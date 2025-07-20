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Beylikdüzü'nde AVM'nin asma tavanı çöktü: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde AVM'nin asma tavanı çöktü: 1 yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin restoran katında tavanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T23:42+0300

2025-07-20T23:42+0300

2025-07-20T23:42+0300

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Beylikdüzü'nde 1997 yılında kurulan bir AVM'nin yemek katında bulunan asma tavan çöktü.Olay sırasında bir kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri alışveriş merkezinde güvenlik önlemi alırken, çökmenin yaşandığı restoran katı tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/kucukcekmecede-iki-katli-binanin-catisi-coktu-bina-tahliye-edildi-1098025081.html

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