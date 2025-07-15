https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-silahli-kuvvetlerine-suriye-ordusuna-saldiri-emri-verdi-1097902499.html

İsrail, silahlı kuvvetlerine Suriye ordusuna saldırı emri verdi

İsrail, silahlı kuvvetlerine Suriye ordusuna saldırı emri verdi

Sputnik Türkiye

İsrail yönetiminin, Suriye ordusunun Süveyde’deki eylemlerinin ardından silahlı kuvvetlerine Suriye askerlerine saldırı emri verdiği öğrenildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T13:37+0300

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dünya

i̇srail

i̇srail ordusu (idf)

suriye

süveyde

ortadoğu

dürzi

dürziler

saldırı

i̇srail savunma kuvvetleri (idf)

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Başbakan Benyamin Netanyahu ofisinden yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin Suriye güçlerinin Süveyde kentindeki Dürzi topluluğuna yönelik eylemlerine yanıt olarak Suriye ordusuna yönelik derhal saldırı emri verdiği bildirildi.Açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF), Suriye'deki Süveyda bölgesine rejimin Dürzilere müdahale amacıyla giren rejim güçlerini ve silahlarını derhal vurması talimatını verdi. Bu, İsrail için tehdit oluşturan güney Suriye'ye güç ve silah girişini engellemeyi öngören daha önce kabul edilen silahsızlandırma politikasının ihlali anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.Suriye'nin güneyinde çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Süveyde kentinde Dürzi silahlı gruplar ile yerel Bedevi aşiretlere bağlı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışma kısa sürede şiddetlenmiş, çatışmalarda en az 89 kişinin öldüğü, 200'üzerinde yaralı olduğu açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/suriyede-durzi-bedevi-catismalari-89-olu-1097878176.html

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