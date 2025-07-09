https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bakan-ersoy-duyurdu-turizm-baskenti-ankara-oldu-1097751186.html
Bakan Ersoy duyurdu: Turizm başkenti Ankara oldu
Bakan Ersoy duyurdu: Turizm başkenti Ankara oldu
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’nın 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçildiğini... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T17:13+0300
2025-07-09T17:13+0300
2025-07-09T17:13+0300
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kültür ve turizm bakanlığı
iç turizm
turizm sektörü
türk dünyası
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Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan edildi.Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından “Güzel bir haberimiz var!” ifadeleriyle paylaşımına başladı. Bakan Ersoy, Ankara’nın tarihi, kültürü ve ruhuyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini vurguladı. Başkent Ankara'nın Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirasıyla Türk dünyasının ortak hafızasını yansıttığını belirten Bakan, kentin müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çektiğini söyledi.Anadolu’nun kalbinde yükselen başkent Ankara’nın artık yalnızca Türkiye’nin değil, tüm Türk dünyasının kültür ve turizm vitrini olacağını ifade eden Ersoy, 2026 yılı boyunca Ankara’nın değerlerinin kardeş halklarla buluşturulmaya devam edeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ankara-valiligi-tarih-ve-saat-verdi-acik-alanda-bulunmayin-1097600843.html
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mehmet nuri ersoy, türkiye, ankara, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, iç turizm, turizm sektörü, türk dünyası, türk iş dünyası
mehmet nuri ersoy, türkiye, ankara, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, iç turizm, turizm sektörü, türk dünyası, türk iş dünyası
Bakan Ersoy duyurdu: Turizm başkenti Ankara oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara’nın 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, bu kararın Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı’nda alındığını belirtti.
Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan edildi.
Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından “Güzel bir haberimiz var!” ifadeleriyle paylaşımına başladı. Bakan Ersoy, Ankara’nın tarihi, kültürü ve ruhuyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini vurguladı.
Başkent Ankara'nın Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirasıyla Türk dünyasının ortak hafızasını yansıttığını belirten Bakan, kentin müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çektiğini söyledi.
Anadolu’nun kalbinde yükselen başkent Ankara’nın artık yalnızca Türkiye’nin değil, tüm Türk dünyasının kültür ve turizm vitrini olacağını ifade eden Ersoy, 2026 yılı boyunca Ankara’nın değerlerinin kardeş halklarla buluşturulmaya devam edeceğini kaydetti.