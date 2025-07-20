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Beylikdüzü'nde AVM'nin asma tavanı çöktü: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde AVM'nin asma tavanı çöktü: 1 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin restoran katında tavanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
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Beylikdüzü'nde 1997 yılında kurulan bir AVM'nin yemek katında bulunan asma tavan çöktü.Olay sırasında bir kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri alışveriş merkezinde güvenlik önlemi alırken, çökmenin yaşandığı restoran katı tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), çökme, çökme tehlikesi, avm
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), çökme, çökme tehlikesi, avm

Beylikdüzü'nde AVM'nin asma tavanı çöktü: 1 yaralı

23:42 20.07.2025
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2025
© AA
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin restoran katında tavanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, restoran katı tedbir amaçlı boşaltıldı.
Beylikdüzü'nde 1997 yılında kurulan bir AVM'nin yemek katında bulunan asma tavan çöktü.
Olay sırasında bir kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri alışveriş merkezinde güvenlik önlemi alırken, çökmenin yaşandığı restoran katı tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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