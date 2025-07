https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/tarim-isletmeleri-genel-mudurlugu-2-bin-kuzu-satacak-ihale-ne-zaman-nerede-olacak-1098002883.html

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2 bin kuzu satacak: İhale ne zaman nerede olacak?

TİGEM, Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 2 bin reforme erkek kuzuyu açık artırmayla satışa sunacak. İhale 25 Temmuz’da yapılacak. Şartname ve detaylar haberimizde.

ti̇gem

ekonomi̇

bafra

ankara

resmi gazete

kuzu

koyun

koyun eti

hayvancılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084895795_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b00ab64200bca65075d85b690e2f5f0.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2 bin adet reforme erkek kuzunun satış ihalesini resmi olarak duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, söz konusu satış Bafra ırkı koyunların reforme edilmiş erkek yavrularını kapsıyor.Satış canlı ağırlık üzerinden yapılacakGökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen kuzular, partiler halinde canlı ağırlık üzerinden satılacak. Bu yöntemle alıcılar, hayvanların kilosuna göre ödeme yapacak.İhale tarihi ve yeri belli olduAçık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 25 Temmuz 2025 tarihinde Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün toplantı salonunda yapılacak.İhale şartnamesi nereden görülebilir?İhale şartnamesi ve detaylı bilgilere:ulaşılabilecek.TİGEM’in amaçladığı hedef: Kaliteli damızlık ve et üretimiBu tür satışlar, hem hayvancılık sektörünün gelişimi hem de et ve damızlık üretiminin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Bafra ırkı, verimli et yapısıyla üreticiler tarafından tercih edilen bir ırk olarak biliniyor.

bafra

ankara

