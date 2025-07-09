Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bakan-ersoy-duyurdu-turizm-baskenti-ankara-oldu-1097751186.html
Bakan Ersoy duyurdu: Turizm başkenti Ankara oldu
Bakan Ersoy duyurdu: Turizm başkenti Ankara oldu
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’nın 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçildiğini... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T17:13+0300
2025-07-09T17:13+0300
türki̇ye
mehmet nuri ersoy
türkiye
ankara
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
iç turizm
turizm sektörü
türk dünyası
türk iş dünyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087479299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1171386fa53ae78826ee861b010c0e5f.jpg
Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan edildi.Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından “Güzel bir haberimiz var!” ifadeleriyle paylaşımına başladı. Bakan Ersoy, Ankara’nın tarihi, kültürü ve ruhuyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini vurguladı. Başkent Ankara'nın Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirasıyla Türk dünyasının ortak hafızasını yansıttığını belirten Bakan, kentin müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çektiğini söyledi.Anadolu’nun kalbinde yükselen başkent Ankara’nın artık yalnızca Türkiye’nin değil, tüm Türk dünyasının kültür ve turizm vitrini olacağını ifade eden Ersoy, 2026 yılı boyunca Ankara’nın değerlerinin kardeş halklarla buluşturulmaya devam edeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ankara-valiligi-tarih-ve-saat-verdi-acik-alanda-bulunmayin-1097600843.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087479299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51c05252e9cf34dbcc8de05f8afe9f87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet nuri ersoy, türkiye, ankara, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, iç turizm, turizm sektörü, türk dünyası, türk iş dünyası
mehmet nuri ersoy, türkiye, ankara, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, iç turizm, turizm sektörü, türk dünyası, türk iş dünyası

Bakan Ersoy duyurdu: Turizm başkenti Ankara oldu

17:13 09.07.2025
© AA / Harun ÖzalpTürkiye'nin dört bir yanından Zafer Bayramı manzaraları
Türkiye'nin dört bir yanından Zafer Bayramı manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA / Harun Özalp
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’nın 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, bu kararın Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı’nda alındığını belirtti.
Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan edildi.
Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından “Güzel bir haberimiz var!” ifadeleriyle paylaşımına başladı. Bakan Ersoy, Ankara’nın tarihi, kültürü ve ruhuyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini vurguladı.
Başkent Ankara'nın Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirasıyla Türk dünyasının ortak hafızasını yansıttığını belirten Bakan, kentin müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çektiğini söyledi.
Anadolu’nun kalbinde yükselen başkent Ankara’nın artık yalnızca Türkiye’nin değil, tüm Türk dünyasının kültür ve turizm vitrini olacağını ifade eden Ersoy, 2026 yılı boyunca Ankara’nın değerlerinin kardeş halklarla buluşturulmaya devam edeceğini kaydetti.
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
TÜRKİYE
Ankara Valiliği tarih ve saat verdi: 'Açık alanda bulunmayın'
4 Temmuz, 12:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала