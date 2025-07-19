https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/tarim-isletmeleri-genel-mudurlugu-2-bin-kuzu-satacak-ihale-ne-zaman-nerede-olacak-1098002883.html
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2 bin kuzu satacak: İhale ne zaman nerede olacak?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2 bin kuzu satacak: İhale ne zaman nerede olacak?
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TİGEM, Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 2 bin reforme erkek kuzuyu açık artırmayla satışa sunacak. İhale 25 Temmuz’da yapılacak. Şartname ve detaylar haberimizde.
2025-07-19T10:43+0300
2025-07-19T10:43+0300
2025-07-19T10:43+0300
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koyun eti
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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2 bin adet reforme erkek kuzunun satış ihalesini resmi olarak duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, söz konusu satış Bafra ırkı koyunların reforme edilmiş erkek yavrularını kapsıyor.Satış canlı ağırlık üzerinden yapılacakGökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen kuzular, partiler halinde canlı ağırlık üzerinden satılacak. Bu yöntemle alıcılar, hayvanların kilosuna göre ödeme yapacak.İhale tarihi ve yeri belli olduAçık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 25 Temmuz 2025 tarihinde Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün toplantı salonunda yapılacak.İhale şartnamesi nereden görülebilir?İhale şartnamesi ve detaylı bilgilere:ulaşılabilecek.TİGEM’in amaçladığı hedef: Kaliteli damızlık ve et üretimiBu tür satışlar, hem hayvancılık sektörünün gelişimi hem de et ve damızlık üretiminin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Bafra ırkı, verimli et yapısıyla üreticiler tarafından tercih edilen bir ırk olarak biliniyor.
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ti̇gem kuzu satışı 2025, reforme erkek kuzu ihalesi, gökhöyük tarım i̇şletmesi, bafra ırkı kuzu satışı, canlı hayvan satışı ti̇gem, 25 temmuz ihalesi, ti̇gem ihale şartnamesi, tarım ihaleleri güncel, ti̇gem reforme kuzu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2 bin kuzu satacak: İhale ne zaman nerede olacak?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Bafra ırkı 2 bin reforme erkek kuzuyu partiler halinde satışa çıkarıyor. İhale 25 Temmuz’da yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2 bin adet reforme erkek kuzunun satış ihalesini resmi olarak duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, söz konusu satış Bafra ırkı koyunların reforme edilmiş erkek yavrularını kapsıyor.
Satış canlı ağırlık üzerinden yapılacak
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen kuzular, partiler halinde canlı ağırlık üzerinden satılacak. Bu yöntemle alıcılar, hayvanların kilosuna göre ödeme yapacak.
İhale tarihi ve yeri belli oldu
Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 25 Temmuz 2025 tarihinde Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün toplantı salonunda yapılacak.
İhale Usulü:
Açık artırma
Yer:
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü toplantı salonu
Saat:
İlan detaylarında belirtilecek
İhale şartnamesi nereden görülebilir?
İhale şartnamesi ve detaylı bilgilere:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara)
binasından
Resmi web sitesi: www.tigem.gov.tr
adresinden
TİGEM’in amaçladığı hedef: Kaliteli damızlık ve et üretimi
Bu tür satışlar, hem hayvancılık sektörünün gelişimi hem de et ve damızlık üretiminin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Bafra ırkı, verimli et yapısıyla üreticiler tarafından tercih edilen bir ırk olarak biliniyor.