 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. Bu projeleri bir ülkenin kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanıyım. Girne Askeri Hastanesi'ni hizmete sunduk. Pamukova Devlet Hastanesi inşaatına yakında başlıyoruz. Hastane yatırımları yanı sıra köy ve kırsalda yaşayan kardeşlerimiz için sağlık ocaklarında sona gelindi. Bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını gerçekleştireceğiz.
'Devrim niteliğinde adımlar atıyoruz'
İnternet alanında yapılan çalışmaları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dijitalleşme alanında veri güvenliği çalışmalarıyla Kuzey Kıbrıs'ın güçlendirilmesine yönelik önemli destekler vermiştik. İşlemleri daha hızlı yapılmasının önünü açtık. Fiber altyapı girişimleriyle bu süreci bir sonraki adıma taşıyoruz. Tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz'' dedi.