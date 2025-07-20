https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/bakan-ersoy-duyurdu-antalya-turist-rekoru-kirdi-1098022505.html

Bakan Ersoy duyurdu: Antalya turist rekoru kırdı

Bakan Ersoy duyurdu: Antalya turist rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın yeni bir turizm rekoruna imza attığını duyurdu. Bakan Ersoy’un paylaştığı verilere göre, dün Antalya’ya... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T17:32+0300

2025-07-20T17:32+0300

2025-07-20T17:32+0300

türki̇ye

türkiye

mehmet nuri ersoy

antalya

rekor

rekor sıcaklık

dünya rekoru

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

iç turizm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084541936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8888ed71e5b6d2ccdcfc37a85dfbe01a.jpg

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın 2025 yaz sezonunda yeni bir turizm rekoruna ulaştığını açıkladı.Bakan Ersoy’un verdiği bilgilere göre, 19 Temmuz’da Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 102 bin 6 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu sayı, temmuz ayları içinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük turist giriş rakamı olarak tarihe geçti.Daha önceki rekor, 2023 yılının ağustos ayında Türkiye genelinde 102 bin 755 kişiyle kırılmıştı. Antalya’nın bu son verisi, şehrin turizmdeki yükselişini sürdürdüğünü ve 2025 yaz sezonunun rekorlarla anılmaya aday olduğunu ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bakan-ersoy-duyurdu-turizm-baskenti-ankara-oldu-1097751186.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, mehmet nuri ersoy, antalya, rekor, rekor sıcaklık, dünya rekoru, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, iç turizm