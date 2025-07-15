https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-silahli-kuvvetlerine-suriye-ordusuna-saldiri-emri-verdi-1097902499.html
İsrail, silahlı kuvvetlerine Suriye ordusuna saldırı emri verdi
İsrail, silahlı kuvvetlerine Suriye ordusuna saldırı emri verdi
Sputnik Türkiye
İsrail yönetiminin, Suriye ordusunun Süveyde’deki eylemlerinin ardından silahlı kuvvetlerine Suriye askerlerine saldırı emri verdiği öğrenildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T13:37+0300
2025-07-15T13:37+0300
2025-07-15T13:37+0300
dünya
i̇srail
i̇srail ordusu (idf)
suriye
süveyde
ortadoğu
dürzi
dürziler
saldırı
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
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Başbakan Benyamin Netanyahu ofisinden yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin Suriye güçlerinin Süveyde kentindeki Dürzi topluluğuna yönelik eylemlerine yanıt olarak Suriye ordusuna yönelik derhal saldırı emri verdiği bildirildi.Açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF), Suriye'deki Süveyda bölgesine rejimin Dürzilere müdahale amacıyla giren rejim güçlerini ve silahlarını derhal vurması talimatını verdi. Bu, İsrail için tehdit oluşturan güney Suriye'ye güç ve silah girişini engellemeyi öngören daha önce kabul edilen silahsızlandırma politikasının ihlali anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.Suriye'nin güneyinde çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Süveyde kentinde Dürzi silahlı gruplar ile yerel Bedevi aşiretlere bağlı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışma kısa sürede şiddetlenmiş, çatışmalarda en az 89 kişinin öldüğü, 200'üzerinde yaralı olduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/suriyede-durzi-bedevi-catismalari-89-olu-1097878176.html
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i̇srail, i̇srail ordusu (idf), suriye, süveyde, ortadoğu, dürzi, dürziler, saldırı, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), benyamin netanyahu, israel katz, çatışma
i̇srail, i̇srail ordusu (idf), suriye, süveyde, ortadoğu, dürzi, dürziler, saldırı, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), benyamin netanyahu, israel katz, çatışma
İsrail, silahlı kuvvetlerine Suriye ordusuna saldırı emri verdi
İsrail yönetiminin, Suriye ordusunun Süveyde’deki eylemlerinin ardından silahlı kuvvetlerine Suriye askerlerine saldırı emri verdiği öğrenildi.
Başbakan Benyamin Netanyahu ofisinden yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin Suriye güçlerinin Süveyde kentindeki Dürzi topluluğuna yönelik eylemlerine yanıt olarak Suriye ordusuna yönelik derhal saldırı emri verdiği bildirildi.
Açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF), Suriye'deki Süveyda bölgesine rejimin Dürzilere müdahale amacıyla giren rejim güçlerini ve silahlarını derhal vurması talimatını verdi. Bu, İsrail için tehdit oluşturan güney Suriye'ye güç ve silah girişini engellemeyi öngören daha önce kabul edilen silahsızlandırma politikasının ihlali anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.
Suriye'nin güneyinde çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Süveyde kentinde Dürzi silahlı gruplar ile yerel Bedevi aşiretlere bağlı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışma kısa sürede şiddetlenmiş, çatışmalarda en az 89 kişinin öldüğü, 200'üzerinde yaralı olduğu açıklanmıştı.