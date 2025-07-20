https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/bakan-ersoy-duyurdu-antalya-turist-rekoru-kirdi-1098022505.html
Bakan Ersoy duyurdu: Antalya turist rekoru kırdı
Bakan Ersoy duyurdu: Antalya turist rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın yeni bir turizm rekoruna imza attığını duyurdu. Bakan Ersoy’un paylaştığı verilere göre, dün Antalya’ya... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T17:32+0300
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2025-07-20T17:32+0300
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın 2025 yaz sezonunda yeni bir turizm rekoruna ulaştığını açıkladı.Bakan Ersoy’un verdiği bilgilere göre, 19 Temmuz’da Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 102 bin 6 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu sayı, temmuz ayları içinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük turist giriş rakamı olarak tarihe geçti.Daha önceki rekor, 2023 yılının ağustos ayında Türkiye genelinde 102 bin 755 kişiyle kırılmıştı. Antalya’nın bu son verisi, şehrin turizmdeki yükselişini sürdürdüğünü ve 2025 yaz sezonunun rekorlarla anılmaya aday olduğunu ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bakan-ersoy-duyurdu-turizm-baskenti-ankara-oldu-1097751186.html
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türkiye, mehmet nuri ersoy, antalya, rekor, rekor sıcaklık, dünya rekoru, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, iç turizm
türkiye, mehmet nuri ersoy, antalya, rekor, rekor sıcaklık, dünya rekoru, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, iç turizm
Bakan Ersoy duyurdu: Antalya turist rekoru kırdı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın yeni bir turizm rekoruna imza attığını duyurdu. Bakan Ersoy’un paylaştığı verilere göre, dün Antalya’ya tam 102 bin 6 yabancı turist giriş yaptı. Bu rakam, temmuz ayları içinde şimdiye kadarki en yüksek günlük turist sayısı olarak kayıtlara geçti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın 2025 yaz sezonunda yeni bir turizm rekoruna ulaştığını açıkladı.
Bakan Ersoy’un verdiği bilgilere göre, 19 Temmuz’da Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 102 bin 6 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu sayı, temmuz ayları içinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük turist giriş rakamı olarak tarihe geçti.
Daha önceki rekor, 2023 yılının ağustos ayında Türkiye genelinde 102 bin 755 kişiyle kırılmıştı. Antalya’nın bu son verisi, şehrin turizmdeki yükselişini sürdürdüğünü ve 2025 yaz sezonunun rekorlarla anılmaya aday olduğunu ortaya koydu.