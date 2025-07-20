https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/bati-basini-beyaz-saray-netanyahunun-bolgesel-politikalarinin-yikiciligindan-endiseli-1098022962.html
Batı basını: Beyaz Saray, Netanyahu'nun bölgesel politikalarının yıkıcılığından endişeli
Batı basını: Beyaz Saray, Netanyahu'nun bölgesel politikalarının yıkıcılığından endişeli
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray yetkililerinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bölgesel politikalarının yıkıcılığından duydukları endişeyi dile getirdikleri öğrenildi. 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T18:22+0300
2025-07-20T18:22+0300
2025-07-20T18:22+0300
dünya
benyamin netanyahu
abd
haberler
steve witkoff
i̇srail
abd
suriye
axios
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098022806_0:18:750:439_1920x0_80_0_0_a4a09cfaa1426489585d60f15ef23b9d.png
ABD merkezli Axios portalının ABD’li bürokratlara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ‘yıkıcı tutumu' ve bölgesel politikalarından endişe duyuyor.Makalede, "Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üzerinde duman ve enkaz yükselirken, Batı Kanadı'ndaki konuşmaların tonu giderek yükseldi, Benyamin Netanyahu kontrolden çıktı. (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminde Netanyahu'ya dair şüpheler artıyor, insanlar parmağının sürekli tetikte olduğunu ve tutumunu çok yıkıcı olduğunu düşünüyor. Bu hafta, Beyaz Saray'ın Netanyahu ve bölgesel politikalarından çok daha fazla endişe duymasıyla sona erdi" ifadelerine yer verildi.İsimleri bildirilmeyen ABD’li bürokratlar ayrıca Axios'a demecinde Netanyahu'yu ‘deli’ diye nitelendirerek, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin Trump'ın çabalarını baltalayabileceği konusundaki endişelerini de dile getirdi. Yetkililer, Netanyahu'nun eylemlerinin uzun vadede ‘büyük bir hata’ olacağını belirterek, İsraillilerin Beyaz Saray'daki itibarlarına verdikleri zararın farkında olmadıklarını ifade etti.Yetkililerden biri ayrıca İsrail'in mevcut politikasının ‘Suriye'de istikrarsızlığa yol açacağı’, bunun hem Dürzi toplumu hem de İsrail için bir kayıp olacağı uyarısında bulundu.Makaleye göre Netanyahu, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgeyi ve kendisinin Trump'la ilişkilerini istikrarsızlaştırmayacağına güvendi, ancak Amerikalı yetkililer, ‘Netanyahu'nun şansının ve Trump'ın iyi niyetinin’ tükenebileceğini ifade etti.'Özel Temsilci Witkoff, Suriye'ye saldırılar nedeniyle Netanyahu’yu Trump'a şikayet etti'Habere göre yetkililerden biri ayrıca, “Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, İsrail'in eylemleri konusunda Trump yönetimine öfkeli mesajlar gönderdi, birkaç üst düzey ABD'li yetkili ise Netanyahu’yu doğrudan Trump'a şikayet etti. Bu yetkililer arasında (ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas) Barak ve Beyaz Saray’ın (Ortadoğu) Özel Temsilcisi Steve Witkoff da vardı, her ikisi de Trump'ın yakın arkadaşlarıdır” açıklamasında bulundu.Axios’a göre, Trump şimdiye kadar Netanyahu'yu kamuoyuna açık bir şekilde eleştirmekten kaçındı, danışmanlarının hayal kırıklığını paylaşıp paylaşmadığı ise bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-silahli-kuvvetlerine-suriye-ordusuna-saldiri-emri-verdi-1097902499.html
i̇srail
abd
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/14/1098022806_0:0:660:494_1920x0_80_0_0_d247e41cd1fe3b9ae96dab7d6c4db2d2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benyamin netanyahu, abd, haberler, steve witkoff, i̇srail, abd, suriye, axios, beyaz saray, ortadoğu
benyamin netanyahu, abd, haberler, steve witkoff, i̇srail, abd, suriye, axios, beyaz saray, ortadoğu
Batı basını: Beyaz Saray, Netanyahu'nun bölgesel politikalarının yıkıcılığından endişeli
Beyaz Saray yetkililerinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bölgesel politikalarının yıkıcılığından duydukları endişeyi dile getirdikleri öğrenildi.
ABD merkezli Axios portalının ABD’li bürokratlara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ‘yıkıcı tutumu' ve bölgesel politikalarından endişe duyuyor.
Makalede, "Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üzerinde duman ve enkaz yükselirken, Batı Kanadı'ndaki konuşmaların tonu giderek yükseldi, Benyamin Netanyahu kontrolden çıktı. (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminde Netanyahu'ya dair şüpheler artıyor, insanlar parmağının sürekli tetikte olduğunu ve tutumunu çok yıkıcı olduğunu düşünüyor. Bu hafta, Beyaz Saray'ın Netanyahu ve bölgesel politikalarından çok daha fazla endişe duymasıyla sona erdi" ifadelerine yer verildi.
İsimleri bildirilmeyen ABD’li bürokratlar ayrıca Axios'a demecinde Netanyahu'yu ‘deli’ diye nitelendirerek, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin Trump'ın çabalarını baltalayabileceği konusundaki endişelerini de dile getirdi. Yetkililer, Netanyahu'nun eylemlerinin uzun vadede ‘büyük bir hata’ olacağını belirterek, İsraillilerin Beyaz Saray'daki itibarlarına verdikleri zararın farkında olmadıklarını ifade etti.
Netanyahu bazen uslu durmak istemeyen bir çocuk gibi görünüyor.
Yetkililerden biri ayrıca İsrail'in mevcut politikasının ‘Suriye'de istikrarsızlığa yol açacağı’, bunun hem Dürzi toplumu hem de İsrail için bir kayıp olacağı uyarısında bulundu.
Makaleye göre Netanyahu, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgeyi ve kendisinin Trump'la ilişkilerini istikrarsızlaştırmayacağına güvendi, ancak Amerikalı yetkililer, ‘Netanyahu'nun şansının ve Trump'ın iyi niyetinin’ tükenebileceğini ifade etti.
'Özel Temsilci Witkoff, Suriye'ye saldırılar nedeniyle Netanyahu’yu Trump'a şikayet etti'
Habere göre yetkililerden biri ayrıca, “Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, İsrail'in eylemleri konusunda Trump yönetimine öfkeli mesajlar gönderdi, birkaç üst düzey ABD'li yetkili ise Netanyahu’yu doğrudan Trump'a şikayet etti. Bu yetkililer arasında (ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas) Barak ve Beyaz Saray’ın (Ortadoğu) Özel Temsilcisi Steve Witkoff da vardı, her ikisi de Trump'ın yakın arkadaşlarıdır” açıklamasında bulundu.
Axios’a göre, Trump şimdiye kadar Netanyahu'yu kamuoyuna açık bir şekilde eleştirmekten kaçındı, danışmanlarının hayal kırıklığını paylaşıp paylaşmadığı ise bilinmiyor.